Resident Evil 3 Remake e tanti altri titoli Capcom in sconto fino all’88% su GamersGate!

Questa settimana GamersGate ha deciso di fare le cose particolarmente in grande, proponendo in offerta con sconti fino all’88% praticamente l’intero catalogo di giochi di Capcom. Ad essere al momento acquistabili ad un prezzo ridotto sul noto store sono infatti numerosi titoli del celebre publisher come Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World, Devil May Cry 5 e molti altri ancora. Nel caso siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli il nostro consiglio è quello di fare in fretta: tali offerte saranno infatti valide su GamersGate solamente fino al prossimo 25 giugno 2020.

Di seguito le offerte a tema Capcom più interessanti attualmente in corso su GamersGate:

Ad essere ora come ora disponibili in forte offerta con sconti fino all’88% sono però anche tanti altri titoli di Capcom, come Mega Man 11 e i vari episodi delle saghe più famose del publisher come Resident Evil, Devil May Cry e molte altre ancora. Se siete alla ricerca di qualche titolo in particolare o se volete invece dare semplicemente un’occhiata alla lista completa delle offerte potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Capcom a prezzo scontato «

