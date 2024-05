Dalla NASA un viaggio ipnotico nei buchi neri: il nuovo video che mescola paura e meraviglia

L'agenzia spaziale statunitense NASA ha recentemente lanciato una simulazione sorprendentemente dettagliata che mostra cosa accade quando ci si avvicina e si cade in un buco nero. Questa rappresentazione, resa possibile grazie alle potenzialità del supercomputer Discover presso il Centro per la Simulazione del Clima della NASA, permette agli utenti di vivere un'esperienza a 360 gradi tanto affascinante quanto terrificante nell'approcciarsi al punto di non ritorno di un buco nero.

Il video di questa simulazione è disponibile online e offre una prospettiva unica e immersiva. Creata semplificando alcuni concetti complessi, come la rimozione della rotazione dalla dinamica dei buchi neri, questa riproduzione mira a focalizzare l'attenzione sul fascino dell'ignoto cosmico, riducendo al contempo la necessità di calcoli estremamente complessi.

Il buco nero protagonista della simulazione è ispirato al gigantesco buco nero supermassiccio situato al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Questo colosso, con una massa 4,3 milioni di volte superiore a quella del Sole, possiede la capacità di incurvare lo spazio intorno a sé, un fenomeno che questa simulazione cerca di catturare ed esplorare.

Realizzare una simulazione di tale magnitudine è stato un compito imponente. La NASA ha rivelato che il processo ha impiegato circa cinque giorni, utilizzando solo lo 0,3% dei 129.000 processori del supercomputer Discover. Nel corso di questo periodo, sono stati generati circa 10 terabyte di dati, un volume che corrisponde all'incirca alla metà del contenuto testuale stimato della Biblioteca del Congresso.

A riprova dell'enorme potenza computazionale necessaria per un progetto di questo tipo, l'agenzia spaziale statunitense ha evidenziato che portare a termine una simulazione di simile dettaglio su un computer portatile standard avrebbe richiesto quasi un decennio.

Attraverso il lavoro svolto, la NASA continua a spingere i confini della nostra comprensione dell'universo, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi, seppur virtualmente, a fenomeni cosmici altrimenti inaccessibili. Le simulazioni di questa portata forniscono, infatti, non solo strumenti didattici di grande valore, ma aprono anche finestre su mondi che sfidano l'immaginazione, consentendo a tutti di esplorare le meraviglie dello spazio dalla comodità della propria casa.