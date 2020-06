Scope elettriche senza fili | Le migliori di luglio 2020

La scopa elettrica senza filo è l’elettrodomestico casalingo migliore che si possa acquistare. Piccola, leggera, versatile e negli ultimi anni anche così potente da non far rimpiangere un normale aspirapolvere. Dyson ha precorso la tendenza con le sue scope elettriche, oggi arrivate all’undicesima generazione con il Dyson V11 Absolute, ma le altre aziende non sono rimaste a guardare e oggi il mercato offre una pletora di alternative più o meno valide, a volte più economiche, altre addirittura più costose.

Ecco dunque una mini-guida pensata per facilitare la scelta su quale sia la migliore scopa elettrica per le vostre esigenze. Che dobbiate pulire un parquet, un pavimento in cotto, in marmo o grandi tappeti, troverete almeno un’alternativa che fa al caso vostro.

Difficile non cedere al fascino di un elettrodomestico come la scopa elettrica. Occupa poco spazio ed è senza cavi, il che permette di usarla per ogni angolo di casa, dalla cucina alla camera da letto, passando per il bagno e finendo con il soggiorno. Ecco dunque quali sono i migliori modelli per il mese di luglio 2020.

Le migliori scope elettriche senza filo

Rowenta X-Pert 160

Come di consueto iniziamo questa guida dall’alternativa più economica, ovvero la Rowenta X-Pert 160, proposta con un prezzo di 129,99 euro. Una scopa semplice e che bada al sodo con una spazzola multi superficie dotata di illuminazione LED per individuare lo sporco più facilmente. La batteria integrata è removibile e facilmente sostituibile dall’utente e offre una potenza di 22V con un’autonomia di circa 45 minuti alla velocità minore. I vari accessori inclusi nella confezione permettono di pulire ogni angolo di casa, dal pavimento alla soffitta, passando per scrivania e mensole. Una scopa elettrica dal peso piuma, facile da portare con sé o da usare anche per pulire l’auto.

Proscenic P10

Proscenic P10 è una delle migliori scope elettriche senza filo nella fascia sotto i 200 euro. La scopa elettrica dell’azienda cinese può fare affidamento su una potente aspirazione ciclonica e una potenza di ben 22.000 Pa e quattro modalità di aspirazione. Nella parte posteriore è presente un pratico display LCD dotato di Touch con cui selezionare quella più adatta alla superficie che si sta pulendo. All’interno della confezione viene fornita la spazzola multisuperficie, una spazzola per tappezzeria e vari accessori e beccucci che consentono di aspirare la polvere anche dagli angoli più remoti. La batteria removibile consente di avere un’autonomia di ben 40 minuti con livello di aspirazione più basso.

Bissel MultiReach Ion XL 36V

Bissel è un’azienda tedesca specializzata in elettrodomestici per la pulizia domestica. La Bissel MultiReach Ion XL è una scopa elettrica che ricorda un dispositivo tradizionale ma che nasconde al suo interno un’enorme versatilità. Il manico è infatti snodato, in modo da poter raggiungere le superfici sotto mobili e divani senza doversi chinare, mentre motore e serbatoio si possono sganciare così da poterli utilizzare separatamente per aspirare briciole, polvere e tanto altro. Una scopa elettrica versatile e molto potente adatta anche a chi ha animali in casa grazie alla grande spazzola.

Shark IF260EUTH

Anche questo modello di Shark si distingue dal design simil-Dyson con una scocca particolare e una testa motorizzata molto grande. Il tubo di aspirazione presenta uno snodo centrale che come sulla Bissel consente di raggiungere i punti più nascosti senza piegarsi, evitando dunque posture innaturali prolungate. Sulla spazzola ci sono una serie di LED che permettono di individuare facilmente sporco e detriti, mentre l’efficace spazzola cattura anche i peli di animali senza alcuna difficoltà. Particolarmente efficace su tappeti e pavimenti, grazie alla capacità di adattare la rotazione alle diverse superfici a cui va incontro. L’autonomia raggiunge i 60 minuti, dunque si presta a essere usata anche negli appartamenti più grandi.

Roborock H6

Roborock H6 è l’alternativa economica al Dyson. Potenza ed ergonomia d’uso sono pienamente paragonabili anche se a livello di qualità costruttiva c’è qualche pecca. A suo vantaggio c’è però un prezzo molto competitivo di circa 380 euro, ovvero circa 250 euro meno rispetto al Dyson top di gamma. Una scopa elettrica senza filo leggera e facilmente manovrabile che consente di pulire a fondo qualsiasi superficie, grazie a un potente motore brushless da 420 Watt. Nella confezione vengono inoltre forniti vari accessori e spazzole per aumentarne l’efficacia.

Bosh Unlimited Serie 8

Se siete amanti del Fai da Te e avete diversi dispositivi Bosh a batteria, la scopa elettrica Unlimited Serie 8 è l’elettrodomestico che dovreste acquistare. Nella confezione sono infatti fornite due batterie compatibili con altri dispositivi dell’azienda e facilmente intercambiabili, in modo da avere praticamente un’autonomia infinita. Ogni batteria offre fino a 40 minuti di pulizie e si ricarica in soli 60 minuti. Il filtro a cartuccia permette di catturare anche i granelli più piccoli di polvere e il rumore di soli 76db consente di usarlo anche in appartamenti e condomini.

Bissel Icon Pet 3 in 1

La Bissel Icon Pet è una delle migliori alternative al Dyson v11. Studiata appositamente per chi ha animali in casa ha una potente spazzola in grado di generare fino a 3200 giri al minuto in modo da non creare grovigli con peli e capelli. La batteria da 25v offre fino a 50 minuti di autonomia. Si ricarica tramite la comoda dock inclusa nella confezione dove è possibile installare i vari accessori forniti, come le spazzoline e la seconda spazzola per tappeti e moquette.

Dyson V11 Absolute

Il Dyson V11 Absolute è il top di gamma di riferimento per quanto riguarda le scope elettriche che sostituiscono i tradizionali aspirapolvere, tanto da aver convinto Dyson ad abbandonare lo sviluppo degli aspirapolvere a traino. Un prodotto innovativo, potente e con un display LCD che visualizza informazioni come potenza di aspirazione, autonomia residua e tanto altro. L’aspirapolvere Dyson permette di pulire sporco in qualsiasi situazione, offre una grande autonomia e un’ottima ergonomia d’uso.

