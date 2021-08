Saturimetri | I migliori del 2021

La salute è la cosa più importante, quante volte avete sentito questa affermazione? Scommettiamo tantissime volte e ciò non sorprende, dato che quando si gode di ottima salute si può fare qualsiasi cosa. Non è un caso, infatti, se numerosi sondaggi collocano la salute ai primi posti nella classifica delle cose più importanti della vita, spesso superando persino la famiglia. Mantenersi in salute, quindi, è fondamentale e sebbene occorrano analisi approfondite per verificare che tutto sia nella norma, esistono dispositivi che potrebbero aiutare a capire il nostro stato di salute in pochi secondi e tra questi ci sono i saturimetri.

Come saprete, la richiesta di saturimetri è aumentata in modo esponenziale nell’ultimo anno, a causa della malattia Covid-19, che spesso provoca difficoltà respiratorie, ed è qui che diventa utilie un saturimetro. La sua facilità d’uso ha spinto molteplici persone a comprarne uno e riteniamo che si tratti di un dispositivo che non dovrebbe mancare in nessuna famiglia, a maggior ragione ora che è fondamentale differenziare i sintomi della classica influenza da quelli Covid-19.

Il funzionamento del saturimetro è molto semplice, dato che basterà infilare il dito nell’apposito spazio e attendere il risultato, che arriverà nel giro di pochi secondi. I dispositivi di fascia alta sapranno rilevare diversi dati ma, come saprete, quello più importante è il SpO2, ovvero la fatidica saturazione del sangue. Come si legge questo valore? Anche qui è molto semplice. Valori vicino a 100 equivalgono ad un flusso sanguigno ottimale, valori tra 95 e 90 potrebbero indicare una ipossiemia lieve, mentre valori inferiori a 90 indicano che siamo di fronte ad un problema potenzialmente grave ai polmoni, al punto che bisognerebbe recarsi subito da un medico. Detto ciò, di seguito riporteremo quelli che sono, a nostro avviso, i migliori saturimetri che potete acquistare in questo momento.

I migliori saturimetri

Karaeasy – Con display OLED

Secondo le statistiche di Amazon, il saturimetro di Karaeasy è uno dei più venduti in assoluto. I motivi che lo rendono così richiesto sono semplici da capire. Innanzitutto, si tratta di un modello affidabile, come dimostrano le migliaia di recensioni positive, in grado di mostrare le informazioni più importanti su un bellissimo display OLED. Facilissimo da usare, dato che sarà sufficiente agganciarlo al dito e premere un pulsante per leggere i valori, lettura che avverrà in modo chiaro grazie alla buona definizione dello schermo. Le funzionalità integrate non sono tantissime, ma per il prezzo richiesto non è affatto male.

» Clicca qui per acquistare il Karaeasy

Simbr – Il più economico

Addirittura meno costoso del precedente, il saturimetro di Simbr è un altro ad aver ricevuto un quantità notevole di valutazioni positive, che ci hanno spinto ad inserirlo nella nostra lista dei migliori saturimetri. In questo caso, però, perdiamo lo schermo AMOLED ma non l’affidabilità, che rimane alta nonostante il prezzo irrisorio. Il display è grande abbastanza da permettervi di leggere i valori con facilità e potrete persino regolarne la luminosità. Inoltre, lo schermo è ruotabile a 360°, utile per far leggere rapidamente i valori anche a chi sta dall’altra parte. Proprio come il modello precedente, il dispositivo dispone di un singolo tasto fisico e vale la pena segnalare la presenza di 2 batterie incluse nella confezione, un aspetto che farà sicuramente piacere a molti.

» Clicca qui per acquistare il Simbr

Med Linket – Con temperatura

Con il Med Linket passiamo ad un livello leggermente superiore, dato che, oltre alla lettura della saturazione del sangue e del battito cardiaco, questo vi misurerà anche la temperatura, con i valori che verranno visualizzati nel piccolo ma visibile display superiore. Non solo, il Med Linket potrà leggere anche l’indice di perfusione e avere la funzione di un pletismografo, ovvero il macchinario che misura la quantità totale di aria contenuta nel torace, dandovi modo di avere un’idea ancora più chiara dello stato dei vostri polmoni. Aumenta anche l’affidabilità, dal momento che è validato clinicamente, così come il prezzo, giustificato però dalla presenza di funzioni più avanzate come quelle citate pocanzi.

» Clicca qui per acquistare il Med Linket

Beurer – Il più affidabile

Nella stessa fascia di prezzo troviamo poi il Beurer PO 40, anch’esso uno dei saturimetri più affidabili che potete acquistare. Così come i precedenti, la misurazione avverrà in modo semplice e completamente indolore, con i valori che saranno riprodotti da un ampio display a colori, con tanto di visualizzazione grafica del battito cardiaco. Per quanto riguarda le funzionalità, il Beurer PO 40 vi permetterà di controllare la classica saturazione del sangue, la frequenza cardiaca e l’indice di modulazione del polso. Infine, vale la pena sottolineare che viene accompagnato da un marsupio, un cinturino e batterie.

» Clicca qui per acquistare il Beurer

Viatom – Con funzioni smart

Se cercate un modello che vi permetta di controllare la vostra saturazione del sangue anche di notte, la soluzione di Viatom, con le sue funzionalità smart, farà certamente al caso vostro. Questo specifico modello, infatti, si potrà connettere alla sua app ufficiale, dalla quale controllare in maniera dettagliata le informazioni più importanti. Inoltre, grazie al sensore ad anello brevettato, indossarlo sarà molto più confortevole, dato che le dita non verranno minimamente influenzate come nei modelli tradizionali. Ovviamente, grazie all’app, potrete salvare e analizzare i dati in qualsiasi momento, nonché confrontarli con quelli di un periodo diverso. In aggiunta, il Viatom si metterà a vibrare in modo intelligente qualora il sensore integrato dovesse rivelare anomalie nell’ossigeno, che potrebbero verificarsi durante l’apnea notturna o il russamento.

» Clicca qui per acquistare il Viatom

Come scegliere il saturimetro

Grazie al nostro aiuto, ora sapete quali sono i migliori saturimetri, ma pensiamo sia opportuno riportarvi anche i fattori più importanti che influenzano l’acquisto, in modo da permettervi di capire autonomamente se un specifico saturimetro farà al caso vostro o meno. Senza indugiare oltre, quindi, scopriamo quali sono gli aspetti da tenere in considerazione.

Affidabilità

Come avrete capito, i saturimetri sono dispositivi che monitorano alcune delle nostre zone vitali, quindi l’affidabilità della lettura e dei sensori ottici è un fattore da non trascurare. Come facciamo a sapere se un determinato modello è affidabile o meno? In questo caso, la via più semplice è quella di affidarsi alle recensioni ma, ad ogni modo, possiamo dire che il brand gioca un ruolo molto importante in questa settore. Affidarsi, dunque, a marchi noti come Beurer vi aiuterà sicuramente a scegliere un modello valido e di cui potrete fidarvi.

Funzioni

Sostanzialmente, il saturimetro viene usato per misurare la saturazione del sangue ma, qualora vi accingiate ad acquistare un modello da almeno 30€ o 40€, è bene controllare che disponga di funzionalità aggiuntive, che vi permetteranno di monitorare anche la temperatura, l’indice di modulazione del polso o persino avere le funzioni di un pletismografo. Inoltre, esistono anche i saturimetri smart, ideali per coloro che vogliono controllare il proprio stato di salute in modo smart. Ad ogni modo, quest’ultimi sono studiati per essere usati anche di notte, senza il fastidio di avere il peso sulle punta delle dita, dato che queste soluzioni si basano su un sensore ad anello, molto più confortevole rispetto ad un modello tradizionale.

Display

I saturimetri sono dispositivi piccoli, quindi la qualità dello schermo dovrebbe essere alta abbastanza da compensare la piccola diagonale, in modo da permettere una rapida lettura dei valori, aspetto fondamentale soprattutto per i più anziani. A tal proposito, ad influire è ovviamente anche la luminosità, ed ecco perché sarebbe opportuno affidarsi a modelli che implementano un display LCD a colori o, meglio ancora, un OLED. Inoltre, è bene che il modello da voi preso in considerazione abbia anche la rotazione dello schermo, in modo da permettere una rapida lettura anche a chi vi sta vicino.