Sconti d’estate Monclick, offerte fino al 50% su tantissimi prodotti

Dopo i Mega Sconti di MediaWorld, vi segnaliamo che sono partiti gli “Sconti d’Estate” di Monclick! Si tratta di una nuova iniziativa che consente a tutti gli appassionati di acquistare – a prezzo contenuto – tantissimi piccoli elettrodomestici, ma anche smartphone, smart TV e tanti altri prodotti informatici. L’offerta in questione non ha una scadenza, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questo grosso vantaggio.

Tra i tanti elettrodomestici compatibili con gli “Sconti d’Estate”, vi consigliamo di dare uno sguardo al Roomba 606. Si tratta di un robot aspirapolvere capace di garantire un’autonomia di ben 60 minuti. Riesce ad aspirare qualsiasi tipo di sporcizia su tappeti e altre superfici rigide. Essendo un prodotto estremamente smart, è possibile abbinarlo ad uno smartphone per impartirgli generici oppure specifici incarichi. Il suo prezzo è 199,90 euro anziché 249,90 euro, grazie a uno sconto del 20%.

Un altro prodotto da tenere in considerazione – in virtù del Decreto Mobilità – è il monopattino elettrico prodotto da Xiaomi, chiamato semplicemente Xiaomi Electric Scooter. Questo veicolo, studiato per la micro-mobilità, riesce ad assicurare una velocità massima di 25 km/h per una capacità di carico di ben 100 kg. Il tutto grazie a un motore elettrico di 250W e da una batteria di 7800 mAh. Il suo prezzo consigliato è di 399,90 euro, ma potete acquistarlo a 359,90 euro!

Ciò detto, senza indugiare ancora, vi offriamo una selezione dei migliori prodotti compatibili con l’offerta in questione. Se siete interessati alla lista completa, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Infine, vi aspettiamo sui nostri canali Telegram ufficiali, dove potete trovare tutte le migliori offerte last minute relativa a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi, come dispositivi di Xiaomi, OnePlus e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!