Astronauta perde borsa degli attrezzi, resta in orbita ed è visibile

Quanto è fastidioso perdere oggetti come le chiavi di casa o il portafogli? Ebbene, dopo aver letto questa notizia vi sembreranno sciocchezze. Durante una missione spaziale di diverse ore tenutasi il 1° novembre, infatti, una borsa portastrumenti si è sganciata e considerata "persa" dalla NASA.

I controllori di volo l'hanno individuata attraverso le telecamere esterne della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e, fortunatamente, gli strumenti contenuti non erano necessari per le attività rimanenti. Il Mission Control ha analizzato la traiettoria della borsa, determinando che il rischio di un contatto futuro con la stazione è basso. Quindi, l'equipaggio a bordo e la stazione spaziale sono considerati al sicuro senza richiedere ulteriori interventi, secondo quanto dichiarato dalla NASA sul suo blog ufficiale.

Attualmente, la borsa portastrumenti orbita intorno alla Terra di fronte alla ISS, e potrebbe essere potenzialmente individuata dalla Terra con un binocolo nei prossimi mesi, prima di disintegrarsi nell'atmosfera del nostro pianeta.

Questo non rappresenta nemmeno il primo caso di un astronauta che perde attrezzi nello spazio. Nel 2008, la borsa di Heide Stefanyshyn-Piper si allontanò durante le operazioni di pulizia e lubrificazione di ingranaggi difettosi. Nel 2006, durante una passeggiata spaziale, gli astronauti Piers Sellers e Michael Fossum persero una spatola da 14 pollici mentre testavano un metodo di riparazione dello shuttle.

I detriti spaziali, come questi oggetti, sono materiali artificiali che orbitano attorno alla Terra ma non sono più funzionali. Possono variare da piccole schegge di vernice a parti scartate durante i lanci dei razzi. Secondo le stime dell'Agenzia Spaziale Europea nel settembre 2023, 35.290 oggetti erano monitorati e catalogati dalle reti di sorveglianza spaziale, con una massa totale di oggetti in orbita intorno alla Terra superiore a 11.000 tonnellate.