La Luna può produrre acqua tramite il vento solare: lo conferma la NASA

La scoperta dell'acqua lunare ha finalmente trovato una conferma scientifica dopo decenni di ipotesi. Grazie a un esperimento innovativo condotto dai ricercatori del Goddard Space Flight Center della NASA, è stato possibile dimostrare come il vento solare, quel flusso costante di particelle cariche emesse dal nostro astro, sia effettivamente in grado di creare molecole d'acqua sulla superficie lunare. Questo processo, teorizzato fin dagli anni '60 ma mai pienamente verificato, potrebbe rivoluzionare le future missioni umane sul nostro satellite, offrendo una risorsa rinnovabile fondamentale per la sopravvivenza degli astronauti e per il funzionamento delle basi permanenti che si intendono stabilire nell'ambito del programma Artemis.

Li Hsia Yeo e il collega Jason McLain hanno progettato un esperimento unico nel suo genere per replicare le estreme condizioni ambientali della Luna. L'elemento distintivo della loro ricerca è stato l'utilizzo di campioni di regolite lunare autentici, raccolti durante la missione Apollo 17 nel 1972, sottoposti a un fascio di particelle che simulava perfettamente il vento solare. Prima di procedere, i ricercatori hanno riscaldato i campioni per eliminare qualsiasi traccia di acqua assorbita dal loro ritorno sulla Terra, garantendo così che ogni molecola d'acqua rilevata fosse esclusivamente il risultato dell'esperimento.

La vera innovazione è stata la creazione di una camera sperimentale capace di mantenere i campioni lunari completamente isolati dall'atmosfera terrestre, eliminando ogni possibilità di contaminazione. Durante diversi giorni, i campioni sono stati esposti a una dose elevata di vento solare simulato, equivalente a circa 80.000 anni di esposizione lunare, una concentrazione necessaria per ottenere risultati misurabili in tempi ragionevoli.

Foto di Ponciano da Pixabay

L'analisi spettroscopica ha rivelato un calo significativo nello spettro infrarosso, precisamente intorno ai tre micron, che rappresenta la firma energetica distintiva dell'assorbimento dell'acqua. Questo dato ha confermato la formazione di molecole di idrossile e acqua nei campioni lunari, validando finalmente una teoria rimasta in sospeso per decenni. Il processo avviene quando i protoni del vento solare, viaggiando a velocità superiori al milione di miglia orarie, colpiscono la regolite lunare, acquisiscono elettroni trasformandosi in atomi di idrogeno, per poi legarsi con l'ossigeno abbondante nei minerali lunari come la silice.

A differenza della Terra, protetta dal campo magnetico e dall'atmosfera, la Luna è completamente esposta a questo bombardamento costante. Le osservazioni dimostrano che il segnale spettrale legato all'acqua sulla Luna fluttua quotidianamente, raggiungendo il picco nelle fresche ore mattutine, affievolendosi con il riscaldamento della superficie, per poi ritornare durante il raffreddamento notturno. Questo ciclo giornaliero indica chiaramente una fonte attiva e rinnovabile di acqua, molto probabilmente proprio il vento solare.

Implicazioni per l'esplorazione spaziale

Le conseguenze di questa scoperta vanno ben oltre l'interesse scientifico. Il programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una presenza umana sostenibile al Polo Sud lunare, potrebbe trarre enormi vantaggi da questa risorsa. Sebbene gran parte dell'acqua lunare sia probabilmente intrappolata sotto forma di ghiaccio nei crateri permanentemente in ombra ai poli, la continua creazione di acqua tramite il vento solare suggerisce che il suolo lunare stesso potrebbe diventare una risorsa rinnovabile e strategica.

Gli astronauti potrebbero potenzialmente estrarre acqua dalla regolite per produrre acqua potabile, ossigeno respirabile e persino carburante per razzi, rendendo possibili missioni più lunghe e ambiziose. Questa prospettiva di sfruttamento delle risorse in situ rappresenta un cambio di paradigma nella pianificazione delle missioni spaziali, riducendo drasticamente la necessità di trasportare questi elementi vitali dalla Terra, con conseguente diminuzione dei costi e aumento dell'autonomia operativa.

Nonostante i progressi, rimangono sfide tecnologiche significative. I veicoli spaziali hanno rilevato sia idrossile che molecole d'acqua negli strati più superficiali della Luna, ma la tecnologia attuale fatica ancora a distinguere chiaramente tra i due. Inoltre, le tecniche di estrazione e purificazione dell'acqua in ambiente lunare richiedono ulteriori sviluppi prima di poter essere implementate in missioni reali.

Con la conferma che il Sole contribuisce attivamente alla creazione di acqua sulla Luna, gli scienziati possono ora concentrarsi sulla quantificazione precisa di questa risorsa e sullo sviluppo delle tecnologie necessarie per il suo utilizzo. La Luna, che per tanto tempo abbiamo considerato un deserto cosmico, potrebbe rivelarsi molto più ospitale di quanto immaginato, aprendo nuovi orizzonti per l'esplorazione umana del sistema solare.