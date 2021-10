Honda ha un nuovo jet capace di volare sugli USA senza scalo

Introdotto come concetto nel lontano 1997, l’HondaJet è stato consegnato fino al 2020 in 150 esemplari e Honda Aircraft ha modificato il design di base del suo piccolo business jet nel corso degli anni. L’ultima versione in via di sviluppo, presentata come concept di recente, sembra molto simile ai suoi predecessori, anche se è circa 3 metri più lunga, ha un’apertura alare più grande, il doppio dello spazio bagagli e quasi il doppio della portata.

Come i precedenti HondaJet, il 2600 condivide la stessa fusoliera composita, la configurazione Over-The-Wing Engine Mount (OTWEM) e la tecnologia Natural Laminar Flow (NLF) sulle ali e sul muso della fusoliera. Sebbene i dettagli sui motori e altri aggiornamenti non siano stati rilasciati, Honda afferma che il nuovo jet avrà un’autonomia di ben 4.861 km, cosa che gli consentirebbe virtualmente un coast-to-coast degli Stati Uniti continentali senza scalo. Il jet avrà una velocità di crociera di 833 km/h e un’altezza operativa di 14.000 m. il jet inoltre dovrebbe essere il 40% più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto a un jet di medie dimensioni e produrre il 20% in meno di emissioni rispetto a un tipico jet leggero.

All’interno, ci sono fino a 10 passeggeri più un equipaggio, e la cabina ha tre diverse configurazioni. Sebbene il ponte di volo abbia una posizione di co-pilota, l’aereo può essere pilotato da un solo pilota grazie a sistemi automatizzati avanzati, tra cui un’interfaccia high-tech.

“Negli ultimi cinque anni, abbiamo introdotto l’HondaJet Elite, poi l’Elite S, per migliorare ulteriormente il design originale HondaJet”, afferma Michimasa Fujino, Presidente e CEO di Honda Aircraft Company. “Ora, stiamo convalidando la domanda del mercato mentre sveliamo un nuovo concetto di aeromobile in un segmento diverso dall’originale HondaJet. Con HondaJet 2600 Concept, che consente un volo transcontinentale efficiente, offre un nuovo livello di comfort e capacità in cabina e riduce drasticamente le emissioni di CO2, stiamo introducendo una nuova generazione di business jet”.