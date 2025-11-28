Il collasso dei sistemi alimentari, l'instabilità geopolitica crescente, conflitti per le risorse e possibili sconvolgimenti sociali su scala globale: sono questi gli scenari che la comunità scientifica britannica ha delineato durante il National Emergency Briefing tenutosi a Londra, un evento organizzato da ricercatori e attivisti per sollecitare i leader politici ad affrontare con urgenza le crisi climatiche e della biodiversità. L'iniziativa riunisce esperti di diverse discipline – climatologia, sicurezza alimentare, salute pubblica e difesa – per presentare un quadro integrato delle minacce interconnesse che l'umanità si trova ad affrontare. Il messaggio centrale è inequivocabile: senza interventi drastici e immediati per limitare il riscaldamento globale e preservare gli ecosistemi naturali, le conseguenze potrebbero superare qualsiasi previsione ottimistica.

Kevin Anderson dell'Università di Manchester ha presentato evidenze emergenti che indicano un'accelerazione del riscaldamento planetario rispetto alle proiezioni precedenti. "Esiste ora un rischio piccolo ma molto reale di raggiungere 4°C di aumento entro la fine del secolo", ha dichiarato il climatologo. Secondo Anderson, scenari con 3 o 4 gradi di riscaldamento porterebbero a un clima estremo e instabile, ben oltre qualsiasi zona di sicurezza che ha permesso lo sviluppo della nostra civiltà. "Assisteremmo a collassi societali ed ecologici senza precedenti, escalation di instabilità geopolitica, crescenti tensioni militari. Non ci sarebbe più un'economia reale di cui parlare: saremmo di fronte a un collasso sistemico", ha avvertito.

Le conseguenze concrete di questi cambiamenti si stanno già manifestando con un'intensità superiore alle previsioni modellistiche. Hayley Fowler dell'Università di Newcastle ha evidenziato come le ondate di calore in Europa si stiano intensificando più rapidamente che in qualsiasi altra regione del mondo, superando significativamente le proiezioni dei modelli climatici. La ricercatrice ha inoltre prospettato la possibilità che il Regno Unito venga colpito da tempeste capaci di scaricare fino a 35 centimetri d'acqua, causando inondazioni catastrofiche simili a quelle che hanno devastato la Germania nel 2021. Il problema, secondo Fowler, è che i paesi continuano a costruire infrastrutture inadeguate: "Stiamo ancora edificando strutture che non sono resilienti al clima di oggi, figuriamoci a quello di domani".

Particolarmente preoccupante è il rischio di attivare punti di non ritorno nel sistema climatico terrestre. Tim Lenton dell'Università di Exeter ha focalizzato l'attenzione sul possibile collasso della Circolazione Meridionale Atlantica (AMOC), il sistema di correnti oceaniche che regola il clima dell'emisfero settentrionale. Se questo meccanismo dovesse arrestarsi, il ghiaccio marino artico si estenderebbe fino al Mare del Nord durante l'inverno, con Londra sepolta dal gelo per tre mesi all'anno e temperature che scenderebbero fino a -20°C, mentre paradossalmente le estati diventerebbero ancora più torride. Le conseguenze per la sicurezza idrica e alimentare sarebbero devastanti: il Regno Unito esaurirebbe le riserve d'acqua e non potrebbe più coltivare cibo, mentre a livello globale le aree adatte alla coltivazione di grano e mais si ridurrebbero di oltre la metà.

"Stiamo chiedendo un livello di leadership paragonabile alla Seconda Guerra Mondiale, perché da questo dipende la sopravvivenza della nostra società"

Gli effetti sulla produzione alimentare sono già tangibili, come ha sottolineato Paul Behrens dell'Università di Oxford: tre dei cinque peggiori raccolti cerealicoli mai registrati in Gran Bretagna sono avvenuti in questo decennio. La progressiva destabilizzazione dei sistemi alimentari potrebbe innescare reazioni a catena che vanno ben oltre la sfera agricola. "Affrontiamo una scelta", ha dichiarato Behrens. "Possiamo continuare con il business as usual, assistendo al crollo dei nostri sistemi alimentari e preparandoci a disordini politici e civili. Oppure possiamo agire ora".

La dimensione della sicurezza nazionale è stata affrontata da Richard Nugee, ex tenente generale dell'esercito britannico e attuale consulente nazionale per clima e sicurezza. La sua preoccupazione principale non riguarda singole crisi isolate, ma crisi a cascata che si sovrappongono: emergenze alimentari, sanitarie, infrastrutturali, flussi migratori, shock energetici ed eventi meteorologici estremi che colpiscono simultaneamente, erodendo la fiducia nei governi attraverso risposte inadeguate o tardive, e alimentando movimenti politici reazionari. "Dobbiamo pianificare realisticamente per un futuro che altri non possono vedere o preferirebbero non immaginare", ha affermato Nugee. "Un futuro che avrebbe conseguenze indicibili se si realizzasse. E il fatto che non vi piaccia il rischio non significa che scomparirà o possa essere ignorato".

Hugh Montgomery dell'University College di Londra, medico che ha studiato gli impatti del cambiamento climatico sulla salute, ha espresso la dimensione personale di questa crisi con parole dirette: "Ho paura per la mia vita e il mio futuro. E sono assolutamente terrorizzato per quello di mio figlio. E dovreste esserlo anche voi". Mike Berners-Lee dell'Università di Lancaster, che ha presieduto l'evento, ha sintetizzato la richiesta rivolta ai leader politici: serve una mobilitazione paragonabile a quella della Seconda Guerra Mondiale, perché effettivamente la sopravvivenza della società è in gioco.

Anderson ha anche messo in guardia contro quelle che ha definito "tecnologie del ritardo", progettate principalmente per mantenere in vita l'industria dei combustibili fossili piuttosto che per risolvere effettivamente il problema climatico. Tra queste ha citato l'idrogeno e la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio, tecnologie spesso presentate come soluzioni che in realtà rischiano di distrarre da interventi più efficaci e urgenti.