LEGO, tutti i set in preorder (maggio/giugno)

Siete appassionati di LEGO e volete rimanere sempre aggiornati con i nuovi set in uscita per trovare qualche chicca? In tal caso siete nel posto giusto: in questo articolo troverete una lista con tutti i set LEGO disponibili per il preorder sul LEGO store e altri rivenditori autorizzati.

Ci occuperemo di aggiornare l'articolo ogni mese, per cui la selezione sarà sempre fresca e farà riferimento ai set più interessanti tra quelli in uscita nel corso dei prossimi mesi!

I migliori LEGO in uscita a maggio/giugno

Castello di Hogwarts: Sala Grande | 1 giugno 2024

La riedizione della Sala Grande del Castello di Hogwarts è il set assolutamente da non perdere per i fan di Harry Potter. Questo imponente set da 1.732 pezzi riproduce, infatti, nel dettaglio a Sala Grande, il cortile e un sotterraneo con un ingresso segreto nella parete rocciosa, oltre a 3 stanze (bagno, corridoio e sala comune di Tassorosso) che possono essere estratte per facilitarne la costruzione e il gioco. Vi sono poi ben 11 minifigure dei personaggi di: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Silente, il Professor Quirrell, Leanne, Daphne Greengrass, Terry Boot, il Professor Vector, il Frate Grasso e un troll di montagna.

Drago-Sorgente del Movimento - LEGO Ninjago | 1 giugno

Il set del Drago-Sorgente del Movimento è uno dei più belli mai creati per la linea LEGO Ninjago, nonché il drago LEGO più grande di sempre. Composto da ben 1.716 pezzi, è dotato di gambe, coda, fianchi, mascella, testa, collo e grandi ali snodabili, mentre è presente anche una sella-trono sul dorso e 6 draghi spirituali più piccoli. Questo set con drago giocattolo include 6 minifigure con cui i bambini possono inscenare battaglie: i guerrieri ninja Kai, Wyldfyre e Arin (con fantastiche spade e armi accessorie) e il malvagio trio di Lord Ras, Jordana e un Guerriero Maschera del Lupo, ciascuno con la propria arma.

Via Lattea | 18 maggio

Passiamo dai draghi allo spazio con questo magnifico set LEGO Art che riproduce la Via Lattea, assolutamente imperdibile per gli amanti dello spazio. Perfetto per essere appeso in una parete della casa, è composto da 3.091 pezzi, per un risultato coloratissimo, dettagliato e semplicemente spettacolare.

Notre-Dame de Paris | 1 giugno

Il set dell'iconica chiesa di Notre-Dame de Paris è ideale per tutti gli amanti dell'architettura e della Francia, riproducendo l'edificio in ben 4.383 pezzi. Parliamo di un set davvero imponente, tanto che da costruito è grande ben 55,5 x 37,8 x 13,2 cm, riproducendo nei dettagli la chiesa con tanto di alberi costruibili lungo un lato della cattedrale, rosoni, tetto rimovibile per vedere le colonne e gli archi interni e torri sollevabili.

Sistema di lancio spaziale NASA Artemis | 18 maggio

Infine, un altro LEGO imperdibile per gli amanti dello spazio è quello dedicato al sistema di lancio spaziale Artemis, che si unisce alla schiera di set della NASA. Composto da 3.601 pezzi, riproduce la base di lancio con tanto di missile, impalcatura e targhetta, permettendovi di muovere i differenti pezzi e simulare il lancio verso la Luna.

