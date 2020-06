Super offerte elettrodomestici da incasso su MediaWorld!

Se avete voglia di sostituire uno o più elettrodomestici della vostra cucina, questa notizia di Mediaworld farà al caso vostro! Infatti sullo store è partita la settimana dedicata agli elettrodomestici da incasso, con succose promozioni riguardo articoli come forni, cappe, lavastoviglie e tanto altro. Questa promozione però è valida esclusivamente per gli acquisti online fino al 28 giugno, quindi affrettatevi che rimane poco tempo!

Se siete grandi cuochi e sognate riempire la cucina con il profumino delle vostre prelibatezze, in questa promozione troverete una vasta gamma di forni da incasso, e piani cottura sia a gas che ad induzione in modo da poter realizzare la cucina dei vostri sogni. In queste incredibili offerte vogliamo segnalarvi quella riguardante i frigoriferi, nello specifico quella che riguarda il combinato Electrolux ENN2874CFW da 192 l, che potrete acquistare all’incredibile prezzo di 649,00€ contro i 1.029€!

Questo frigorifero da incasso Electrolux è caratterizzato dallo sportello con sistema CustomFlex, che permette di organizzare le mensole per ottimizzare lo spazio in base alle proprie necessità, inoltre grazie alla tecnologia TwinTech ogni ingrediente viene conservato alla giusta temperatura ed umidità. Con il frigorifero ENN2874CFW vi dimenticherete il significato della parola sbrinare, grazie al maggior spazio utile ottenuto dallo spostamento dell’evaporatore all’esterno del vano congelatore.

Le offerte della promozione da incasso di Mediaworld sono molte, e per vederle tutte vi consigliamo di visitare la pagina dedicata dello store online, e ricordate che avete tempo fino al 28 giugno per usufruire di questi sconti! Infine, prima di lasciarvi nelle varie categorie delle offerte, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

