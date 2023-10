Migliori scope elettriche Dyson, quale acquistare?

Se dopo aver valutato i numerosi aspirapolvere senza fili disponibili sul mercato vi siete convinti ad acquistare una scopa elettrica Dyson, senza però avere la certezza di quale fosse il modello più adatto a voi, questo articolo saprà togliervi ogni dubbio. Di seguito riporteremo infatti ogni modello attualmente in produzione in casa Dyson, descrivendone le caratteristiche e le peculiarità, in modo che possiate acquistare quello più adatto a voi e per il vostro ambiente domestico.

Nel corso dell'aggiornamento di ottobre, abbiamo effettuato miglioramenti significativi alla grafica di questa guida all'acquisto, evidenziando subito i nostri consigli per gli acquisti relativi, in questo caso, alle migliori scope elettriche Dyson. Sono state poi apportate piccole modifiche alla descrizione di alcuni modelli, necessarie per una corretta informazione che tenesse conto anche delle ultime novità. Ad esempio, abbiamo rimosso l'etichetta "la migliore" sulla precedente Dyson V15, spostandola giustamente sulla più recente Gen5Detect.

Le migliori scope elettriche senza filo, dette anche aspirapolvere senza filo, dominano il mercato della pulizia domestica ormai da diversi anni, e sebbene siano tantissimi i brand a realizzare ottime soluzioni, quasi sempre si tende a far cadere l'occhio sui modelli a marchio Dyson. I motivi che spingono molte persone a scegliere una scopa elettrica Dyson piuttosto che un'altra non sono casuali, dato che la nota azienda di elettrodomestici è stata quella che ha saputo meglio rivoluzionare il mercato degli aspirapolvere e, in parte, riesce a farlo ancora oggi nel momento in cui presenta un nuovo modello.

Nel corso degli anni, Dyson ha presentato diverse scope elettriche e, come saprete, attualmente l'azienda propone diverse linee di prodotto, che potrebbero creare confusione agli acquirenti meno attenti, i quali magari prediligono una soluzione Dyson ma non sanno quale modello prendere in considerazione. Questo articolo ha il compito di chiarirvi le idee, mostrandovi non solo quelli che sono i modelli Dyson attualmente in produzione, ma anche elencandone le caratteristiche, accompagnate poi dai nostri suggerimenti che vi saranno utili nel momento dell'acquisto.

Come saprete, infatti, sebbene tutte le scope elettriche Dyson godano di tecnologie all'avanguardia, ognuna si adatta a un specifico metodo di pulizia, il quale, spesso, viene contraddistinto dalla presenza o meno di accessori, tra cui spazzole dedicate per rimuovere i peli di animali, prolunghe, inserti snodati e altro.

Come scegliere una scopa elettrica Dyson

Come avrete potuto comprendere se avete analizzato ogni singolo modello e, come anticipato nelle fasi introduttive, le scope elettriche Dyson sono le migliori soluzioni per chi vuole le massime prestazioni in termini di potenza aspirante e tecnologie atte a comprendere il tipo di superficie sulle quali si sta pulendo in un determinato momento. Tuttavia, come vedremo di seguito, alcuni modelli potrebbero non adattarsi a una vostra specifica esigenza o, al contrario, potrebbero rivelarsi ben al di sopra dell'effettiva utilità. Di seguito, dunque, riporteremo quelli che sono i fattori da tenere in considerazione durante l'acquisto di una scopa elettrica a marchio Dyson, segnalandovi poi in calce, in maniera riassuntiva, il modello che dovreste puntare a seconda di specifiche necessità.

Che accessori contiene una scopa elettrica Dyson?

Dal momento che qualsiasi scopa elettrica Dyson sarà in grado di aspirare in modo impeccabile, nonostante ci siano modelli più potenti di altri, il fattore che gioca il ruolo più importante, a nostro giudizio, sono gli accessori presenti in confezione. Sebbene diversi modelli sembrino simili, in realtà presentano nomenclature diverse, che vanno a indicare la presenza o meno di determinati accessori inclusi in confezione, che potrebbero fare la differenza nell'uso quotidiano. A tal proposito, dovreste sapere che, per alcuni modelli Dyson, ci sono più versioni, pertanto cerchiamo di fare chiarezza.

La Dyson V15s Detect Submarine è disponibile in una sola versione . Il contenuto della confezione è il seguente: una spazzola lavapavimenti Dyson Submarine, una spazzola Digital Motorbar, una spazzola multifunzione, un caricatore, una spazzola Fluffy Optic, una mini turbo spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia e una stazione di ricarica.

. Il contenuto della confezione è il seguente: una spazzola lavapavimenti Dyson Submarine, una spazzola Digital Motorbar, una spazzola multifunzione, un caricatore, una spazzola Fluffy Optic, una mini turbo spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia e una stazione di ricarica. La top di gamma Dyson Gen5Detect è disponibile in due versioni . La colorazione viola/nichel include una spazzola Fluffy Optic, una mini spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia, una stazione di ricarica, una spazzola Digital MotoBar, una spazzola multifunzione e un caricatore. La colorazione rame/blu, invece, che è un'edizione esclusiva, include anche l'adattatore per angoli nascosti, oltre agli accessori citati poc'anzi.

. La colorazione viola/nichel include una spazzola Fluffy Optic, una mini spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia, una stazione di ricarica, una spazzola Digital MotoBar, una spazzola multifunzione e un caricatore. La colorazione rame/blu, invece, che è un'edizione esclusiva, include anche l'adattatore per angoli nascosti, oltre agli accessori citati poc'anzi. La Dyson V15 Detect è disponibile solo nella versione Absolute contenente 9 accessori : una spazzola con luce integrata, una mini turbo spazzola anti graviglio, un adattatore per angoli nascosti, un caricatore, una clip per accessori, una spazzola Digital Motorbar, una spazzola multifunzione, una bacchetta a lancia e una stazione di ricarica.

: una spazzola con luce integrata, una mini turbo spazzola anti graviglio, un adattatore per angoli nascosti, un caricatore, una clip per accessori, una spazzola Digital Motorbar, una spazzola multifunzione, una bacchetta a lancia e una stazione di ricarica. La Dyson V12 Detect Slim è disponibile in due versioni, Extra e Absolute+ . La prima include 10 accessori: una spazzola Digital Motorbar, una mini turbo spazzola anti graviglio, una spazzola delicata anti graffio, un tubo flessibile, una stazione di ricarica, una spazzola con luce integrata, una spazzola multifunzione, una bocchetta a lancia per spazi ristretti, un caricatore e un clip per accessori. La versione Absolute+ include invece 12 accessori , vale a dire tutti quelli citati poc'anzi più un adattatore up top, una bocchetta a lancia e un adattatore per gli angoli nascosti.

. La prima include 10 accessori: una spazzola Digital Motorbar, una mini turbo spazzola anti graviglio, una spazzola delicata anti graffio, un tubo flessibile, una stazione di ricarica, una spazzola con luce integrata, una spazzola multifunzione, una bocchetta a lancia per spazi ristretti, un caricatore e un clip per accessori. , vale a dire tutti quelli citati poc'anzi più un adattatore up top, una bocchetta a lancia e un adattatore per gli angoli nascosti. La Dyson V11 è disponibile solo nella versione Absolute Extra , contenente 9 accessori, tra cui spicca una spazzola morbida a rullo.

, contenente 9 accessori, tra cui spicca una spazzola morbida a rullo. La Dyson V10 è disponibile solo nella versione Absolute , contenente 8 accessori: una spazzola Motorbar, una mini turbo spazzola, un adattatore per gli angoli nascosti, un caricatore, una spazzola morbida a rullo, una spazzola multifunzione, una bocchetta a lancia e una stazione di ricarica.

, contenente 8 accessori: una spazzola Motorbar, una mini turbo spazzola, un adattatore per gli angoli nascosti, un caricatore, una spazzola morbida a rullo, una spazzola multifunzione, una bocchetta a lancia e una stazione di ricarica. La Dyson V8 è disponibile in versione Absolute ed Extra . La prima contiene 8 accessori, uno in più rispetto alla seconda, sotto forma di una spazzola morbida a rullo.

. La prima contiene 8 accessori, uno in più rispetto alla seconda, sotto forma di una spazzola morbida a rullo. La Dyson Omni-glide è disponibile in due versioni, standard e plus. La più accessoriata è ovviamente la plus con i suoi 7 accessori, contro i 5 della versione standard.

Qual è l'autonomia della scopa elettrica Dyson?

L’autonomia di una scopa elettrica senza fili è di enorme importanza, dal momento che potrebbe aiutarvi a pulire a fondo più piani senza dover ricorrere al caricabatterie. Di solito, i modelli Dyson non hanno problemi di autonomia, anche se alcune soluzioni non garantiscono una pulizia completa in tutta la casa con una singola carica qualora l'appartamento sia molto grande. Se rientrate tra quest’ultimi, consigliamo di valutare gli aspirapolvere che assicurano una pulizia continua superiore ai classici 30 minuti. I modelli Dyson più sofisticati arrivano a 120 minuti di utilizzo continuo.

L’autonomia è influenzata poi da come si utilizzata la scopa elettrica e, in particolare, dalla modalità impostata. La maggior parte dei modelli, infatti, vi permetteranno di scegliere diverse potenze di aspirazione. Se dovete pulire un pavimento liscio e duro, è logico impostare la potenza al minimo per risparmiare minuti preziosi di autonomia, aumentando la potenza solo se dovete pulire le superfici più difficili come tappeti e divani. Le scope elettriche Dyson si caricano tramite una docking station e possono essere necessarie diverse ore per ricaricarla completamente, quindi essere consapevoli dell’esatta durata della batteria vi aiuterà a sfruttare al meglio il tempo di esecuzione.

Peso e manovrabilità della scopa elettrica Dyson

Nonostante le scope elettriche Dyson tendano ad avere un peso inferiore rispetto ai modelli tradizionali dotati di filo, pur integrando grandi batterie, alcuni modelli possono occupare più spazio a causa dei diversi componenti, rendendo il tutto un po’ ingombrante e scomodo da usare ogni giorno. Ed ecco perché una scopa elettrica Dyson dovrebbe avere un peso che non vada a compromettere la facilità d’uso. Sostanzialmente, questo tipo di elettrodomestico dovrebbe essere comodo da usare con una sola mano e senza che il braccio debba esercitare troppa pressione. Di solito, la struttura e la flessibilità della spazzola frontale giocano un ruolo importante a riguardo, soprattutto quando si ha l’esigenza di pulire sotto o intorno ai mobili.

Che filtri usano le scope elettriche Dyson?

Essendo elettrodomestici di fascia alta, le scope elettriche Dyson utilizzano filtri in grado di catturare le particelle microscopiche, cosicché anche lo sporco invisibile a occhio nudo possa essere trattenuto. Filtri di un certo livello assicurano anche che l'elettrodomestico funzioni sempre in maniera ottimale, non riducendo le prestazioni dopo qualche mese, a patto ovviamente di prendersi cura del filtro, pulendolo periodicamente.

Il sistema di filtrazione delle scope elettriche Dyson è abbastanza complesso, poiché progettato per essere completamente sigillato. A seconda della grandezza, la polvere verrà intrappolata in uno dei 5 strati di filtrazione, passando anzitutto dal corpo macchina, dove verranno bloccate le particelle più grandi. Un po' più sopra, i potenti cicloni avranno il compito di generare una forza centrifuga capace di catturare la polvere fine, senza compromettere la potenza di aspirazione. Se ciò non dovesse essere sufficiente, ci penserà il filtro caricato elettrostaticamente ad attrarre le particelle più piccole, facendole arrivare nel filtro a rete metallica, che avrà il compito di catturare il 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron. Insomma, un sistema di filtraggio all'avanguardia, che spiega il perché le scope elettriche Dyson sono così apprezzate da numerose famiglie.

Come pulire il filtro delle scope elettriche Dyson?

Le scope elettriche Dyson sono progettate per garantire una facile e veloce pulizia del filtro, nonché studiate in modo da non permettervi di interfacciarvi con lo sporco. Il primo passo è quello di rimuovere il filtro dalla parte posteriore della scopa elettrica. Su alcuni modelli potrebbe essere necessario rimuovere anche quello situato sulla parte superiore della scopa. Portate il filtro su un lavandino o sopra un contenitore e picchiettate in modo che la polvere fuoriesca dal filtro e cada direttamente nel secchio dell'immondizia. Fatto ciò, avrete rimosso la polvere in eccesso, ma ora è il momento di pulire più in profondità. Per fare ciò, vi basta lavare il filtro con acqua fresca e senza detergente. Mettete le mani su entrambe le estremità del filtro e scuotetelo finché l'acqua non esce pulita. Non vi resta che attendere che il filtro si asciughi. Si consiglia di aspettare il tempo necessario o metterlo accanto a un ventilatore o una finestra aperta, poiché dobbiate essere sicuri di montarlo solo quando è completamente asciutto, onde evitare di danneggiare il motore della scopa elettrica.

Il filtro va lavato in base a quanto si utilizza la scopa elettrica e da quanta polvere è solito crearsi nel vostro ambiente. Ad ogni modo, si consiglia di lavarlo una volta al mese, anche se alcuni modelli Dyson vi avvisano quando è giunto il momento della manutenzione.

Quale scopa elettrica Dyson acquistare?

Detto ciò, alcuni potrebbero preferire ricevere consigli ben mirati, ed ecco perché abbiamo deciso di stilare una breve guida all'acquisto che vi permetta di andare a colpo sicuro.

Portabilità e manovrabilità ---> Dyson Omni Glide

---> Dyson Omni Glide Per i grandi pavimenti ---> Dyson V12

---> Dyson V12 Per chi vuole risparmiare ---> Dyson V8

---> Dyson V8 Autonomia ---> Dyson V11

---> Dyson V11 Per chi vuole il meglio ---> Dyson Gen5Detect e Dyson Submarine

Perché le scope elettriche Dyson sono considerate le migliori?

In tantissimi associano le scope elettriche Dyson a prodotti leader della categoria. Questo è vero ed è dovuto al fatto che gli ultimi modelli Dyson hanno raggiunto le stesse prestazioni di aspirazione di un aspirapolvere a traino. È anche vero però che, allo stato attuale, Dyson non è più l'unico produttore a vantarsi di avere queste caratteristiche. Ovviamente la grande potenza aspirante non è l'unico fattore a rendere le scope elettriche Dyson all'avanguardia, dato che gran parte del merito va anche a come questa potenza viene utilizzata. Qui entrano in gioco le tecnologie, come il sistema ciclonico brevettato Dyson, anch'esso copiato o rivisto da altri produttori per far sì che i loro modelli tenessero il passo. Dyson è stata poi una delle prime a implementare batterie con un'autonomia accettabile, senza rinunciare alle prestazioni. Insomma, l'azienda inglese è sempre stata un passo avanti agli altri, almeno dal punto di vista innovativo, e ciò ha permesso al produttore di godere di un'ottima reputazione.

Le scope elettriche Dyson sono davvero così potenti?

Le scope elettriche Dyson si distinguono per la loro potenza aspirante, rendendole tra le più potenti sul mercato. Particolarmente notevoli sono i modelli a partire dal Dyson V11 che, con i suoi 185 AW, ha segnato un significativo passo avanti in questo settore. Ma i progressi non si sono fermati qui, poiché i modelli più recenti hanno ulteriormente incrementato le prestazioni, con il top di gamma attuale, il Gen5Detect, che raggiunge i 262 air watt e 135.000 giri al minuto.

Tuttavia, la concorrenza si è dimostrata all'altezza, con diversi produttori che seguono da vicino le prestazioni dei migliori Dyson. Tra questi, il Samsung Bespoke Jet Pro Extra, menzionato nella guida dedicata alle migliori scope elettriche senza filo, si fa notare per la sua efficacia. Anche il Rowenta X-Force Flex non scherza, con i suoi 230 AW, posizionandosi come uno dei concorrenti più agguerriti di Dyson, soprattutto in rapporto qualità/prezzo.

Le scope elettriche Dyson lavano anche i pavimenti?

Dopo un periodo in cui i concorrenti avevano superato Dyson, il rinomato produttore di elettrodomestici ha colmato il divario presentando la Dyson V15s Detect Submarine, una scopa elettrica che offre anche la funzione di lavapavimenti. Abbiamo pubblicato una recensione dettagliata su questo prodotto sulle nostre pagine, e va detto che si è dimostrato eccezionale nel suo nuovo ruolo di pulizia dei pavimenti, superando persino molti concorrenti, nonostante questi ultimi avessero inizialmente soddisfatto questa esigenza molto prima di Dyson.