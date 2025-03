Xbox introduce una funzione salva-spazio nel nuovo update

Il problema della gestione dello spazio di archiviazione sulle console di nuova generazione sta per diventare meno gravoso per i possessori di Xbox Series X|S. Microsoft ha infatti introdotto una nuova funzionalità nell'ultimo aggiornamento Alpha destinato agli iscritti al programma Insider, pensata appositamente per ottimizzare l'utilizzo dell'SSD. La nuova opzione "Free Up Space" rappresenta un assistente virtuale che guida l'utente nell'identificazione di contenuti superflui che occupano spazio prezioso, una soluzione particolarmente utile considerando le dimensioni sempre crescenti dei giochi moderni e la capacità limitata delle memorie di archiviazione integrate.

Un assistente digitale per liberare spazio

La funzionalità, descritta nelle note dell'aggiornamento della build Alpha Skip-Ahead, va oltre la semplice indicazione di quali giochi non vengono utilizzati da tempo. Il sistema è infatti progettato per identificare in modo intelligente contenuti realmente superflui come add-on non necessari, doppioni di giochi installati e applicazioni a cui non è più possibile accedere, come titoli del Game Pass rimossi dal catalogo o giochi la cui licenza è scaduta per termine dell'abbonamento.

Per attivare questa funzione, gli utenti che partecipano al programma Insider possono navigare nel menu "I miei giochi e app", selezionare "Gestisci" e infine accedere all'opzione "Free Up Space". Quando il sistema rileva possibilità di ottimizzazione, invia una notifica all'utente suggerendo quali elementi potrebbero essere rimossi in sicurezza.

Un aiuto concreto per chi ha poca dimestichezza con la gestione dello storage.