Pass Sport di NOW al rialzo: la metà dei nostri lettori trova il prezzo esagerato

La scorsa settimana vi abbiamo dato la notizia riguardante l'aumento dei prezzi per il pass Sport di NOW, giustificato dall'implementazione di nuove opzioni di visione e un aumento dell'offerta in termini di contenuti per gli abbonati.

L'aumento dei prezzi in questione non è certo irrisorio, in quanto si parla di un incremento di 5€ al mese per chi ha sottoscritto un abbonamento vincolato per un anno e di un aumento di 10€ al mese per i clienti senza vincoli di permanenza. Questa novità porterà il prezzo degli abbonamenti rispettivamente a 14,99€ e 24,99€ al mese, con il nuovo listino in vigore dal 2 maggio 2024.

Nonostante gli aumenti tariffari, NOW si impegna a garantire agli appassionati di sport la migliore esperienza di visione possibile, sia attraverso un palinsesto decisamente ampio che attraverso le nuove funzionalità che arricchiscono il valore dell'abbonamento. NOW è una piattaforma completa, che offre un'ampia gamma di eventi sportivi in streaming, inclusi la UEFA Champions League, la Serie A, l'Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi 2024.

Sei disposto a pagare di più per il pass Sport di NOW? Sì, con le nuove opzioni di visione ne vale la pena (2%) No, trovo il prezzo esagerato (48%) Non sono abbonato e non ho intenzione di sottoscrivere un abbonamento in futuro (50%) Totale voti: 435 Il sondaggio è chiuso dal 02/05/2024

I nuovi prezzi coincidono infatti con l'introduzione di nuove opzioni di visione: Extra Match è quella pensata per gli amanti del tennis, che consente di accedere alle dirette di tutti i campi dei tornei ATP 1000 e 500, nonché dei tornei WTA 1000 e 500, con commento originale. Poi c'è Extra Cam, che permetterà agli appassionati di Formula 1 di accedere alle telecamere on-board dei migliori piloti, al Battle Channel, al Timing Screen con i tempi di tutti i piloti e al Drivers Tracker per monitorare il tracciato in tempo reale. Infine, Pause&Rewind consente agli utenti di mettere in pausa le dirette e tornare indietro fino a 2 ore, per non perdere nulla degli eventi sportivi.

In ogni caso, anche di fronte alle novità in termini di contenuti e opzioni di visione, i risultati del sondaggio rivelano che solo il 2% di voi ritiene che ne valga la pena. Quasi la metà dei nostri lettori (il 48%) trova che il nuovo prezzo sia esagerato, anche se ricambiato da un'offerta più grande. Il restante 50% tondo, invece, dichiara di non aver mai sottoscritto un abbonamento a NOW e di non essere intenzionato a farlo in futuro.