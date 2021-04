Scrivanie gaming | Le migliori di Aprile 2021

Ho visto qualcuno infilare mattoni sotto le gambe del tavolo per adattarlo alla sua nuova sedia da gaming. Ho visto qualcun altro innalzare lo schermo del PC sopra complesse torri di riviste, enciclopedie e i libri di cucina della nonna. E ho visto persino degli artisti improvvisati ricercare la comodità nella dissacrazione delle perfette strutture dell’IKEA con l’unico risultato però di assumere la stessa posizione di uno scimpanzé chiuso in una scatola di pannolini. Non facciamoci del male! Per giocare e stare comodi ci sono tantissimi metodi e se avete già acquistato una sedia da gaming (qui ci sono le migliori di Amazon) non tentate di adattare la vostra vecchia scrivania, ma piuttosto preferite una scrivania da gaming.

Ma qual’è la differenza tra una scrivania da gaming e una classica? È presto detto, le scrivanie gaming sono progettate a 360 gradi per i videogiocatori, quindi sono realizzate per soddisfare qualsiasi esigenza del gamer. Dovete poggiare una lattina o un bicchiere? Agganciare le cuffie? Far passare i fili senza che la vostra stanza sembri una centrale elettrica? Le scrivanie da gaming hanno tutti i supporti per ordinare al meglio le vostre periferiche e sopratutto sono abbastanza grandi per supportare due schermi, utilissimi a tutti coloro che con il computer ci lavorano oltre al gioco.

In questa guida alle scrivanie da gaming vedremo le migliori, dalle più classiche che vanno bene anche per l’ufficio a quelle con i LED per un gamer che non sa rinunciare al design, passando anche per le scrivanie da gaming ad angolo, perfette per creare un antro da videogiocatore nella vostra camera.

Scrivanie gaming, le migliori

TRUST GXT 711 DOMINUS, l’economica

Iniziamo da un prodotto economico ma estremamente funzionale, la scrivania da gaming Trust GXT 711 Dominus, realizzata dalla nota azienda di periferiche e accessori per il PC. Con un telaio di acciaio e un rivestimento superiore in MDF (un pannello derivato dal legno di alta qualità) questa è la perfetta scrivania per un gamer che vuole una postazione ordinata in cui appendere le cuffie, tenere da parte la sua bibita, installare due schermi e ordinare i cavi dietro la scrivania grazie alle comode clip. Inoltre, essendo lunga 115 x 76 cm, risulta una scrivania comoda da inserire anche nelle stanze più piccole e grazie ai piedini regolabili potrete sedervi comodamente adattandola alla vostra sedia da gaming e mantenendo la giusta ergonomia. Se avete un budget ridotto e cercate qualcosa di non troppo ingombrante e funzionale, questa è la scrivania che fa al caso vostro.

SOGESFURNITURE, la migliore ad angolo

Se l’unico spazio che avete in casa è un angolo o preferite un prodotto più classico e spazioso, la scrivania proposta da Sogesfurniture potrebbe essere la situazione ideale. Si tratta di una scrivania gaming ad angolo semplice e robusta, con una struttura in acciaio e un pannello superiore in legno, facile da pulire e su cui potete mettere tranquillamente due schermi, uno schermo del PC fisso ed un portatile, addobbare un lato della scrivania con simpatici cable guy che ricaricano i vostri controller, insomma è un prodotto che vi permetterà di gestire lo spazio al meglio. Se avete un ufficio o un piccolo studio è perfetta anche per lavorare. Purtroppo non può essere regolata in altezza, ma per poco più di 100 euro non troverete di meglio.

EUREKA ERGONOMIC Z1S PRO, la migliore con i LED

Con l’Eureka Ergonomic Z1S PRO, arriviamo ad una scrivania da gaming a 360 gradi dotata di LED colorati che fanno coppia con il design di un perfetto PC da gaming. I LED sono inseriti sia ai lati del piano di appoggio che nelle gambe della scrivania e possono essere attivati semplicemente collegandoli tramite l’USB nel proprio PC. Non solo luci però perchè questa scrivania offre tantissimi supporti per le vostre periferiche: gancio per le cuffie, portabicchiere, supporto per controller e persino una scatola di alimentazione integrata che vi permette di collegare tutti i cavi della corrente facendoli sparire sotto la scrivania. Inoltre, se amate il gioco competitivo e infuocate il piano di appoggio dovete sapere che questa scrivania da gaming è realizzata in fibra di carbonio, un materiale super resistente e che rimane sempre fresco anche dopo ore di gioco. Compreso nel prezzo anche un tappetino spazioso per mouse e tastiera che completano questa postazione da cui sarà difficile alzarsi! Certo il prezzo è un po’ più alto rispetto ai prodotti visti fino ad ora ma se cercate una scrivania di grande qualità e che duri nel tempo difficilmente troverete di meglio.

TRIBESIGNS, la migliore per gioco e lavoro

Proseguiamo questa guida delle migliori scrivanie gaming con un prodotto più classico e che si propone come il connubio perfetto tra gioco e lavoro. Tribesigns è una scrivania da gaming o da ufficio angolare ed elegante, realizzata con un telaio di acciaio e spaziosi ripiani in legno. È dotata di un ripiano rialzato per portare lo schermo (o gli schermi) esattamente di fronte agli occhi e mantenere un ergonomia impeccabile e che non inficia sulle articolazioni cervicali. La sua struttura ad L la rende perfetta sia per il centro di uno studio che per l’angolo di una cameretta. Nel lato corto della L ci sono anche diversi ripiani per mettere in mostra le vostre Collector’s Edition (qui le più ricche di contenuti), i vostri giochi o semplicemente per catalogare qualche gioco fumetto o libro. Se siete lavoratori che si dedicano anche al gaming e cercate un prodotto di design per lo studio, questa è la scrivania che fa al caso vostro.

HIMIMI GAMING DESK, la più grande e spaziosa

Chiudiamo questa selezione con una scrivania da gaming grande, anzi gigante rispetto a quelle viste fino ad ora. Himimi Gaming Desk è lunga ben 152 cm e larga 76, si tratta quindi di un prodotto per un gamer che ha abbastanza spazio in stanza e che ospita tranquillamente due schermi (volendo anche tre) e ha un valanga di supporti: oltre al classico gancio per cuffie e portabicchiere è infatti presente anche il foro per l’asta del microfono. Una scelta ottimale per uno streamer. La realizzazione in fibra di carbonio la rende fresca anche dopo svariate ore di gioco e i bordi sagomati diminuiscono il fastidio ai polsi che si avverte dopo le partite più intense con una normale scrivania. Per mantenere un’ergonomia impeccabile ci sono naturalmente anche i piedini regolabili e compreso nel prezzo c’è un mousepad gigante che va a coprire tutto il piano della scrivania. Se avete spazio, è la scrivania da gaming perfetta e che non dovete lasciarvi scappare.

Altre Scrivanie gaming

Se le scrivanie gaming presentate non soddisfano i vostri bisogni, vi ricordiamo che lo store di Amazon ha una vasta sezione dedicata alla scrivanie da gaming dove potete confrontare voi stessi i numerosi modelli presenti e trovare quello più adatto alle vostre esigenze e spazi.

Come scegliere una Scrivania gaming

Se non sapete da dove partire nella scelta di una scrivania gaming, eccovi alcune caratteristiche importanti che possono aiutarvi a non ritrovarvi a casa con un tavolo da ping pong che non sapete dove posizionare.

Ergonomia

Valutare l’ergonomia è fondamentale se state tante ore al pc (per gaming o per lavoro). Quasi tutte le scrivanie da gaming sono studiate per mantenere una corretta postura di fronte allo schermo, specie se le accompagnate con delle ottime sedie da gaming. Se avete fastidi alla schiena assicuratevi di scegliere una scrivania con i piedini regolabili per settare l’altezza del piano o che abbia un piano rialzato su cui posizionare lo schermo. Se siete giocatori focosi e quando incendiate sciogliete il controller o il mouse, assicuratevi inoltre di scegliere una scrivania in fibra di carbonio piuttosto che in legno, starete molto più freschi, specie d’estate.

Supporti

Le scrivania da gaming eccellono in fatto di supporti. Se le scegliete per questo motivo, assicuratevi di prendere un prodotto con un gancio per attaccare le cuffie, un supporto per impilare i controller, il buco per posizionare l’asta del microfono o le clip per sistemare i fili di PC e schermo. Fate in modo quindi che la postazione scelta vi supporti a 360 gradi.

Spazio

Ultima e fondamentale variabile è naturalmente quella dello spazio. Prima di acquistare una scrivania da gaming assicuratevi che la stanza in cui volete posizionarla abbia una spazio giusto ad accoglierla. Può sembrare scontato ma non dovete considerare solo lo spazio della scrivania, va valutato anche quello della sedia e quello necessario ai movimenti. Stare stretti non è una soluzione efficace, nella nostra guida abbiamo inserito scrivanie gaming per ogni tipo di stanza (anche scrivanie ad angolo), quindi scegliete bene quella che più si sposa con il vostro spazio disponibile.