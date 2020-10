Smartphone e smartwatch: le migliori offerte del Prime Day 2020

Oggi, 13 ottobre, ha finalmente inizio l’attesissimo Amazon Prime Day 2020, un evento di due giorni in cui centinaia, se non migliaia, di prodotti vengono scontati sul noto portale a un prezzo incredibile. Per poter aver accesso a questa incredibile carrellata di offerte è però necessario essere abbonati ad Amazon Prime, servizio che, oltre alla possibilità di usufruire di tali offerte, dà ai propri iscritti l’accesso alla spedizione gratuita su migliaia di prodotti, a Amazon Prime Video e molto altro ancora. Un qualcosa di quindi irrinunciabile, a cui potete iscrivervi seguendo comodamente i link qui sotto.

In questo Amazon Prime Day 2020 a essere in offerta sono prodotti appartenenti a ogni categoria, a partire dai videogiochi fino ad arrivare agli elettrodomestici. In tali offerte non potevano ovviamente mancare due delle categorie più ambite, come gli smartphone e gli smartwatch.

Ad essere in grande sconto su Amazon per il Prime Day 2020 è ad esempio il potente OnePlus 8 Pro, smartphone con uno schermo da 6.78 pollici e con un refresh rate di 120Hz, oltre che fino a ben 12 GB di RAM. Uno dei device migliori sul mercato, che è ora acquistabile a soli 749 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria e 849 euro per quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Come dicevamo poco fa, ad essere in grande offerta sono poi anche numerosi smartwatch, come ad esempio il Garmin Forerunner 45S, ossia uno degli smartwatch migliori per gli sportivi e per tutti coloro che amano fare attività all’aperto e non solo. Il Garmin Forerunner 45S, che è ora acquistabile a soli 129 euro grazie all’Amazon Prime Day 2020, è infatti dotato di GPS, grande autonomia, sensori cardio e molto altro ancora. Un’offerta insomma da non perdere.

Le migliori offerte del Prime Day su smartphone e smartwatch

