VPN: cos'è, come funziona e a cosa serve

Negli ultimi anni, l'interesse verso le VPN (“Virtual Private Network”) ha registrato un'impennata significativa. Sebbene questa tecnologia esista da tempo, solo di recente ha conquistato l'attenzione di un pubblico più vasto. A spingere questa crescita esponenziale sono stati diversi fattori: dall'aumento dell'uso delle piattaforme di streaming, che spesso impongono restrizioni geografiche, fino alla necessità di proteggere i dati sensibili durante il lavoro da remoto, fenomeno reso ancora più diffuso dalla pandemia di COVID-19. Ormai, la sicurezza online è diventata un tema centrale e le VPN rappresentano una delle soluzioni più affidabili per chi desidera proteggere la propria privacy e navigare senza limiti. Se seguite regolarmente i nostri contenuti, avrete già avuto modo di leggere le nostre guide e recensioni dedicate a questo argomento.

Gli utenti con maggiore esperienza nel settore tecnologico probabilmente conoscono già il funzionamento delle VPN, ma per chi vuole approfondire l'argomento o avvicinarsi per la prima volta a questa tecnologia, abbiamo realizzato una panoramica chiara e completa. Scoprirete i principali vantaggi offerti dalle VPN e i criteri essenziali per selezionare il servizio più adatto alle vostre esigenze, evitando soluzioni poco performanti o non adeguate al vostro utilizzo.

Se desiderate comprendere a fondo l'importanza delle VPN e come possono migliorare la vostra esperienza online, continuate a leggere: vi sveleremo tutto ciò che dovreste sapere per scegliere il servizio più affidabile e vantaggioso per la vostra sicurezza digitale.

Che cos’è una VPN?

Le VPN sono strumenti essenziali per chi desidera navigare su Internet con maggiore sicurezza e privacy. Queste reti private virtuali operano attraverso un sistema di tunnel crittografati, che proteggono le informazioni trasmesse e impediscono a terzi di accedere ai vostri dati personali. Utilizzando una VPN, il vostro indirizzo IP viene mascherato, rendendo impossibile tracciare la vostra posizione reale. Oltre a garantire anonimato, questa tecnologia consente anche di aggirare le restrizioni geografiche, permettendovi di accedere a contenuti streaming bloccati in alcune regioni, come il catalogo Netflix italiano mentre vi trovate all’estero.

Il funzionamento delle VPN si basa su protocolli di sicurezza avanzati che creano un collegamento protetto tra il vostro dispositivo e la rete, garantendo un livello di sicurezza comparabile a quello delle reti aziendali private. Il traffico dati viene incanalato attraverso una connessione crittografata, riducendo il rischio di intercettazioni e migliorando la protezione della vostra identità online. Tuttavia, nonostante l’alto grado di sicurezza offerto, è importante sottolineare che una VPN non assicura una protezione totale e non sempre garantisce l’anonimato assoluto durante la navigazione.

Sebbene le VPN rappresentino un’ottima soluzione per migliorare la sicurezza online, non sono infallibili. Se il vostro dispositivo è già stato compromesso da malware o virus, l’uso di una VPN non basterà a proteggerlo. In questi casi, è fondamentale affiancare la navigazione con un buon antivirus per una protezione più efficace e completa. Dunque, per una sicurezza ottimale, è consigliabile combinare l’utilizzo di una VPN con altre misure di cybersecurity, come software di protezione aggiornati e pratiche consapevoli nella gestione dei propri dati sensibili.

Come funziona una VPN?

Le VPN offrono un sistema efficace per proteggere i vostri dati e garantire la riservatezza della navigazione online. Questi servizi creano un tunnel sicuro tra il vostro dispositivo e il sito web di destinazione, applicando un sistema di crittografia avanzata che impedisce a terze parti di intercettare il traffico. Tutte le informazioni passano attraverso server dedicati della VPN, che fungono da intermediari prima che i dati raggiungano la loro destinazione finale.

A differenza di una connessione diretta, che mette in comunicazione il dispositivo con il sito richiesto senza filtri, l'uso di una VPN introduce un ulteriore passaggio. Il flusso di dati viene infatti inviato ai server protetti del provider VPN prima di essere reindirizzato verso il web. Questo stratagemma non solo tutela le vostre informazioni sensibili, ma impedisce anche che la vostra posizione geografica reale venga rilevata dai siti visitati.

Uno degli aspetti più apprezzati di una VPN riguarda proprio la capacità di mascherare l'indirizzo IP e simulare una connessione da un'altra area geografica. Se, ad esempio, vi trovate in Italia e desiderate accedere al catalogo statunitense di una piattaforma di streaming, potrete connettervi a un server VPN situato negli Stati Uniti per ottenere l'accesso a contenuti normalmente non disponibili nella vostra regione. Questo sistema permette di superare i blocchi geografici e accedere a una vasta gamma di servizi limitati da restrizioni territoriali, garantendo al contempo la massima riservatezza.

Oltre alla protezione della privacy, una VPN rappresenta un'opzione essenziale per chi utilizza frequentemente reti Wi-Fi pubbliche, come quelle presenti in aeroporti, hotel o centri commerciali. Tali connessioni, spesso poco sicure, espongono gli utenti a rischi di intercettazione dei dati e attacchi informatici. Grazie alla crittografia avanzata offerta da una VPN, potrete navigare senza preoccupazioni anche quando vi connettete a Internet da luoghi pubblici, evitando intrusioni indesiderate e proteggendo credenziali e informazioni sensibili.

L’utilizzo di una VPN non si limita alla sicurezza e alla privacy, ma si estende anche all’ottimizzazione della connessione Internet. Alcuni provider di servizi Internet riducono la velocità di navigazione in base al carico di traffico su determinate reti. Una VPN permette di aggirare tali limitazioni modificando l’indirizzo IP, migliorando così le prestazioni complessive della connessione. Questo aspetto è particolarmente utile per i gamer, che possono beneficiare di una connessione stabile e protetta, evitando problemi come DDoS attacks e interferenze nelle sessioni di gioco online.

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di risparmiare sui viaggi. Molti siti di prenotazione applicano tariffe variabili in base alla posizione dell’utente. Connettendosi a una VPN e scegliendo un server localizzato in un’altra nazione, è possibile ottenere offerte più vantaggiose per voli e hotel. Questo metodo consente di accedere a prezzi più bassi e pianificare viaggi con un risparmio significativo.

L’importanza delle VPN è cresciuta anche nel contesto lavorativo, soprattutto con la diffusione dello smart working. Molte aziende adottano questi strumenti per consentire ai dipendenti di accedere in sicurezza alle reti aziendali, proteggendo i dati riservati da accessi non autorizzati. Per chi opera in Paesi soggetti a censura e restrizioni su Internet, una VPN rappresenta una soluzione essenziale per aggirare i blocchi imposti dai governi e mantenere la libertà di espressione.

L’uso di una VPN si rivela quindi una scelta strategica per chi desidera navigare senza limiti, proteggere la propria identità digitale e accedere a contenuti senza restrizioni. Indipendentemente dalle vostre esigenze, investire in un servizio VPN affidabile vi garantirà maggiore sicurezza e libertà online.

Ma è legale usare una VPN?

L'uso di una VPN è legale nella maggior parte dei Paesi, poiché si tratta di uno strumento che garantisce la sicurezza e la privacy online. Tuttavia, alcune nazioni applicano restrizioni più rigide e limitano l'uso di VPN per motivi di censura governativa. In Paesi come la Cina, la Russia e l'Iran, l'accesso a servizi VPN è regolato da normative specifiche e spesso limitato alle sole VPN autorizzate dal governo.

In molte altre nazioni, invece, l'uso della VPN è completamente legale, purché non venga impiegato per attività illecite come la diffusione di materiale protetto da copyright o altre azioni illegali. Ad esempio, alcuni cybercriminali potrebbero tentare di utilizzare una VPN per nascondere la loro identità mentre compiono reati online, ma questo non rende la tecnologia di per sé illegale. Proprio come accade con altri strumenti digitali, la responsabilità dell'uso corretto o scorretto ricade sull'utente.

Conviene usare una VPN per scaricare i torrent?

Il download di file tramite torrent non è intrinsecamente illegale. Molti servizi legittimi sfruttano la tecnologia P2P per distribuire file di grandi dimensioni; un esempio noto è Ubuntu, la celebre distribuzione Linux, disponibile anche tramite torrent. Tuttavia, è risaputo che alcuni utilizzano questo metodo per ottenere in modo illecito contenuti protetti da copyright, come musica, film e videogiochi. Noi di Tom's Hardware ci dissociamo fermamente da tali pratiche illegali e sottolineiamo che, se scegliete di scaricare materiale protetto senza autorizzazione, lo fate a vostro esclusivo rischio e pericolo.​

L'uso di una VPN (Virtual Private Network) può migliorare significativamente la vostra privacy durante il download di torrent. Mascherando il vostro indirizzo IP, una VPN vi consente di scaricare in modo più sicuro e anonimo. È fondamentale, però, scegliere un servizio VPN che supporti il traffico P2P; non tutte le VPN offrono questa funzionalità. Inoltre, assicuratevi che la VPN garantisca una velocità di connessione adeguata, così da poter completare i download in tempi ragionevoli. Alcuni provider offrono server dedicati al P2P, mentre altri estendono il supporto su tutta la loro rete.​

Un aspetto da considerare è il port forwarding. La maggior parte dei provider VPN non offre questa funzione, poiché potrebbe comportare rischi per la sicurezza e un uso improprio da parte degli utenti. Inoltre, molti servizi utilizzano IP condivisi, rendendo il port forwarding meno pratico. Alcune aziende implementano la funzionalità NAT, che apre le porte in base all'associazione, con assegnazione casuale per evitare possibili conflitti. Diversi test hanno dimostrato che il port forwarding ha un impatto limitato sulla velocità di download.​

In definitiva, utilizzare una VPN per scaricare torrent è altamente consigliato, poiché contribuisce a proteggere la vostra anonimato online. È essenziale verificare la presenza di una funzione kill switch efficace. Il kill switch interrompe automaticamente la connessione a Internet nel caso in cui la VPN si disconnetta, impedendo che il vostro vero indirizzo IP venga esposto durante l'uso di questi servizi. Un'altra funzionalità utile è lo split tunneling, che vi permette di decidere quali applicazioni devono utilizzare la VPN e quali possono connettersi direttamente. Configurando la VPN affinché solo il vostro client torrent passi attraverso il servizio, potrete ottimizzare le connessioni e garantire una maggiore efficienza.​

Quale VPN scegliere?

Se state valutando l’idea di affidarvi a una VPN per navigare in sicurezza e proteggere la vostra privacy, vi sarete accorti che l’offerta sul mercato è vastissima. Per chi non ha esperienza con questa tecnologia, individuare il servizio più adatto può risultare complesso. Prima di prendere una decisione, vi suggeriamo di consultare una guida dettagliata sulle migliori VPN attualmente disponibili. Nel frattempo, ecco gli aspetti principali da considerare nella scelta del servizio più adatto alle vostre necessità.

Uno dei primi fattori da valutare è la disponibilità di server nei Paesi di vostro interesse. Sebbene possa sembrare che un numero elevato di server garantisca una connessione più veloce, in realtà non è un parametro determinante. La posizione geografica dei server, invece, può incidere sulla fruizione di contenuti con restrizioni geografiche.

Un altro aspetto fondamentale è il protocollo di connessione adottato. Alcuni provider non sono del tutto trasparenti in merito, quindi è utile informarsi in anticipo. Tra i protocolli più affidabili troviamo OpenVPN e IKEv2, che garantiscono ottime prestazioni in termini di sicurezza e velocità. Altri servizi potrebbero proporre protocolli più datati, come SSTP o PPTP, meno consigliati per motivi di sicurezza. Optare per una VPN che offra diverse opzioni di connessione può rivelarsi vantaggioso, specialmente per chi cerca un servizio altamente performante.

Anche la quantità di dispositivi supportati gioca un ruolo chiave. La maggior parte delle VPN consente di collegare tra i tre e i cinque dispositivi in contemporanea, permettendovi di proteggere non solo il vostro computer, ma anche smart TV, tablet e smartphone. È importante verificare le condizioni d’uso: alcune VPN limitano le connessioni a un solo utente, mentre altre consentono la condivisione con i familiari. Violare queste regole potrebbe comportare la sospensione del servizio.

Sebbene l’obiettivo delle VPN sia offrire anonimato e protezione dei dati, nessun servizio può garantire un oscuramento totale delle informazioni. Leggere attentamente le Condizioni di Servizio e la Politica sulla Privacy è essenziale per comprendere quali dati vengono raccolti e per quanto tempo restano archiviati. Alcuni provider conservano il registro degli accessi per mesi o anni, il che potrebbe rappresentare un problema per chi cerca la massima riservatezza.

Il costo del servizio è un ulteriore elemento di cui tenere conto. Dopo aver individuato la VPN che soddisfa le vostre esigenze in termini di funzionalità, è utile confrontare i diversi piani tariffari. Le opzioni più comuni includono abbonamenti mensili, annuali o biennali, con sconti progressivi per i piani a lungo termine. Inoltre, è fondamentale controllare le modalità di pagamento accettate: un provider che richiede esclusivamente l’uso della carta di credito potrebbe registrare i vostri dati, riducendo il livello di anonimato. Preferire servizi che offrono PayPal o Bitcoin può essere una scelta più sicura per chi desidera mantenere la massima discrezione.

Un dettaglio spesso trascurato riguarda la valuta con cui vengono espressi i prezzi. Alcuni servizi VPN non offrono tariffe in euro, il che potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda del tasso di cambio. Se preferite evitare sorprese, orientatevi verso provider che presentano prezzi trasparenti in euro, come NordVPN, uno dei servizi più apprezzati per qualità e prestazioni.

Molti provider offrono la possibilità di testare il servizio attraverso un periodo di prova gratuito, che può includere limitazioni sul traffico dati o sulla velocità. In alternativa, alcuni propongono una garanzia soddisfatti o rimborsati, consentendo di ottenere il rimborso entro un periodo che varia dai 30 ai 45 giorni. Queste opzioni sono particolarmente utili per verificare la compatibilità del servizio con le proprie esigenze prima di impegnarsi in un abbonamento a lungo termine.

Esistono anche VPN integrate nei pacchetti di sicurezza di alcuni antivirus. Tuttavia, queste versioni spesso presentano limiti significativi, come un traffico dati mensile ridotto (solitamente tra i 200 e i 500 MB) o una scelta limitata di server. Sebbene possano rappresentare un’opzione interessante per la protezione di base, difficilmente riescono a eguagliare le prestazioni di un servizio VPN dedicato. Se l’uso che ne farete si limita a operazioni semplici, come controllare l’email o accedere ai servizi bancari mentre siete connessi a una rete pubblica, potrebbero comunque rivelarsi utili. In ogni caso, valutare attentamente le caratteristiche offerte vi aiuterà a capire se una VPN integrata possa soddisfare le vostre necessità.

Scegliere una VPN non è un’operazione da prendere alla leggera. Considerare tutti questi elementi vi permetterà di individuare il servizio più adatto alle vostre esigenze, garantendovi un accesso sicuro e privato alla rete. Affidarsi a un provider affidabile significa poter navigare senza preoccupazioni, proteggendo la propria privacy senza compromessi.

Meglio una VPN gratuita o una a pagamento?

Nel vasto panorama delle VPN gratuite, non è raro imbattersi in limitazioni che ne riducono l'efficacia rispetto alle versioni premium. Servizi come TunnelBear e Avira Phantom VPN offrono piani gratuiti, ma con un tetto di 500 MB mensili, una quantità insufficiente per un uso regolare. Altri provider, come Windscribe, risultano più generosi, garantendo fino a 10 GB al mese, sebbene possano comunque presentare restrizioni in termini di velocità e accesso ai server. Un esempio di servizio che non impone limiti di dati è ProtonVPN, ma la versione gratuita consente la connessione solo a un numero ristretto di server, il che incide sulle prestazioni complessive. Inoltre, le VPN senza costo spesso non supportano l'uso di torrent e possono assegnare priorità agli utenti paganti, penalizzando la fluidità della connessione.

Queste soluzioni possono essere prese in considerazione solo se si necessita di una protezione di base, ad esempio per navigare in sicurezza durante i viaggi o accedere a contenuti con restrizioni geografiche in modo occasionale. Tuttavia, chi ha esigenze più avanzate potrebbe trovare questi servizi inadeguati e limitanti.

Optare per una VPN a pagamento è la scelta migliore per chi desidera una protezione senza compromessi. I servizi premium offrono una maggiore copertura geografica, una larghezza di banda illimitata e un supporto dedicato per lo streaming e il download P2P. Elementi fondamentali da considerare includono la presenza di server in più nazioni, la velocità della connessione, il livello di crittografia e funzionalità extra come il blocco dei tracker pubblicitari. Provider come ExpressVPN, NordVPN e CyberGhost mettono a disposizione una rete globale di server, garantendo connessioni rapide e sicure in ogni parte del mondo.

Sebbene una VPN gratuita possa essere sufficiente per un utilizzo sporadico, le versioni a pagamento rappresentano la soluzione ideale per chi cerca massima sicurezza, stabilità della connessione e la possibilità di aggirare restrizioni geografiche senza compromessi.

