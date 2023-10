Addio MIUI, Xiaomi ufficializza il ritiro della storica interfaccia

Con una mossa sorprendente, Xiaomi ha appena annunciato il suo nuovissimo sistema operativo: date il benvenuto ad HyperOS. Questo sviluppo segna un significativo distacco dal sistema operativo MIUI per cui l'azienda è conosciuta, una pietra miliare che ha accompagnato i prodotti del brand per 13 anni.

HyperOS è destinato a rivoluzionare il panorama software di Xiaomi e ad estendere la sua portata ben oltre i soli smartphone. Xiaomi mira a integrare la sua vasta gamma di prodotti che abbraccia 200 categorie, tra cui dispositivi per la casa intelligente, tecnologia automobilistica e molto altro. Questo passo è in linea con la visione di Xiaomi per l'Internet of Things (IoT) e la connessione di tutti gli aspetti della vita moderna.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha condiviso i dettagli di questo entusiasmante sviluppo, sottolineando l'impegno di lunga data dell'azienda nei confronti dell'IoT e dell'integrazione dell'ecosistema. Lei Jun ha dichiarato:

"Nel 2014, quando il business dell'IoT ha iniziato a prendere forma, abbiamo iniziato lo sviluppo esplorativo e la verifica. Nel 2017 è stata avviata ufficialmente la ricerca e lo sviluppo di un nuovo sistema per supportare tutti i dispositivi e le applicazioni ecologiche con un quadro di sistema integrato. Questo è il nostro obiettivo".

HyperOS è stato progettato come una fusione tra Android e il sistema Vela sviluppato da Xiaomi. Vanta un'architettura di base rinnovata che fungerà da base per l'Internet delle cose in rapida espansione. L'obiettivo è quello di creare un'esperienza unificata per gli utenti attraverso la vasta gamma di prodotti e servizi del marchio.

Sebbene Xiaomi abbia confermato che HyperOS farà il suo debutto sulla prossima serie Xiaomi 14, l'azienda ha mantenuto un riserbo sull'aspetto del software e sulle sue nuove funzionalità. Gli appassionati di tecnologia e i fan di Xiaomi attendono con ansia ulteriori dettagli, che dovrebbero essere rivelati al momento del lancio ufficiale dei nuovi dispositivi di punta, previsto per la fine del mese.