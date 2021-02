5 nuove app approdano sul Play Store, scopriamole!

Ogni smartphone che si rispetti ha uno store dedicato al download delle app, così per i dispositivi Android abbiamo il Google Play Store, dove è possibile trovare ogni giorno un mondo di applicazioni pronte ad essere scaricate. Ci troviamo di fronte ad una massa senza fine di app di qualsiasi genere e tante volte si fa fatica a cercare quella più adatta o utile ai nostri interessi.

Tanti utilizzano il Play Store per cercare i loro giochi preferiti, altri per scaricare contenuti legati all’intrattenimento mentre tanti altri vanno alla ricerca di app dedicate all’istruzione, alla finanza, alle news o semplicemente ai risultati sportivi.

Per darvi una piccola mano nella selezione delle app che approdano quotidianamente sul Play Store, il team di MobileLabs si prenderà il lusso di fornirvi qualche consiglio, elencandovi ogni settimana quelle più interessanti, almeno dal nostro punto di vista. Di seguito vi elencheremo 5 nuove app approdate sul negozio digitale di Google ed in questo caso sono tutte gratuite ma su alcune di queste potreste trovare i classici acquisti in-app.

Non dimenticate inoltre che da qualche settimana è arrivato anche in Italia il servizio Google Play Points che consente di accedere a tanti vantaggi esclusivi, semplicemente acquistando app, giochi, contenuti multimediali o altro all’interno del Play Store.

Area Personale (per Iliad)

È bene precisare subito che non si tratta di un’app ufficiale ma non per questo non farà felici i milioni di utenti Iliad che sino ad oggi dovevano ricorrere alla versione desktop o mobile per accedere alla propria area personale e verificare magari il traffico residuo, la segreteria o modificare alcune impostazioni. Ebbene, d’ora in poi sarà possibile farlo direttamente tramite app grazie allo sviluppatore francescopennella94.

L’applicazione consente quindi di collegarsi facilmente all’Area Personale del proprio profilo Iliad come se si stesse navigando su un qualsiasi browser, con l’aggiunta però di poter salvare le proprie credenziali per l’accesso direttamente sul dispositivo con la massima sicurezza. Sarà inoltre possibile controllare lo stato della scheda SIM, i dettagli dell’offerta, controllare attività e consumi e volendo anche ricaricare il proprio credito.

L’app è completamente gratuita, tuttavia include annunci pubblicitari ma non presenta acquisti in-app.

myls

MyIs è l’app sviluppata dal MIUR- Servizi Informatici per il Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di diventare il punto di accesso online ai servizi, alle novità ed alle comunicazioni pubblicate dal Ministero, cercando di rendere sempre più interconnessa la pubblica amministrazione con gli utenti, semplificando e velocizzando quindi i servizi messi a disposizione.

Accedendo all’app si potranno facilmente consultare istanze, graduatorie, concorsi, contratti ed avvisi. Inoltre grazie al sistema di notifica si potrà rimanere sempre aggiornati su scadenze e novità legate al mondo scolastico.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta acquisti in-app.

Quiz Infermieri – Preparazione concorsi pubblici

Grazie a questa app è possibile simulare i quiz somministrati per il concorso da infermieri, aiutando l’utente nella preparazione delle prove concorsuali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e proposti dal Mininterno. Gli utenti alla ricerca di un valido supporto per poter preparare i concorsi, accedendo a domande e test ufficiali tratti dai concorsi pubblici già svolti, possono dunque fare affidamento su quest’app.

Internamente sono disponibili più di 5000 quiz di vario genere, Infermieristica, discipline mediche, cultura generale, informatica, deontologia e responsabilità operativa, oltre a legislazione, normative aggiornate, teorie infermieristiche, nursing ed organizzazione sanitaria.

All’interno dell’app non troviamo solo un vero e proprio simulatore ma anche una sezione riguardante le news, comprendenti bandi, domande e corsi di preparazione. I contenuti disponibili all’interno dell’app sono stati prodotti con la collaborazione di figure sanitarie professionali ed esperti dei vari settori.

L’app è completamente gratuita, tuttavia include annunci pubblicitari ma non presenta acquisti in-app.

Arcaplanet – Pet store online

Chi possiede un animale difficilmente non sarà entrato almeno una volta in un negozio fisico di Arcaplanet e si sarà perso nella miriade di prodotti pensati apposta per loro. In questi giorni è sbarcata sul Play Store l’app ufficiale, con lo scopo di far vivere all’utente la medesima esperienza disponibile all’interno di un pet store direttamente online.

Navigando nell’app è possibile scegliere oltre 20.000 prodotti tra cibo, giochi o accessori per cani, gatti, uccelli, pesci e piccoli animali ed acquistarli comodamente da casa. Attraverso la creazione di un profilo, alla quale si deve associare quello del proprio animale domestico, ogni settimana, si possono ricevere promozioni personalizzate, acquistare e ricevere la merce direttamente all’indirizzo selezionato.

Grazie al programma fedeltà, Arcaclub si possono accumulare punti da poter poi utilizzare in negozio ed ottenere sconti sugli acquisti. All’interno dell’app è possibile trovare anche i consigli degli esperti e verificare il negozio più vicino al luogo in cui si abita, scoprire le iniziative solidali delle associazioni ed entrare in contatto con la community.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta acquisti in-app.

Nurkk

L’ultima app che volgiamo segnalarvi oggi si chiama Nurkk e permette di fare shopping online grazie alle migliaia di brand ed offerte che offre, con la spedizione gratuita garantita su oltre il 75% dei prodotti.

All’interno è possibile trovare milioni di articoli che vanno dalla moda, alla casa, alla salute, alla tecnologia, ai giocattoli, allo sport fino alle calzature. Molto interessante è la possibilità di scattare una foto di un articolo che si sta cercando o caricarla sull’app e trovare il medesimo articolo o comunque uno simile all’interno dell’app.

Per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più piacevole sono stati inseriti numerosi mini giochi con la possibilità di vincere anche dei premi. Al momento dell’acquisto inoltre viene fornita una stima sulla data di consegna, che se non rispettata è possibile richiedere un rimborso e riceverlo entro 15-30 giorni.

La massima sicurezza viene garantita anche dal punto di vista dei pagamenti ed in caso di problemi è possibile rivolgersi al centro assistenza attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Grazie alle notifiche push si possono ricevere offerte giornaliere, verificare lo stato di avanzamento di un ordine e l’avvenuta spedizione.

L’app è completamente gratuita, non include annunci pubblicitari e non presenta acquisti in-app.