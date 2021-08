Le migliori 5 nuove app che vi aspettano sul Google Play Store!

La settimana è iniziata con una notizia abbastanza triste per chi ancora utilizza uno smartphone non troppo recente, Google ha deciso di non supportare più il login degli account sui dispositivi Android più vecchi.

Nel mentre, sembra che Samsung si stia preparando ad annunciare due nuovi sensori fotografici, uno dei quali secondo gli insider sarà utilizzato su Galaxy S22 e adotterà una caratteristica che per la prima volta abbiamo visto su Huawei P8.

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

Videoleap

Una delle più famose applicazioni di editing video per iOS è finalmente sbarcata su Android!

Videoleap è uno strumento potente e popolare sia per i creatori professionisti che per gli utenti occasionali, il servizio vede quasi 20 milioni di video condivisi ogni mese solo con iOS. L’arrivo su Android era quindi molto atteso dalla community e, nonostante l’app non disponga ancora di tutte le funzioni presenti sulla controparte per i dispositivi Apple, è sicuramente un’ottima aggiunta al catalogo di applicazioni del Google Play Store.

Videoleap è gratuita e priva di pubblicità, tuttavia per lo sblocco di alcune funzionalità è necessario ricorrere a degli acquisti in-app.

Final Fantasy I, II e III pixel remaster

Square Enix in questa calda estate si sta dando parecchio da fare con le proprie release per Android.

Durante la settimana appena trascorsa ha ufficialmente rilasciato sul Play Store una versione completamente rimasterizzata dei suoi grandi classici Final Fantasy I, Final Fantasy II e Final Fantasy III. Non si tratta quindi di giochi nuovi nel vero senso della parola, tuttavia di edizioni completamente riviste dei primi tre capitoli di successo della saga.

Tutti e tre i titoli girano ora a 60fps e sono state aggiunte delle utili funzioni quali un bestiario, una galleria e un player per le tracce musicali incluse.

Si tratta di tre giochi proposti in salsa premium: non sono presenti pubblicità o acquisti in-app invadenti ma per poter scaricare i primi tre Final Fantasy rimasterizzati dovrete sborsare in ordine 12,99 euro per i primi due capitoli e 19,99 euro per il terzo.

Tokyo 2020 – TIM

In esclusiva per i clienti TIM, sia mobile che fisso, quest’applicazione vi permetterà di rivedere i migliori momenti dei giochi olimpici di Tokio 2020 sul vostro smartphone o tablet.

Oltre al medagliere olimpico e al calendario delle gare, TIM descrive così le caratteristiche della propria app:

ROAD TO TOKYO: Ogni disciplina olimpica spiegata nel dettaglio con le sue regole e i suoi segreti. Il posto giusto per arrivare preparati alla cerimonia d’apertura.

TOP MOMENTS: Una medaglia d’oro conquistata, un record mondiale superato. Questo e molto altro nella sezione dedicata ai momenti imperdibili di Tokyo 2020.

HIGHLIGHTS: Rivivi le emozioni delle gare più importanti della giornata olimpica, respira l’atmosfera di Tokyo 2020 uno sport dopo l’altro.

IL MEGLIO DELLA GIORNATA: Un riassunto di tutto ciò che è successo durante la giornata olimpica attraverso i momenti indimenticabili delle gare disputate.

INTERVISTE: Ascolta le voci dei protagonisti direttamente da Tokyo

PLAY OF THE DAY: L’emozione più forte, la gara più bella, il punto più alto della giornata olimpica commentata da un talent d’eccezione.

DA NON PERDERE: A Tokyo 2020 c’è sempre una gara da guardare. Una selezione degli eventi del giorno seguente da non perdere.

L’applicazione è completamente gratuita e priva di pubblicità, tuttavia per poter accedere ai contenuti è necessario essere connessi a una connessione su rete TIM, essa sia tramite rete dati mobile o fissa.

Sky Gamblers – Infinite Jets

Sky Gamblers – Infinite Jets è l’ultimo arrivato nella serie di giochi di combattimento aereo di Atypical. Nonostante Infinite Jets sia approdato su iOS quattro anni fa, solo questa settimana è arrivato sul Play Store.

Si tratta quindi di un titolo abbastanza vecchio ma che ha ancora una giocabilità e una grafica apprezzabili. Ci sono oltre 100 aerei tra cui scegliere e si può giocare sia in modalità PvE che in PvP.

Sky Gamblers – Infinite Jets è proposto al prezzo di 4,99 euro e non presenta pubblicità, sono però inseriti alcuni elementi ottenibili solamente con degli acquisti in-app.

NieR Re[in]carnation

Oltre ai tre Final Fantasy che vi abbiamo già citato, Square Enix ha pubblicato un’altra piccola perla sul Google Play Store questa settimana.

NieR Re[in]carnation è un RPG a turni che può essere categorizzato anche nella famiglia dei gacha free to play. Nonostante ciò ha un livello di qualità incredibile, a partire dalla grafica e arrivando fino alla fantastica colonna sonora.

“Una ragazza si sveglia su un freddo pavimento di pietra.

Si ritrova in un luogo infinitamente vasto, pieno di edifici che toccano il cielo.

Guidata da una misteriosa creatura che si fa chiamare Mama, inizia ad esplorare il suo nuovo ambiente.

Per recuperare ciò che ha perso ed espiare i suoi peccati, parte per un viaggio attraverso questo luogo di creazione sconosciuto.

…Un luogo conosciuto come La Gabbia“.

Come detto in precedenza si tratta di un titolo F2P con la presenza di diversi acquisti in-app opzionali, tuttavia possiamo assicurarvi che vale assolutamente la pena dargli un’occhiata!