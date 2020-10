Tastiere gaming: le migliori offerte del Prime Day 2020

Sono già diverse le offerte che vi abbiamo proposto per questo eccezionale Amazon Prime Day 2020 ma, come avrete intuito, siamo ancora ben lungi dall’aver concluso il nostro lavoro! Sono infatti moltissime le offerte a cui i clienti Amazon Prime potranno accedere fino alla giornata del 14 ottobre, ed è nostro compito riportarvi per filo e per segno quelle che sono le offerte migliori, con affari che – almeno a nostro giudizio – se la giocano alla pari persino con le ben più note (e spesso attese) offerte del Black Friday.

E dunque, dopo le più disparate proposte, è arrivato ora il momento di parlare di tastiere gaming, riportandovi qui in calce quelle che sono le principali offerte che proprio non potete lasciarvi scappare nel corso di questo Amazon Prime Day 2020. Tuttavia, prima di andare avanti, vi ricordiamo ancora una volta che per accedere alle seguenti offerte dovrete disporre di un abbonamento Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Diverse le offerte dedicate ai gamer alla ricerca della tastiera perfetta ma, per quel che ci riguarda, sono due le proposte che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione: la prima è quella relativa l’ottima tastiera meccanica Corsair K65 Rapidfire, il cui prezzo originale di 169,22€ è ribassato a 112,99€; la seconda è invece relativa alla Logitech G910 Orion Spectrum che addirittura passa da 208,99€ a soli 104,99€, per quello che è un’affare senza se e senza ma.

Due ottime tastiere, entrambe con tasti cherry ed entrambe retroilluminate, la cui differenza fondamentale, oltre a marchio è prezzo, sta nel layout dei tasti, essendo la prima per il mercato italiano e la seconda per il mercato USA. Nessuna sostanziale sofferenza comunque, essendo entrambe tastiere querty, con il posizionamento delle lettere del tutto identico, ma con alcune – e per taluni trascurabili – differenze per ciò che riguarda il posizionamento dei tasti di funzione e di punteggiatura. Il nostro suggerimento? Puntate a quella che più si confà alle vostre esigenze e le vostre tasche anche se, per quel che riguarda noi, preferiremmo la Logitech, essendo equipaggiata anche di un comodo tastierino numerico laterale che, non solo si dimostra utilissimo per quanto usano la tastiera anche per le normali attività quotidiane, ma rende la tastiera più lunga ed elegante, aumentando anche un bel po’ lo spazio per poggiare i polsi. Dettagli, certo, che possono serenamente essere trascurati se si considera l’abbondante scarto di prezzo tra le due.

Insomma, quale che sia la vostra preferenza, l’Amazon Prime Day 2020 riuscirà certamente a venire incontro alle vostre necessità, specie considerando che le due tastiere da poco citate non sono certo le uniche dell’odierna proposta di offerte Amazon, ed anzi vi proponiamo di seguito quelle che sono – a nostro giudizio – le migliori offerte del Prime Day 2020 dedicate alle tastiere gaming. Oltre a ciò, l’invito è comunque quello di continuare a seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che, con il passare delle ore, si riempirà di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte del Prime Day sulle tastiere gaming

Tastiera Meccanica Gamin Corsair K65 Rapidfire | 112,99€ ( 169,22€ )

Tastiera Meccanica Gamin Corsair K95 RGB Platinum | 155,99€ ( 199,99€ )

Tastiera Meccanica Gamin Corsair K70 RGB MK.2 | 134,99€ ( 169,90€ )

Tastiera Meccanica Gamin Logitech G413 | 49,99€ ( 103,99€ )

Tastiera Meccanica Gamin Logitech G213 Prodigy | 39,99€ ( 81,99€ )

Tastiera Meccanica da Gaming Logitech G910 Orion Spectrum | 104,99€ ( 208,99€ )

Tastiera Meccanica da Gaming Logitech G815 | 171,99€ ( 199,99€ )

Tastiera Meccanica da Gaming Razer Huntsman Tournament Edition | 96,90€ ( 149,99€ )

Tastiera Meccanica da Gaming Razer Cynosa Lite | 37,90€ ( 49,99€ )

