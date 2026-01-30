Il consumo di alcol nel corso della vita rappresenta un fattore di rischio significativo per lo sviluppo del tumore del colon-retto, con evidenze particolarmente marcate per il cancro del retto. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista peer-reviewed CANCER dell'American Cancer Society ha dimostrato che non è solo la frequenza attuale del consumo a influire, ma anche l'accumulo totale di alcol assunto durante l'intera esistenza di una persona. Lo studio, condotto su un'ampia coorte di adulti statunitensi seguiti per due decenni, offre inoltre indizi incoraggianti sui possibili benefici della cessazione del consumo alcolico, aprendo nuove prospettive per le strategie di prevenzione oncologica.

I ricercatori del National Cancer Institute (NCI), parte dei National Institutes of Health statunitensi, hanno analizzato i dati sanitari di 88.092 partecipanti arruolati nel PLCO Cancer Screening Trial (Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian), tutti privi di diagnosi oncologica all'inizio dell'osservazione. Durante il follow-up ventennale, 1.679 individui hanno sviluppato un tumore del colon-retto, fornendo ai ricercatori un campione robusto per indagare le correlazioni tra abitudini alcoliche e incidenza della malattia.

La classificazione dei bevitori si è basata sul consumo medio settimanale nel corso della vita: coloro che hanno assunto almeno 14 bevande alcoliche a settimana sono stati definiti "forti bevitori". Confrontati con chi consumava meno di una bevanda settimanale, i forti bevitori hanno mostrato un rischio aumentato del 25% di sviluppare cancro del colon-retto. L'associazione si è rivelata ancora più pronunciata per il cancro del retto, dove il rischio quasi raddoppiava con un incremento del 95%, evidenziando una particolare vulnerabilità di questa sede anatomica agli effetti cancerogeni dell'alcol.

Chi ha mantenuto un consumo elevato per molti anni ha registrato un rischio di tumore del colon-retto superiore del 91% rispetto a chi ha bevuto costantemente quantità minime

Un aspetto particolarmente interessante emerso dall'analisi riguarda la persistenza temporale delle abitudini di consumo. Esaminando i pattern di assunzione attraverso le diverse fasi dell'età adulta, i ricercatori hanno osservato che chi ha mantenuto un consumo elevato per molti anni presentava un rischio aumentato del 91% rispetto a coloro che avevano bevuto costantemente quantità minime. Questa evidenza sottolinea come l'esposizione cumulativa, non solo l'intensità del consumo in un dato momento, rappresenti un determinante critico nello sviluppo della patologia neoplastica.

I risultati più promettenti riguardano però gli ex bevitori. Questo gruppo non ha mostrato un aumento del rischio di cancro del colon-retto rispetto ai bevitori leggeri e, ancor più significativamente, ha presentato probabilità inferiori di sviluppare adenomi colorettali, lesioni precancerose che possono evolvere in tumori maligni. Come sottolineato da Erikka Loftfield, PhD e MPH del NCI, co-autrice senior dello studio: "Sebbene i dati sugli ex bevitori fossero limitati, siamo stati incoraggiati nel vedere che il loro rischio potrebbe tornare a quello dei bevitori leggeri". Questa osservazione suggerisce che l'interruzione del consumo alcolico possa invertire almeno parzialmente il danno accumulato, offrendo una concreta opportunità di prevenzione secondaria.

Dal punto di vista biologico, i meccanismi attraverso cui l'alcol aumenta il rischio oncologico rimangono oggetto di indagine. Le ipotesi più accreditate riguardano la formazione di metaboliti tossici durante il processo di degradazione dell'etanolo nel corpo, in particolare l'acetaldeide, una sostanza riconosciuta come cancerogena. Un altro percorso potenziale coinvolge l'alterazione del microbioma intestinale: l'alcol può modificare la composizione delle comunità batteriche che popolano l'intestino, compromettendo le funzioni protettive della barriera mucosale e favorendo stati infiammatori cronici. Entrambi questi processi potrebbero creare un ambiente favorevole alla trasformazione neoplastica delle cellule del colon-retto.

Lo studio rappresenta uno dei primi tentativi di mappare sistematicamente l'impatto del consumo alcolico lungo l'intero arco di vita sulla genesi sia degli adenomi colorettali sia del cancro conclamato. Nonostante i dati sugli ex bevitori risultino ancora numericamente limitati e richiedano ulteriori conferme in studi prospettici più ampi, i risultati offrono una base scientifica per raccomandazioni di salute pubblica mirate. Le ricerche future dovranno chiarire se esistono "finestre temporali" critiche durante le quali la riduzione o l'eliminazione del consumo alcolico risulta particolarmente efficace, e se altri fattori di rischio o protezione (dieta, attività fisica, predisposizione genetica) modulano l'associazione tra alcol e tumore del colon-retto.