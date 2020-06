Stampante 3D ANYCUBIC Photon S a meno di 400€ su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima offerta per ciò che concerne la stampante 3D Anycubic Photon S, originariamente venduta al prezzo di ben 589,99€, ed oggi in sconto a soli 390,14€, con uno sconto applicato pari al 34%, ovvero quasi 200 euro!

Un prodotto decisamente ottimo anche se, ovviamente, non alla portata di tutti, specie perché non parliamo della classica stampa con filamento, ma di una stampante basata sul principio dell’estrusione e della solidificazione della resina contenuta in una piccola vaschetta grazie all’utilizzo di luce UV. Questa tecnica, in gergo chiamata LCD shadow masking, permette una stampa silenziosa a differenza delle classiche stampanti 3D il cui ugello è posizionato su delle rotaie ed è mosso da dei motori elettrici.

La nuova Photon S dispone di uno schermo LCD da 2560 x 1440 pixel per lo shadow masking, permettendo di realizzare progetti dettagliati e superfici più lisce rispetto alla stampa con filamento. Anycubic, inoltre, ha integrato in essa un nuovo sistema di illuminazione UV a matrice, che permette di migliorare il tempo di esposizione della resina, riducendo così il tempo di completamento della stampa.

Inoltre, grazie ad un doppio sistema di guide lineari, la stabilità dell’asse Z è migliorata, così da ridurre drasticamente la possibilità che si verifichino imperfezioni, tanto da raggiungere la precisione di ben 0,047mm sugli assi XY e di 0,00125mm sull’asse Z. Lo spessore di uno strato varia quindi tra 0,01 e 0,2 mm, il tutto ad una velocità massima di 20mm/h.

Insomma, si tratta di un prodotto professionale davvero eccellente, che sposando innovazione tecnica ed accorgimenti di carattere pratico (la Anycubic Photon S, ad esempio, dispone di un sistema operativo proprietario che permette la stampa offline), rende questa stampante 3D un prodotto di rara efficienza e funzionalità. Controllabile tramite il comodo display TFT touch da 2,8”, dispone persino di un software di progettazione dedicato (Photon Workshop), che supporta progetti in formato .photon e .photons, così da garantire compatibilità con i modelli precedenti. Venduta in sconto a soli 390,14€ è uno di quegli affari che andrebbero colti al volo, specie se siete professionisti nel campo della progettazione e della stampa 3D.

Ciò detto, prima di lasciarvi allo shopping, vogliamo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per acquistare la stampante 3D ANYCUBIC Photon S a prezzo scontato!«

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!