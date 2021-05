Smart TV LG 4K 2021 da 43″ subito in sconto su eBay

La settimana va avanti e con essa le tornate di offerte, le quali anche oggi si propongono in una quantità notevole. Ciò viene enfatizzato soprattutto dai principali portali come eBay, la cui sezione soprannominata “Gli Imperdibili” viene costantemente aggiornata con centinaia se non migliaia di nuove offerte, permettendovi di trovare i vostri prodotti preferiti, inclusi quelli di ultima generazione, a prezzi molto bassi e competitivi.

Offerte come la nuova smart tv LG UHD 43UP78006LB da 43 pollici solo portali come eBay potevano già proporla ad un prezzo scontato, permettendovi di sostituire l’attuale modello con la variante 2021 risparmiando subito oltre 100,00€. Al momento della presentazione, infatti, la nuova soluzione di LG è stata immessa sul mercato a 529,00€, ma grazie ad eBay potete già posizionarla nel vostro salotto a soli 399,99€ grazie appunto alle offerte imperdibili.

Presentata a marzo 2021, la nuova LG UHD 43UP78006LB porta con sé diverse novità, che vanno ulteriormente a migliorare quella che era già un’ottima smart tv, nonché una delle migliori della categoria. Nonostante il pannello di LG fosse già all’avanguardia, il produttore è riuscito a superarsi, implementando un nuovo chip di quarta generazione con algoritmi basati sul deep learning che vanno a migliorare ancor di più sia la qualità video che audio.

Ad essere rinnovato è stata anche la parte software, che vede il debutto della piattaforma WebOS, 6.0, la quale ora vi permetterà di ricevere suggerimenti dei contenuti più attinenti ai vostri gusti in modo ancora più preciso, avvisandovi persino quando sta per iniziare un evento sportivo. Anche il telecomando ha ricevuto un ammodernamento, che ora gode di una ergonomia ancora migliore, nonché una maggior precisione se usato nella modalità puntatore.

Insomma, la nuova LG UHD 43UP78006LB si appresta ad essere un perfetto centro di intrattenimento, le cui caratteristiche aggiornate vi permetteranno di apprezzare i vostri contenuti preferiti in modo ancora più realistico. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa dei prodotti in promozione. Prima di passare alla nostra selezione, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!