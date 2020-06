Super sconti su Ventilatori e Umidificatori di Poly Pool su Amazon

L’estate si sta inevitabilmente avvicinando, e con essa anche le giornate calde e afose. Per questo motivo, Amazon ha deciso di abbassare il prezzo di Ventilatori e Umidificatori di Poly Pool con l’obiettivo di rendere questi prodotti più concorrenziali. La promozione non ha ancora una data specifica di chiusura, ma vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questo grosso vantaggio.

I prodotti promozionati, inoltre, godono della spedizione veloce di Amazon Prime, di conseguenza saranno recapitati in tempi molto brevi, senza dimenticare la sempre utile garanzia post-vendita di Amazon, che garantisce un acquisto sicuro ed una rapida sostituzione in caso di guasto o malfunzionamento.

Tra i prodotti più gettonati c’è sicuramente il ventilatore da tavolo Ardes Penny AR5AM30. Si tratta di un dispositivo con inclinazione regolabile, munito di 3 pale da 30 centimetri capaci di generare una buon flusso d’aria all’interno di una stanza di medie dimensioni. Il merito è certamente delle sue tre velocità di rotazione, selezionabili attraverso dei bottoncini presenti sulla base d’appoggio, che permettono un controllo ottimale della potenza di rotazione e del flusso d’aria emesso. Il suo prezzo? Generalmente di appena 25 euro, di per sé già interessante ma oggi scontato addirittura a poco più di 18 euro, per un prodotto funzionale, affidabile e – soprattutto – molto economico.

Per chi invece non si accontenta di un semplice ventilatore, segnaliamo anche la promozione sull’umidificatore a 3 Velocità Ardes AR5R06D EOLO TOUCH. Si tratta di un raffreddatore evaporativo a basso consumo energetico, che consente di raffrescare e al tempo stesso umidificare l’ambiente in pochissimo tempo. Questo dispositivo, inoltre, possiede un serbatoio con capacità di 4 litri, e pannello touch per impartirgli gli ordini. Solitamente è venduto a 65 euro, ma potete trovarlo a 60 euro circa.

