Il tanto chiachierato settore degli smartphone "foldable" ha appena raggiunto un nuovo traguardo tecnologico con il debutto, per il momento solo sul suolo cinese, dell'HONOR Magic V5, un device che ridefinisce completamente i parametri di riferimento per portabilità e innovazione.

Il dispositivo, lanciato oggi sul mercato asiatico, introduce per la prima volta una batteria al silicio-carbonio prodotta su scala industriale, combinando prestazioni energetiche record con un design che stabilisce nuovi standard di sottigliezza e leggerezza. Con questa mossa, HONOR dimostra come l'integrazione tra intelligenza artificiale e ingegneria avanzata possa trasformare radicalmente l'esperienza d'uso dei dispositivi pieghevoli.

La vera rivoluzione dell'HONOR Magic V5 risiede nella sua batteria HONOR Silicon-Carbon da 6.100mAh, esclusiva del modello da 1TB e prima nel settore a raggiungere il 25% di contenuto in silicio con produzione su larga scala. Questa innovazione tecnologica raggiunge una densità energetica record di 901Wh/L, supportata dal chip Power Enhanced HONOR E2 e dal regolatore di tensione SoC per garantire efficienza, sicurezza e prestazioni termiche superiori. Il sistema di ricarica HONOR SuperCharge cablata a 66W e wireless a 50W completa un pacchetto energetico che promette di eliminare definitivamente l'ansia da autonomia nei dispositivi pieghevoli.

Dal punto di vista strutturale, il Magic V5 impressiona con dimensioni che sfidano le leggi della fisica degli smartphone pieghevoli: soli 8,8mm di spessore e un peso minimo di 217g che lo rendono il dispositivo pieghevole verso l'interno più compatto al mondo. Questa miniaturizzazione estrema non compromette la robustezza, grazie a un pannello interno rinforzato in fibra di carbonio, vetro esterno NanoCrystal antigraffio e un ulteriore strato protettivo con resistenza alla deformazione di 380GPa.

Il cuore pulsante del Magic V5 è rappresentato da MagicOS 9.0.1, che introduce l'assistente intelligente YOYO progettato specificamente per sfruttare le potenzialità degli ampi schermi pieghevoli. Questo sistema AI autonomo gestisce attività complesse come creazione di presentazioni, programmazione, ricerca avanzata, condivisione file, prenotazione taxi e accesso remoto alla fotocamera. La combinazione tra lo schermo interno da 7,95" dedicato al multitasking e quello esterno da 6,43" per l'accesso rapido alle funzioni essenziali crea un ecosistema di produttività senza precedenti.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3nm alimenta queste funzioni AI evolute, garantendo al contempo il supporto per la più ampia gamma di bande 5G attualmente disponibile tra tutti gli smartphone pieghevoli sul mercato.

La portabilità estrema incontra l'innovazione energetica

Questa configurazione hardware posiziona il Magic V5 come strumento professionale versatile, capace di adattarsi seamlessly alle esigenze lavorative moderne.

L'aspetto fotografico non è stato trascurato: il sistema AI Falcon integra una fotocamera teleobiettivo periscopica da 64MP, affiancata da una principale da 50MP e una ultra-grandangolare da 50MP. L'intelligenza artificiale ottimizza automaticamente ogni scatto, garantendo risultati professionali in qualsiasi condizione di illuminazione e scenario di ripresa.

La certificazione IP58 e IP59 per resistenza a polvere e acqua dimostra come HONOR abbia affrontato una delle principali preoccupazioni degli utenti riguardo ai dispositivi pieghevoli: la vulnerabilità agli elementi esterni. La cerniera HONOR Super Steel, con resistenza alla trazione di 2.300MPa, rappresenta il culmine dell'ingegneria meccanica applicata ai dispositivi mobili, offrendo un meccanismo di piegatura che promette stabilità e durata nel tempo.

Il Magic V5 risulta praticamente privo di pieghe visibili quando aperto, frutto della costante ricerca di eccellenza ingegneristica supportata da un sistema produttivo intelligente basato sull'AI. Questa attenzione ai dettagli estetici e funzionali si riflette anche nella gamma cromatica disponibile: Ivory White, Black, Dawn Gold e Reddish Brown, colorazioni studiate per soddisfare diverse preferenze stilistiche.

La strategia commerciale prevede preordini in Cina a partire dal 2 luglio con un prezzo base di 8.999 RMB, mentre la disponibilità internazionale è programmata nel corso dell'anno. Questo approccio graduale permetterà a HONOR di testare la risposta del mercato e perfezionare ulteriormente l'esperienza utente prima del lancio globale.