Assieme all’ottimo realme GT Neo 3 150W che abbiamo recensito la scorsa settimana è stato annunciato anche un altro modello di smartphone: realme GT Neo 3T. Si tratta di un dispositivo dall’aspetto abbastanza particolare – deve piacere – ma in grado comunque di convincere grazie ad un insieme di specifiche tecniche ben bilanciate e un prezzo in linea con la scheda tecnica.

Si tratta di una riedizione per il mercato italiano del realme Q5 Pro presentato in India, il quale a sua volta è sostanzialmente una versione rivista e migliorata di realme GT Neo2, smartphone che ci aveva convinto alla fine dello scorso anno. Ci sono quindi molte ottime ragioni per cui vale la pena considerare il realme GT Neo 3T come prossimo smartphone, ecco qui le tre più importanti.

Ottima autonomia e ricarica a 80W

Il realme GT Neo 3T dispone di una batteria da 5000mAh, come molti dei top di gamma moderni. L’azienda ha anche lavorato duramente per l’ottimizzazione del chip Qualcomm scelto in modo da gestire al meglio il consumo energetico, frutto anche della lunga vita di questo chip con cui il brand ha spesso lavorato nel corso dell’ultimo anno.

Questo ha permesso a realme GT Neo 3T di essere in grado di sfruttare al meglio la propria riserva energetica e, durante il nostro periodo di prova in sua compagnia, raggiungere quasi sempre le 7 o 8 ore di schermo acceso durante la giornata.

Nel nostro benchmark dedicato all’autonomia, che noi eseguiamo con il software PCMark 3.0 Battery, lo smartphone collegato ad una rete Wi-Fi stabile e con il display al 50% di luminosità, ha totalizzato un risultato di 16:44h. Si tratta di uno dei migliori punteggi nella categoria che noi chiamiamo “quasi flagship” ed è alla pari con realme GT Neo 3 dotato di chip MediaTek Dimensity 8100.

E nel caso l’autonomia per voi non dovesse bastare? Beh, ci pensa la ricarica SuperDart a 80W, in grado di ripristinare il 100% di autonomia da completamente scarico in soli 32 minuti. Sul mercato ci sono davvero pochi smartphone in grado di vantare una ricarica così veloce e nessuno solo quanto questo nuovo realme.

Display reattivo e ottime performance

Il display è uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Si tratta di un pannello Samsung E4 dalla diagonale di 6,62″ con risoluzione FullHD+ (1080 x 2412 pixel) ad alta velocità di aggiornamento.

Lo schermo è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1300 nit, ideale per una magnifica resa dei contenuti HDR e per una migliore leggibilità al sole. Infine può raggiungere una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz ed una velocità di campionamento del tocco di 360Hz, un piacere da guardare e da utilizzare.

Per quanto riguarda luminosità e qualità dei colori, siamo davanti ad un netto miglioramento sul già ottimo display scelto per realme GT Neo2 da cui questo prodotto prende sicuramente ispirazione per design e scheda tecnica. È così vicino a realme GT 2 Pro che sospettiamo si possa trattare dello stesso pannello montato sul flagship, anche se non ne abbiamo la certezza assoluta.

Parlando di scheda tecnica, realme GT Neo 3T viene mosso da un SoC Qualcomm Snapdragon 870 che ha ancora molto da raccontare. Le prestazioni sono ancora ottime nonostante abbia qualche mese sulle spalle e la grande camera di vapore montata nello smartphone riesce a dissipare in modo egregio il calore in eccesso, permettendo al chip di sprigionare tutta la propria potenza per un tempo più lungo.

La RAM da 8GB è più che sufficiente come anche la memoria interna veloce da 128GB o 256GB. Lo smartphone nei nostri test si è posizionato testa a testa con giganti quali Xiaomi 12X e Oppo Find X5. Non male!

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life

Stress Test Performance – – realme GT Neo 3T 992 2598 422 1330 1058 4264 (25,50 fps) 4249 – 4218

(99,3%) 13160 71,21 (±0,57) 97549 realme GT Neo 3 970 4033 221 529 Crash 5403 (32,40 fps) 5370 – 3474

(64,7%) 16209 71,2 (±0,99) 82107 OnePlus Nord 2T 743 2869 226 853 Crash 4586 (27,50 fps) 4615 – 2723

(59%) 10452 36,6 (±1,3) 74871 Oppo Find X5 799 3156 142 1413 1104 5102 (30,60 fps) 5808 – 3696

(63,6%) 10484 67,4 (±0,91) 75484 Xiaomi 12X 993 3407 373 1140 654 3563 (21,30 fps) 3562 – 3171

(89%) 11993 61,9 (±1,4) 78090

Software rapido e pulito

Per quanto possiamo dire di essere davanti al solito “more of the same” riguardo al software, con poche vere modifiche riguardo estetica e funzioni, c’è da dire che non ci si può lamentare affatto. L’azienda ha basato la propria realme UI 3.0 sulla ottima ColorOS 12, a sua volta su base Android 12.

Di conseguenza, siamo di fronte ad un sistema operativo aggiornato, con tutte le novità più importanti della versione più recente di Android, moltissime funzionalità e personalizzazioni extra, senza però essere graficamente esagerato o zeppo di bloatware. Certamente, al primo avvio è possibile trovare qualche app o gioco preinstallati, tuttavia si tratta di un compromesso che viene fatto per contenere il prezzo complessivo del terminale e soprattutto ogni applicazione da voi non voluta può essere facilmente e velocemente rimossa.

Se siete in cerca di uno smartphone in grado di avere un’esperienza software pulita, fluida, reattiva e ben curata, realme GT Neo 3T di certo non vi deluderà!

Disponibile al prezzo di lancio di 429,99 euro per la versione base, si tratta di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo nonostante proponga poche novità. Le fotocamere non sono le migliori sul mercato ma si difendono molto bene anche al buio e in questa fascia di prezzo è difficile chiedere di meglio. Il design è molto polarizzante ma potrebbe benissimo essere perfetto per i vostri gusti.

La scheda tecnica di fascia medio-alta, il bellissimo display, l’ottima autonomia e la ricarica veloce fanno però di questo “remake di un remake” uno smartphone validissimo e che va assolutamente tenuto in considerazione con il budget di spesa in oggetto. In più, a partire dal 15 e fino al 22 giugno, l’azienda ha organizzato degli sconti per invogliarvi all’acquisto, sconti che rendono realme GT Neo 3T un affare ancora migliore: