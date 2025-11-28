L'obesità potrebbe iniziare a compromettere la salute cerebrale molto prima di quanto finora ipotizzato dalla comunità scientifica. Un nuovo studio condotto dall'Arizona State University in collaborazione con il Banner Sun Health Research Institute e la Mayo Clinic ha identificato nei giovani adulti obesi una serie di biomarcatori biologici associati a infiammazione sistemica, stress epatico e danno neuronale precoce, configurazioni molecolari tipicamente osservate in pazienti anziani con declino cognitivo. La ricerca, pubblicata sulla rivista peer-reviewed Aging and Disease, suggerisce che i processi neurodegenerativi potrebbero avviarsi decenni prima della comparsa dei primi sintomi clinici, specialmente in presenza di dismetabolismo e obesità.

Il team di ricercatori, coordinato da Ramon Velazquez presso l'ASU-Banner Neurodegenerative Disease Research Center, ha analizzato campioni ematici a digiuno prelevati da 30 adulti tra i 20 e i 30 anni, divisi equamente tra individui obesi e normopeso. Le analisi hanno rivelato livelli elevati di proteine pro-infiammatorie, enzimi epatici indicativi di stress metabolico e, aspetto particolarmente significativo, concentrazioni aumentate di catena leggera dei neurofilamenti (NfL), una proteina rilasciata quando i neuroni subiscono danni strutturali. L'NfL rappresenta attualmente uno dei marcatori più promettenti per la diagnosi precoce della neurodegenerazione, risultando elevato in pazienti con deterioramento cognitivo lieve e malattia di Alzheimer.

Ciò che rende questi risultati particolarmente rilevanti è la presenza di tali marcatori in giovani adulti che non manifestano ancora alcun cambiamento comportamentale o cognitivo rilevabile. La scoperta supporta l'ipotesi che infiammazione cronica, stress metabolico e alterazioni neuronali precoci possano essere interconnesse in una cascata patologica che si innesca molto prima nella vita di quanto precedentemente ritenuto. Questa evidenza si inserisce nel crescente corpo di ricerche che collegano le condizioni metaboliche sistemiche con l'accelerazione del declino cognitivo, ampliando però significativamente la finestra temporale in cui tali processi potrebbero essere rilevati e potenzialmente contrastati.

Un elemento centrale emerso dallo studio riguarda la colina, un nutriente essenziale per la struttura delle membrane cellulari, il controllo dell'infiammazione, la funzionalità epatica e la sintesi di acetilcolina, neurotrasmettitore fondamentale per i processi mnemonici. I partecipanti obesi presentavano livelli ematici di colina sostanzialmente inferiori rispetto ai controlli normopeso, e queste riduzioni correlavano con marcatori più intensi di infiammazione, insulino-resistenza, elevazione degli enzimi epatici e concentrazioni di NfL. Sebbene il fegato sia in grado di sintetizzare quantità limitate di colina, la maggior parte di questo composto deve provenire dall'alimentazione, con fonti particolarmente ricche rappresentate da uova, pollame, pesce, legumi e verdure crucifere come broccoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles.

I ricercatori hanno osservato che le donne dello studio presentavano livelli di colina inferiori rispetto agli uomini, un dato significativo considerando che le donne sperimentano tassi più elevati di invecchiamento cognitivo e malattia di Alzheimer

Le indagini nutrizionali nazionali negli Stati Uniti indicano che molti americani non raggiungono l'apporto raccomandato di colina, con carenze particolarmente pronunciate tra adolescenti e giovani adulti. Poiché la colina sostiene sia il cervello che il fegato, deficit prolungati potrebbero aumentare la vulnerabilità allo stress metabolico e amplificare gli effetti dell'obesità sul sistema nervoso centrale. "La maggior parte delle persone non si rende conto di non assumere colina sufficiente", ha dichiarato Wendy Winslow, prima coautrice dello studio. "Integrare alimenti ricchi di colina nella routine alimentare può contribuire a ridurre l'infiammazione e sostenere sia il corpo che il cervello durante l'invecchiamento".

I risultati acquisiscono ulteriore rilevanza nel contesto dell'uso crescente di farmaci per la perdita di peso basati su agonisti del recettore GLP-1, che hanno trasformato il trattamento dell'obesità grazie alla loro efficacia nella riduzione ponderale e nel miglioramento dei parametri metabolici e cardiovascolari. Tuttavia, gli effetti di soppressione dell'appetito di questi farmaci riducono significativamente l'introito alimentare, con il rischio di determinare un'assunzione inadeguata di colina e altri nutrienti essenziali. Gli autori sottolineano la necessità di studi futuri per verificare se l'associazione delle terapie GLP-1 con un'adeguata assunzione dietetica di colina possa aiutare a mantenere la resilienza metabolica e la salute generale.

Per comprendere come questi dati si rapportino all'invecchiamento cerebrale, il team ha confrontato i risultati con dati provenienti da adulti anziani con diagnosi di deterioramento cognitivo lieve o malattia di Alzheimer. L'associazione tra bassi livelli di colina ed elevate concentrazioni di NfL è stata riscontrata sia nei giovani adulti obesi che negli anziani con compromissione cognitiva, suggerendo che le alterazioni biologiche associate all'Alzheimer possano iniziare molti anni prima della manifestazione sintomatologica, specialmente in individui che sperimentano stress metabolico o obesità. Questa correlazione trova riscontro in precedenti studi su modelli murini, che hanno dimostrato come un'assunzione inadeguata di colina possa condurre a obesità, problemi metabolici e aumentata patogenesi della malattia di Alzheimer.

"I nostri risultati suggeriscono che, nei giovani adulti, una buona salute metabolica e un adeguato apporto di colina contribuiscono alla salute neuronale, gettando le basi per un invecchiamento sano", afferma Jessica Judd, coautrice dello studio. Ramon Velazquez ha aggiunto che questa ricerca si inserisce nel crescente corpo di evidenze che identificano la colina come marcatore prezioso di disfunzione metabolica e cerebrale, rafforzando l'importanza di un'assunzione quotidiana sufficiente. Diverse pubblicazioni recenti hanno ulteriormente collegato livelli ematici ridotti di colina a cambiamenti comportamentali, inclusi ansia e compromissione della memoria, oltre a una disfunzione metabolica più ampia.

Sebbene lo studio non stabilisca relazioni causali definitive, rivela un cluster di biomarcatori che rispecchia strettamente quelli osservati in adulti anziani con deterioramento cognitivo. Le ricerche in corso continueranno a esplorare come lo stress metabolico precoce possa modellare il rischio a lungo termine di malattie neurodegenerative, con l'obiettivo di informare nuove strategie preventive per proteggere la salute cerebrale attraverso l'intero arco della vita.