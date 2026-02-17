Nel gioco evolutivo tra parassiti e sistema immunitario, il Toxoplasma gondii ha sviluppato una strategia tanto audace quanto rischiosa: infettare proprio le cellule immunitarie progettate per eliminarlo. Una nuova ricerca condotta presso l'Università della Virginia rivela ora come l'organismo riesca comunque a mantenere il controllo su questo microscopico invasore che, secondo le stime, alberga silenziosamente nel cervello di circa un terzo della popolazione mondiale. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, identifica in un enzima specifico la chiave di volta di questo delicato equilibrio biologico, aprendo prospettive inedite per la protezione dei pazienti immunocompromessi.

Il Toxoplasma gondii rappresenta uno dei parassiti più diffusi al pianeta, capace di infettare tutti gli animali a sangue caldo. L'esposizione umana avviene principalmente attraverso tre vie: il contatto con feci di gatto, il consumo di frutta e verdura contaminate, oppure l'ingestione di carne poco cotta. Una volta penetrato nell'organismo, questo protozoo si diffonde in diversi organi per poi stabilirsi definitivamente nel tessuto cerebrale, dove può persistere per l'intera vita dell'ospite. Nonostante la vastità dell'infezione a livello globale, la stragrande maggioranza delle persone non manifesta mai sintomi clinici. La toxoplasmosi, la patologia associata al parassita, diventa pericolosa principalmente negli individui con sistema immunitario compromesso.

Il team guidato da Tajie Harris, direttrice del Center for Brain Immunology and Glia presso la School of Medicine dell'Università della Virginia, ha concentrato l'attenzione su un fenomeno apparentemente paradossale: come risponde il sistema immunitario quando il Toxoplasma invade i linfociti T CD8+, cellule specializzate il cui compito è proprio quello di identificare ed eliminare le cellule infette. La ricerca ha rivelato un meccanismo di difesa sorprendente: quando questi "soldati" del sistema immunitario vengono a loro volta infettati, possono scegliere di autodistruggersi, portando con sé il parassita che necessita di un ambiente cellulare per sopravvivere.

L'elemento chiave di questa risposta suicida controllata è la caspasi-8, un enzima dalle molteplici funzioni nella regolazione delle risposte immunitarie. Negli esperimenti condotti su modelli murini, i ricercatori hanno osservato differenze drammatiche tra animali i cui linfociti T producevano normalmente questo enzima e quelli geneticamente modificati per non esprimerlo. I topi privi di caspasi-8 nelle cellule T hanno sviluppato livelli di parassita nel tessuto cerebrale significativamente superiori rispetto ai controlli, nonostante entrambi i gruppi montassero robuste risposte immunitarie generali contro l'infezione.

I topi con caspasi-8 funzionante rimanevano in salute, mentre quelli privi dell'enzima sviluppavano malattia grave e morivano, con esami autoptici che mostravano linfociti T CD8+ massicciamente infettati dal parassita

La divergenza negli esiti clinici si è rivelata netta e inequivocabile. L'analisi istologica del tessuto cerebrale ha dimostrato che, in assenza di caspasi-8, i linfociti T CD8+ presentavano una probabilità molto maggiore di ospitare il parassita. Questi dati indicano che l'enzima svolge un ruolo cruciale nel limitare la replicazione del Toxoplasma all'interno delle stesse cellule immunitarie, contribuendo al crescente corpo di evidenze che attribuiscono alla caspasi-8 un'importanza trasversale nel controllo di diverse minacce infettive.

Come sottolinea Harris, docente presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'ateneo virginiano, un'analisi approfondita della letteratura scientifica ha rivelato pochissimi esempi di patogeni capaci di infettare i linfociti T. La spiegazione di questa rarità risiede proprio nell'azione protettiva della caspasi-8: solo quei patogeni che hanno evoluto strategie per interferire con la funzione di questo enzima riescono a stabilire un'infezione duratura nei linfociti T CD8+. Prima di questo studio, il ruolo della caspasi-8 nella protezione cerebrale specifica contro il Toxoplasma era completamente sconosciuto.

La comprensione dettagliata di questi meccanismi molecolari assume particolare rilevanza clinica per i pazienti con sistema immunitario compromesso, categoria in cui la toxoplasmosi può manifestarsi con esiti potenzialmente letali. Le nuove conoscenze sul ruolo centrale della caspasi-8 potrebbero orientare lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate per questa popolazione vulnerabile, offrendo potenziali bersagli farmacologici per potenziare le difese naturali dell'organismo.