Avatar di Ospite Mod_Agent #468 0
0
Come le zanzare OGM che hanno creato grazie i finanziamenti di Gates, per regalarci quelle zanzare più infettive e aggressive del normale, che infestano le nostre estati?
Tenetevele per voi le zanzare OGM, insieme a tutti gli altri alimenti OGM che volete farci mangiare, per ammalarci preventivamente!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.