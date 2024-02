Migliori supporti TV (febbraio 2024)

Avete da poco acquistato una nuovissima smart TV e state cercando un supporto per montarla vicino alla parete o desiderate semplicemente sostituire i piedini originali del televisore con un modello centrale, in modo da poterlo posizionare anche su un tavolo di dimensioni ridotte? Se la risposta è sì a una di queste domande, allora siete nel posto giusto.

Con il nostro ultimo aggiornamento, abbiamo introdotto descrizioni concise e immediate per ciascun supporto per TV, permettendovi di identificarne rapidamente le caratteristiche salienti. Inoltre, abbiamo arricchito il dettaglio delle informazioni su questi prodotti, esplorando la capacità massima in pollici supportata, fornendo consigli sull'investimento ottimale e valutando l'importanza del marchio.

Sappiamo tutti quanto possa essere complicato navigare tra la vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato. Ecco perché abbiamo deciso di creare questa guida, dove troverete una selezione dei migliori supporti per TV. La nostra intenzione è rendere più semplice il vostro acquisto, anche se non stiamo necessariamente suggerendo lo stand migliore in assoluto, ma piuttosto quello che riteniamo abbia il miglior rapporto qualità-prezzo.

Abbiamo incluso supporti TV da parete, da tavolo e anche modelli motorizzati. Inoltre, tutti i prodotti elencati sono compatibili con gli attacchi standard VESA di diverse misure, garantendo la compatibilità con la stragrande maggioranza dei televisori in commercio. Dopo questa breve introduzione, vi invitiamo a consultare fino in fondo la nostra guida completa, che vi aiuterà a fare chiarezza su molti aspetti. Troverete anche comodi link diretti alle pagine di acquisto per velocizzare la ricerca.

Come scegliere un supporto TV

Anche se può sembrare una decisione semplice, acquistare il supporto ideale per il proprio televisore può risultare più complessa di quanto si pensi. Alcuni potrebbero persino sottovalutare l'importanza di questo processo, pensando che un supporto sia più o meno equivalente a un altro, basandosi unicamente sulla capacità di peso massima che può sostenere. Tuttavia, è fondamentale comprendere che ci sono diversi fattori cruciali da considerare prima di arrivare al peso. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente tutti questi elementi, partendo dal più rilevante e procedendo verso quelli di minore importanza.

Che tipologie di supporto TV esistono?

La prima considerazione da fare quando si desidera utilizzare un supporto per la TV per il proprio televisore riguarda il tipo di struttura più adatta all'ambiente o alle preferenze personali. Questo significa che alcune persone preferiscono montare il televisore sulla parete, mentre altre preferiscono posizionarlo su un tavolo. Altri ancora potrebbero necessitare di una soluzione tecnologica avanzata, come un supporto motorizzato. Pertanto, è possibile distinguere tre principali tipologie di supporti per TV: quelli da parete, quelli da tavolo e quelli motorizzati. Di seguito, analizziamo le differenze tra di essi:

Da parete

I supporti da parete per televisioni sono tra i più popolari, in quanto, per la maggior parte dei casi, offrono la massima versatilità. Tuttavia, è importante notare che i supporti da parete possono essere suddivisi in quattro principali sottocategorie: fissi, girevoli, inclinabili e ruotabili.

I supporti fissi sono i meno versatili poiché non consentono alcun tipo di regolazione dell'orientamento o dell'inclinazione del televisore. Sono ideali per chi può sempre sedersi nella posizione ottimale di fronte al televisore, come ad esempio quando il televisore è posizionato di fronte a un divano nel salotto. Tuttavia, presentano svantaggi quando ci si sposta dalla posizione ottimale o quando ci sono riflessi durante il giorno che possono compromettere la visione, senza la possibilità di girare il televisore per risolvere il problema.

sono i meno versatili poiché non consentono alcun tipo di regolazione dell'orientamento o dell'inclinazione del televisore. Sono ideali per chi può sempre sedersi nella posizione ottimale di fronte al televisore, come ad esempio quando il televisore è posizionato di fronte a un divano nel salotto. Tuttavia, presentano svantaggi quando ci si sposta dalla posizione ottimale o quando ci sono riflessi durante il giorno che possono compromettere la visione, senza la possibilità di girare il televisore per risolvere il problema. I supporti TV girevoli consentono di orientare il televisore verso destra o sinistra, mantenendo la possibilità di centrarlo. Questi sono ideali per chi posiziona il televisore al centro della stanza ma preferisce guardarla lateralmente. La capacità di girare il televisore diventa estremamente utile in queste situazioni, poiché consente di adattare l'angolo di visione alle proprie esigenze.

consentono di orientare il televisore verso destra o sinistra, mantenendo la possibilità di centrarlo. Questi sono ideali per chi posiziona il televisore al centro della stanza ma preferisce guardarla lateralmente. La capacità di girare il televisore diventa estremamente utile in queste situazioni, poiché consente di adattare l'angolo di visione alle proprie esigenze. Passando ai supporti inclinabili , si tratta di modelli che consentono di regolare l'inclinazione del televisore verso l'alto o il basso. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera guardare un televisore posizionato in alto in modo confortevole. Di solito, la possibilità di inclinare il televisore è combinata con quella di ruotarlo, e poiché i prezzi sono simili, può non avere senso optare per un supporto TV che offra solo una delle due funzioni.

, si tratta di modelli che consentono di regolare l'inclinazione del televisore verso l'alto o il basso. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si desidera guardare un televisore posizionato in alto in modo confortevole. Di solito, la possibilità di inclinare il televisore è combinata con quella di ruotarlo, e poiché i prezzi sono simili, può non avere senso optare per un supporto TV che offra solo una delle due funzioni. I supporti ruotabili consentono di posizionare il televisore in modalità verticale, una caratteristica che può essere utile per chi guarda contenuti social su piattaforme come TikTok, che preferiscono i video in formato verticale. In pratica, questi supporti sono più adatti ai monitor, poiché l'orientamento verticale ha più senso per la produttività rispetto a un televisore.

Da tavolo

Questa tipologia è indicata anzitutto per coloro che cercano un buon supporto per il televisore senza la necessità di fare buchi nella parete. Quasi sempre utilizzerete un tavolino come appoggio per il televisore, ma se il tavolo non è abbastanza lungo e il vostro televisore dispone di piedini laterali anziché uno stand centrale, si corre il rischio di non riuscire a farcelo stare sulla superficie. Pertanto, se a voi non piace che il televisore stia sulla parete e volete avere la certezza di posizionarlo su qualunque tavolino, dovete acquistare un supporto TV da tavolo.

La parte relativa all'attacco è uguale ai supporti da parete, ma si distinguono per avere sotto un’ampia base sulla quale è possibile fissare il televisore. Anche questi possono essere girevoli o fissi, con i modelli più particolari che potrebbero integrare persino una serie di piccole mensole e delle ruote, potendo quindi mettere sotto al televisore cose come uno dei migliori decoder digitali terrestri o spostare il TV come se fosse un mobiletto con le ruote. A nostro avviso, però, questa tipologia di supporti potrebbe rovinare l'estetica originale del televisore, soprattutto per quei TV che già integrano un supporto centrale. Valutate quindi attentamente se per voi è meglio un supporto da parete o da tavolo.

Motorizzato

I supporti TV motorizzati rappresentano la massima complessità nella loro realizzazione, e di conseguenza risultano essere i più costosi. Come suggerisce il termine stesso, presentano una caratteristica distintiva: un sistema interno che consente di regolare l'orientamento del televisore mediante un telecomando. Questi dispositivi sono raramente presenti in una tipica abitazione domestica, in quanto sono concepiti principalmente per l'utilizzo in ambienti specializzati come sale home theater o stanze da gioco.

Cos'è lo standard VESA?

Lo standard VESA è importante quando si acquista un supporto per TV perché determina se il televisore può essere montato in modo sicuro e stabile sul supporto. VESA, che sta per Video Electronics Standards Association, stabilisce le linee guida per la posizione dei fori di montaggio sul retro dei televisori a schermo piatto. Questi fori di montaggio consentono di fissare il televisore a un supporto o a un supporto a parete compatibile.

Se il televisore e il supporto per TV hanno gli stessi standard VESA, assicura una corretta adattabilità e allineamento, riducendo il rischio che il televisore cada o sia instabile. Semplifica anche il processo di installazione, poiché potete essere certi che il televisore e il supporto sono progettati per lavorare insieme.

Quanti kg deve reggere il supporto TV?

Ogni televisore ha un peso specifico, influenzato non solo dalla dimensione della diagonale ma anche dalla tecnologia del pannello utilizzata. Pertanto, è essenziale acquistare un supporto TV in grado di sostenere il peso del vostro attuale televisore o di quello che andrete ad acquistare in futuro. In generale, la maggior parte dei supporti TV regge pesi superiori a quelli dei televisori più popolari. A meno che non abbiate intenzione di montare una smart TV da oltre 65 pollici, potreste non dover attribuire troppa importanza a questo aspetto. Tuttavia, per garantire la massima sicurezza, vi consigliamo di verificare sia il peso del vostro televisore attuale che il peso massimo supportato dal supporto TV che state considerando di acquistare.

Per scoprire il peso del vostro televisore potete consultare le specifiche tecniche del modello, assicurandovi di selezionare il modello esatto, poiché il peso può variare notevolmente tra diverse diagonali. Per quanto riguarda il peso massimo del supporto TV, anche questa informazione è sempre disponibile nelle specifiche tecniche del prodotto, spesso accompagnata dalla diagonale minima e massima supportata, garantendo così la compatibilità.

Quanti pollici può reggere un supporto per TV?

La capacità di un supporto per TV di sostenere una determinata dimensione di schermo, espressa in pollici, dipende da vari fattori, tra cui il design e il materiale. Anche il tipo di supporto può influire sulla capacità massima di peso, perché ci sono tipologie di supporti che per loro natura non possono sostenere gli stessi pesi di un altro genere di supporto per TV. Ad ogni modo, si parte solitamente da 32" e in base al modello si può arrivare a 70 o 80".

Chi produce i migliori supporti per TV?

Dopo un'accurata analisi di numerosi supporti per TV disponibili sul mercato, abbiamo capito che la notorietà del marchio non dovrebbe essere un fattore decisivo nella vostra scelta. Questo perché la maggior parte di questi prodotti proviene da marchi meno noti, ma ciò non ne compromette la qualità. In realtà, dato che questi accessori non incorporano tecnologia avanzata, il prestigio del brand tende ad avere un impatto minore sulla loro funzionalità complessiva. Di conseguenza, consigliamo di concentrarsi maggiormente su altri aspetti cruciali, come la solidità costruttiva e la compatibilità con il vostro televisore. Assicuratevi solo che il supporto scelto sia robusto e adeguato alle dimensioni e al peso del vostro schermo, per garantire una visione sicura e piacevole.

Quanto spendere per un supporto TV?

Escludendo i modelli motorizzati, i quali possono raggiungere prezzi ben superiori, la maggior parte dei supporti per TV si posiziona in una fascia di prezzo che va dai 30 ai 40 euro. Questo dovrebbe essere considerato il budget massimo per un acquisto standard, a meno che il modello prescelto non offra caratteristiche o funzionalità aggiuntive che ne motivino un costo più elevato.