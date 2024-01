Il nuovo robot LG è carinissimo, ma a cosa serve?

Il CES 2024 sarà testimone dell'arrivo di un piccolo assistente domestico di LG, un irresistibile robot dalle forme simpatiche. Nonostante la mancanza di un nome facile da ricordare, il robot si fa notare subito per il suo aspetto carino e simpatico.

Alto circa 30 cm, poggia su due ruote simili a piedi e presenta un volto amichevole con due grandi ”occhi” video. Al di sotto, una 'bocca' fissa racchiude telecamere e sensori. Il robot è progettato per essere essere un piccolo aiuto nella gestione domestica.

Il piccolo aiutante è basato su tecnologia Qualcomm, in particolare sul kit di sviluppo per la robotica RB5. Questo sistema on-chip offre capacità AI predefinite come il riconoscimento facciale e la raccolta di dati ambientali, inclusa la qualità dell'aria, l'umidità e la temperatura.

Questo robot multifunzione può agire come sistema di sicurezza, pattugliando gli ambienti alla ricerca di intrusi e segnalando direttamente allo smartphone. Inoltre, può fornire aggiornamenti meteorologici, ricordarti gli impegni e interagire con il sistema domotico, controllando prese e interruttori.

In altre parole, fa quello che già fa il vostro sistema di sorveglianza, insieme alle cose che fa il vostro smart speaker e il vostro smartphone. Ma lo fa con una faccia carina. Una sua vera utilità magari non ce l’ha, ma ha fascino da vendere.

Nonostante l'assenza di un nome e dettagli su prezzo e disponibilità, è probabile che molti apprezzino l’idea di questo irresistibile robot quando sarà finalmente disponibile. Un passo avanti nel futuro delle case intelligenti, il robot LG affronta le sfide domestiche con un tocco di dolcezza e avanzata tecnologia.