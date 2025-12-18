Gianluca Valensise

In questo campo, l’esperienza italiana è sicuramente unica e irripetibile. In poche altre aree del globo si concentra un patrimonio edilizio monumentale storico così vasto e così pervasivamente esposto ai fenomeni naturali avversi, tra cui non ci sono solo terremoti, maremoti ed eruzioni, ma anche alluvioni e frane. Se parliamo di edifici fragili, dobbiamo partire da quelli storici e monumentali e arrivare fino ai condomini costruiti con imperizia o dolo che abbiamo visto crollare nei terremoti di San Giuliano di Puglia del 2002, di L’Aquila del 2009 e dell’Appennino centrale del 2016. In mezzo c’è un edilizia di epoca antica, poi medievale e poi sette-ottocentesca che in molti casi ha saputo fare tesoro delle esperienze negative e adeguare i propri canoni costruttivi.

Si cita spesso il caso di Norcia, che si dice si sia miracolosamente salvata dai terremoti del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Ma l’avverbio miracolosamente qui è improprio e ingiusto. Dopo un forte terremoto nel 1703 e altri terremoti nell’Ottocento, i nursini hanno sviluppato una cultura del ben costruire basata in parte su norme governative e in parte su una tradizione vernacolare; quella che viene chiamata “l'architettura senza architetti”. Purtroppo, per varie ragioni storiche e culturali tutto questo non è successo anche nella vicina Amatrice: e i risultati di questo “diverso destino” sono ancora sotto i nostri occhi.