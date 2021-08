Samsung Galaxy S22, la fotocamera userà uno dei trucchi più vecchi di Huawei

Ormai manca poco più di una settimana all’evento Unpacked in cui Samsung presenterà i nuovi Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2. L’attenzione dei fan alla ricerca del migliore smartphone per fare fotografie è già però spostata verso il futuro Galaxy S22 in quanto per quest’anno la serie Galaxy Note si prenderà una pausa.

Sembra che l’azienda sudcoreana voglia sfruttare, per scattare immagini migliori, uno dei trucchi impiegati da Huawei già moltissimi anni addietro.

Il conosciutissimo leaker Ice Universe ha affermato come Samsung sia in procinto di presentare due nuovi sensori fotografici, uno da 200MP con matrice classica e uno da 50MP di tipo RGBW. La presentazione dovrebbe avvenire, secondo l’indiscrezione, entro il mese di settembre.

La “W” in RGBW sta per White, ovvero bianco. I sensori di questo tipo, oltre ad avere a disposizione i soliti sub-pixel di colore blu, verde e rosso, possiedono un quarto sub pixel non filtrato in alcuna di queste tre tonalità e che di conseguenza è in grado di raccogliere più luce.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo genere di tecnologia per gli smartphone Android, la prima azienda ad aver impiegato questi sensori è stata Huawei con il suo leggendario top di gamma P8.

So this 50MP is going to a select clients and will be seen on S22 series — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) August 1, 2021

Il leaker Yogesh ha aggiunto alla conversazione che la serie Galaxy S22, così come alcuni telefoni non-Samsung, saranno dotati di questo nuovo sensore RGBW da 50MP.

Un numero maggiore di megapixel non garantisce necessariamente immagini migliori, e questo è probabilmente il motivo per cui Apple e Google non si sono (fin’ora) impegnate nella guerra dei megapixel. Al contrario, queste aziende cercano di sfruttare al massimo il potenziale di un sensore prima di mandarlo in pensione, cosa che Google potrebbe fare con la gamma Pixel 6.