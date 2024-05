L'ascesa dei robotaxi: Waymo segna 50,000 viaggi pagati a settimana

Negli ultimi tempi, si è notato un aumento della presenza dei robotaxi di Waymo a Phoenix, San Francisco e Los Angeles. Questo perché sempre più persone stanno scegliendo di chiamare uno di questi veicoli per i loro spostamenti.

L'azienda, di proprietà di Alphabet, ha annunciato tramite X di realizzare più di 50.000 viaggi pagati ogni settimana nelle tre città.

È importante sottolineare che Waymo One è attivo 24 ore su 24 in alcune parti di queste metropoli. Considerando il numero di viaggi effettuati settimanalmente, significa che vengono effettuate in media 300 prenotazioni ogni ora o cinque ogni minuto.

Inoltre, Waymo ha comunicato di aver superato il traguardo di oltre un milione di viaggi effettuati solo da passeggeri in quattro città, tra cui Austin, dove attualmente offre viaggi limitati a membri selezionati del pubblico.

In merito a questo successo, l'azienda ha attribuito il risultato al suo "approccio sicuro e ponderato" nella scalabilità del programma. Ha inoltre aggiunto che vede persone di ogni estrazione sociale utilizzare il servizio per viaggiare senza pensieri, guadagnare indipendenza e semplificare i propri spostamenti quotidiani.

Waymo ha enfatizzato che il ride-hailing completamente autonomo è diventato una realtà e una delle opzioni di mobilità preferite per coloro che si spostano ogni giorno nelle loro città.

Tuttavia, nonostante i successi, Waymo ha avuto la sua parte di controversie. Ad aprile, sei robotaxi di Waymo hanno causato un blocco del traffico su un'autostrada di San Francisco, uno dei molteplici casi in cui i veicoli dell'azienda hanno causato interruzioni nel traffico.

Inoltre, all'inizio di quest'anno, due veicoli di Waymo sono entrati in collisione con lo stesso pickup uno dopo l'altro a causa di una previsione errata dei movimenti futuri del camion da parte del software.

In risposta a quest'ultimo incidente, l'azienda ha emesso un aggiornamento del software per risolvere il problema e prevenire futuri incidenti simili.