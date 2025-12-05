Il progressivo restringimento del buco nell'ozono antartico rappresenta oggi una delle più concrete testimonianze dell'efficacia della cooperazione internazionale in ambito ambientale. I dati raccolti durante la stagione 2025 confermano una tendenza incoraggiante: il buco dell'ozono si sta riducendo in modo misurabile rispetto ai picchi registrati nei primi anni Duemila, consolidando le previsioni dei modelli atmosferici sviluppati negli ultimi decenni. Questa evoluzione positiva è il risultato diretto del Protocollo di Montreal, l'accordo internazionale del 1987 che ha regolamentato e poi vietato l'uso di sostanze chimiche lesive per lo strato di ozono stratosferico. I risultati dimostrano che quando la scienza identifica chiaramente un rischio ambientale e la politica risponde con azioni coordinate, è possibile invertire processi di degradazione atmosferica su scala planetaria.

Le misurazioni effettuate congiuntamente dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e dalla NASA indicano che il buco dell'ozono del 2025 si colloca al quinto posto tra i più piccoli registrati dal 1992, anno in cui il Protocollo di Montreal ha iniziato a produrre effetti misurabili. Durante il periodo di massima deplezione ozonica, tra il 7 settembre e il 13 ottobre 2025, l'area interessata ha raggiunto un'estensione media di circa 18,71 milioni di chilometri quadrati, equivalenti a circa 7,23 milioni di miglia quadrate. Il fenomeno si sta inoltre dissolvendo con circa tre settimane di anticipo rispetto alla media degli ultimi dieci anni, un segnale che Paul Newman, scienziato senior presso il sistema dell'Università del Maryland e responsabile storico del team di ricerca sull'ozono della NASA, interpreta come conferma delle proiezioni: "Come previsto, stiamo osservando buchi dell'ozono che si riducono rispetto ai primi anni Duemila. Si formano più tardi nella stagione e si dissolvono prima".

Il 9 settembre 2025, il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione giornaliera di 22,86 milioni di chilometri quadrati, un valore inferiore del 30% rispetto al record assoluto del 2006, quando l'area interessata raggiunse una media di 26,60 milioni di chilometri quadrati. Considerando la serie storica completa di 46 anni di osservazioni satellitari, iniziata nel 1979, il buco del 2025 si posiziona al quattordicesimo posto tra i più piccoli mai registrati. Queste misurazioni vengono effettuate attraverso una rete globale di sistemi di osservazione che comprende strumenti a bordo del satellite Aura della NASA, dei satelliti NOAA-20 e NOAA-21, e del satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership, gestito congiuntamente dalle due agenzie. A questi dati si aggiungono le misurazioni dirette condotte mediante palloni sonda e strumenti di rilevamento da terra presso l'Osservatorio di Base Atmosferica del Polo Sud.

La riduzione progressiva del fenomeno è direttamente collegata al declino delle concentrazioni stratosferiche di sostanze che distruggono l'ozono. Stephen Montzka, scienziato senior presso il Global Monitoring Laboratory della NOAA, specifica che "dal picco raggiunto intorno all'anno 2000, i livelli di sostanze che depauperano l'ozono nella stratosfera antartica sono diminuiti di circa un terzo rispetto ai livelli precedenti alla formazione del buco". Newman della NASA aggiunge un dato ancora più eloquente: se nella stratosfera fosse ancora presente la stessa quantità di cloro di 25 anni fa, il buco del 2025 sarebbe stato più grande di oltre 2,6 milioni di chilometri quadrati. Le osservazioni mediante palloni meteorologici hanno registrato che nel 2025 lo strato di ozono direttamente sopra il Polo Sud ha raggiunto un minimo di 147 Unità Dobson il 6 ottobre, un valore significativamente superiore al record negativo di 92 Unità Dobson misurato nell'ottobre 2006.

Lo strato di ozono stratosferico, situato tra 11 e 50 chilometri di altitudine, svolge una funzione protettiva cruciale per la biosfera terrestre, filtrando la radiazione ultravioletta (UV) proveniente dal Sole. Quando le concentrazioni di ozono diminuiscono, una maggiore quantità di radiazione UV raggiunge la superficie terrestre, incrementando il rischio di danni alle colture e contribuendo all'aumento dell'incidenza di tumori cutanei, cataratte e altri effetti negativi sulla salute. La deplezione ozonica si verifica quando composti contenenti cloro e bromo raggiungono la stratosfera, dove l'intensa radiazione UV li dissocia, liberando forme reattive di questi elementi che interagiscono con le molecole di ozono distruggendole attraverso reazioni catalitiche. Per decenni, sostanze come i clorofluorocarburi (CFC) sono state ampiamente utilizzate in propellenti per aerosol, prodotti espansi, condizionatori e frigoriferi, e il cloro e il bromo contenuti in questi composti possono persistere nell'atmosfera per periodi molto lunghi, anche superiori al secolo.

Sebbene queste sostanze chimiche siano ormai vietate, molte continuano a persistere in materiali più vecchi come isolanti per edifici e in discariche, rilasciandosi gradualmente nell'atmosfera. Con la progressiva diminuzione delle emissioni da queste fonti residue, gli scienziati prevedono che il buco dell'ozono sull'Antartico possa tornare alle condizioni precedenti alla sua formazione entro la fine del 2060. Laura Ciasto, meteorologa presso il Climate Prediction Center della NOAA e membro del team di ricerca sull'ozono, sottolinea tuttavia che fattori meteorologici come la temperatura, i pattern atmosferici generali e l'intensità della fascia di venti che circonda l'Antartico, nota come vortice polare, influenzano i livelli di ozono e l'estensione del buco di anno in anno. Nel caso specifico del 2025, un vortice polare più debole del normale durante agosto ha contribuito a mantenere temperature superiori alla media, favorendo probabilmente la formazione di un buco più contenuto.