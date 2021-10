Scopri Discovery+: i primi 7 giorni sono gratis su Amazon Prime Video!

Discovery+ ha compiuto il suo debutto ufficiale sulla piattaforma Amazon Prime Video, con un grosso portfolio di spettacoli, dai contenuti televisivi agli show originali. Ebbene, qualora foste interessati, il colosso statunitense permette di avviare una prova gratuita di sette giorni, ma è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. In questo articolo vi spieghiamo come fare e vi illustreremo i contenuti di tale servizio.

Il servizio offre la possibilità di guardare i migliori show di entertainment ed i contenuti originali in qualunque momento e in qualsiasi luogo, a patto di possedere – come specificato – un abbonamento ad Amazon Prime Video. Una volta abbonati ad Amazon Prime, è necessario collegarsi al seguente indirizzo per poter iniziare il periodo di prova gratuito. Dopo sette giorni, l’abbonamento prevede un costo mensile di 3,99€.

Discovery+ Intrattenimento rappresenta dunque una buona opportunità per poter arricchire ulteriormente la proposta di Amazon Prime Video, grazie a contenuti dedicati ad un ampio pubblico, dai più piccoli ai più grandi, come Matrimonio a prima vista Italia, Lady Gucci, Naked Attraction Italia e 90 giorni per innamorarsi.

Oltre ai contenuti più da intrattenimento, sono disponibili sul portale anche Real Time, Nove e Food Network e tanti altri show della piattaforma. Naturalmente, è possibile disdire in qualsiasi momento l’abbonamento di Discovery+, senza pagare alcuna penale, attraverso un singolo bottone. Ciò detto, visto il gran numero di programmi, vi consigliamo di consultare l’intera offerta al seguente indirizzo, ricordandovi che è necessario essere iscritti anche ad Amazon Prime per poter accedervi.

