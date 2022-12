Oppo Find N2 Flip è uno dei due nuovi modelli di smartphone pieghevole annunciati dall’azienda durante l’ultimo INNO DAY. Nonostante il lancio sia stato dedicato esclusivamente al mercato cinese, il brand ha già comunicato che il dispositivo varcherà i confini nazionali per raggiungere l’Europa in un secondo momento.

Proprio per questo motivo abbiamo voluto fermarci un attimo e analizzare da vicino quali sono i punti di forza di Oppo Find N2 Flip. Inoltre, vogliamo spiegarvi in che modo il foldable a conchiglia di fine 2022 può davvero dare una scossa ad un mercato che al momento è praticamente stagnante.

1. Schermo esterno più grande

Osservando Oppo Find N2 Flip, la prima cosa che sicuramente si nota è l’inusuale disposizione dell’ampio schermo esterno. Tale display è posizionato in verticale invece che in orizzontale e, secondo Oppo, rende l’utilizzo dello smartphone da chiuso molto più comodo ed intuitivo.

A differenza di Samsung Galaxy Z Flip4, dove lo schermo esterno è utilizzato solamente per le operazioni basilari e come viewfinder per la fotocamera, Oppo utilizza un approccio più simile a quello di Motorola Razr 2022 lasciando all’utente maggiore libertà di azione.

Parlando in termini tecnici, il pannello AMOLED di Find N2 Flip ha una diagonale di 3,26″ ed una risoluzione di 382×720 pixel. Siamo davanti ad un’area d’utilizzo decisamente più grande e utile se paragonata ai 2,7″ del pieghevole di Motorola e ai soli 1,9″ del Flip di Samsung.

2. Più memoria interna di base

E parlando di specifiche tecniche non possiamo non soffermarci su un aspetto che per gli utenti è importantissimo: Oppo Find N2 Flip arriva sul mercato con un taglio di memoria interna base da 256GB, esattamente il doppio dei suoi due principali concorrenti citati poco sopra che partono da 128GB.

Avere una capiente memoria interna è fondamentale per poter scaricare tutte le proprie app ed i giochi preferiti, oltre che per tenere sempre con sé tutte le foto ed i video dei momenti più belli. Ovviamente, maggiore è la memoria interna, più foto e video si possono scattare in alta definizione con lo smartphone prima di essere obbligati a fare spazio eliminando le cose meno importanti.

3. Fotocamere competitive

Come abbiamo appena ricordato, la memoria interna capiente permette a Oppo Find N2 Flip di registrare moltissimi video e scattare un numero davvero elevato di foto. Nessuno vuole, tuttavia, tenere nella memoria del proprio smartphone degli scatti di cattiva qualità. Oppo lo sa bene, in fondo il marchio ha una lunga tradizione di prodotti incentrati sull’offrire la migliore esperienza fotografica possibile.

Ecco perché il foldable a conchiglia è stato equipaggiato di una fotocamera frontale da ben 32MP, posizionata in un foro presente nel display interno, ed una fotocamera principale con sensore da 50MP. Quest’ultima può essere utilizzata anche per scattarsi selfie di qualità ancora più alta oppure foto in compagnia degli amici utilizzando la modalità FlexForm, ovvero appoggiando il dispositivo su una superficie piana e regolando la cerniera sull’angolazione di scatto desiderata!

4. Batteria più grande…

È strano da immaginare, parlando di un prodotto così compatto, ma sapete che Oppo Find N2 Flip possiede la batteria più grande in assoluto per un prodotto di questo tipo? E guadagna la prima posizione in questa classifica specifica anche con un margine non indifferente!

Le due batterie di Oppo Find N2 Flip combinate hanno una capacità di 4300mAh. Lo smartphone a conchiglia che più si avvicina a questo valore è Huawei P50 Pocket che si ferma però a soli 4000mAh, circa il 7,5% in meno. Seguono il Flip di Samsung con 3700mAh e il foldable Motorola con 3500mAh.

5. …e ricarica più rapida

Oppo non si è però limitata a dotare il suo Find N2 Flip della batteria con maggiore capienza, lo smartphone pieghevole di Oppo è anche il prodotto della categoria con la ricarica più rapida! Il sistema di ricarica rapida SuperVOOC di Oppo tocca i 44W di potenza massima tramite cavo USB Tipo-C, mentre gli avversari si limitano a 25W (Samsung), 30W (Motorola) e 40W (Huawei).

6. Piega meno visibile

L’azienda ha imparato molto dall’esperienza con Oppo Find N di prima generazione ed ha applicato quanto scoperto per la riprogettazione della cerniera. La Flexion Hinge di seconda generazione ha un design che conferisce al display interno supporto quando aperta per una piega praticamente invisibile.

Infine, quando chiusa, la cerniera di Oppo permette al display di piegarsi in una configurazione “a goccia” che aiuta a ridurre la formazione della piega nel tempo e non lascia spazi tra le due metà di Oppo Find N2 Flip.