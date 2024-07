Smartphone nuovi: calano più velocemente i prezzi degli iPhone o dei top Android?

Negli ultimi mesi, l'entusiasmo per gli iPhone 15 ha raggiunto livelli senza precedenti. La piattaforma Trovaprezzi.it ha condotto un'analisi approfondita su questo fenomeno, rivelando dati sorprendenti che delineano il successo dell'ultima generazione di dispositivi Apple e un significativo calo dei loro prezzi.

Storicamente, gli iPhone sono gli smartphone che mantengono il proprio valore di mercato più alto in assoluto per quanto riguarda l'usato. Sarà però lo stesso anche per quanto riguarda il cosiddetto "street price", ovvero il valore al quale possono essere acquistati nuovi nei negozi nelle settimane e nei mesi successivi all'uscita?

nikkimeel / aogreat - 123rf.com

Interesse e ricerca: l'influenza degli iPhone 15

Secondo Trovaprezzi, l'interesse verso gli iPhone 15 è stato finora straordinario, con circa 647mila ricerche negli ultimi nove mesi. Questo numero supera le 610mila ricerche per la generazione precedente e le 639mila per l'iPhone 13 nello stesso periodo di riferimento. Tra i modelli della serie, l'iPhone 15 è stato il più desiderato con oltre 258mila ricerche, seguito da iPhone 15 Pro (195mila), iPhone 15 Pro Max (162mila) e iPhone 15 Plus (32mila).

L'iPhone 15 domina anche la classifica degli iPhone più cercati del 2024, seguito dall'iPhone 13 e dall'iPhone 15 Pro. Questa tendenza riflette non solo l'entusiasmo per i nuovi modelli, ma anche una crescente fidelizzazione del marchio Apple. L'interesse continuo per i modelli più vecchi come l'iPhone 13 dimostra che i consumatori vedono ancora valore nei dispositivi precedenti, probabilmente a causa delle frequenti riduzioni di prezzo che li rendono più accessibili.

Trend di prezzo degli iPhone 15

L'andamento dei prezzi degli iPhone 15 dalla loro introduzione è stato monitorato attentamente dall'aggregatore, almeno per quanto riguarda i prezzi presenti all'interno della propria piattaforma. Ecco una panoramica dettagliata delle variazioni:

iPhone 15:

128GB: Da 864,52 euro a 678,90 euro (-21,47%)

Da 864,52 euro a 678,90 euro (-21,47%) 256GB: Da 979,36 euro a 819,00 euro (-16,37%)

Da 979,36 euro a 819,00 euro (-16,37%) 512GB: Da 1.209,99 euro a 933,99 euro (-22,81%)

iPhone 15 Plus:

128GB: Da 997,10 euro a 820,00 euro (-17,76%)

Da 997,10 euro a 820,00 euro (-17,76%) 256GB: Da 1.111,93 euro a 944,00 euro (-15,10%)

Da 1.111,93 euro a 944,00 euro (-15,10%) 512GB: Da 1.428,79 euro a 1.021,99 euro (-28,47%)

iPhone 15 Pro:

128GB: Da 1.152,13 euro a 899,00 euro (-21,97%)

Da 1.152,13 euro a 899,00 euro (-21,97%) 256GB: Da 1.319,00 euro a 1.019,00 euro (-22,74%)

Da 1.319,00 euro a 1.019,00 euro (-22,74%) 512GB: Da 1.618,00 euro a 1.245,02 euro (-23,05%)

Da 1.618,00 euro a 1.245,02 euro (-23,05%) 1TB: Da 1.720,71 euro a 1.384,99 euro (-19,51%)

iPhone 15 Pro Max:

256GB: Da 1.315,21 euro a 1.099,90 euro (-16,37%)

Da 1.315,21 euro a 1.099,90 euro (-16,37%) 512GB: Da 1.738,00 euro a 1.299,00 euro (-25,26%)

Da 1.738,00 euro a 1.299,00 euro (-25,26%) 1TB: Da 1.988,00 euro a 1.489,00 euro (-25,10%)

Questi dati mostrano una tendenza chiara: i prezzi degli iPhone 15 sono diminuiti in modo significativo dal loro lancio. La diminuzione dei prezzi può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la naturale dinamica del ciclo di vita del prodotto, la concorrenza sul mercato e le strategie di prezzo dei rivenditori.

Confronto con altri smartphone di punta

Analizzando i dati di altri smartphone di punta, emerge un trend interessante di variazioni di prezzo. Ecco i principali modelli che abbiamo voluto prendere in esame e di cui noi abbiamo richiesto i dati specifici a Trovaprezzi:

Google Pixel 8:

128GB: Da 699,00 euro a 505,00 euro (-27,75%)

Da 699,00 euro a 505,00 euro (-27,75%) 256GB: Da 763,66 euro a 614,00 euro (-19,6%)

Samsung Galaxy S24:

128GB: Da 685,00 euro a 538,00 euro (-21,46%)

Da 685,00 euro a 538,00 euro (-21,46%) 256GB: Da 729,00 euro a 603,99 euro (-17,15%)

Samsung Galaxy S24 Ultra:

256GB: Da 1.049,00 euro a 885,00 euro (-15,63%)

Da 1.049,00 euro a 885,00 euro (-15,63%) 512GB: Prezzo stabile da 999,00 euro (0%)

Prezzo stabile da 999,00 euro (0%) 1TB: Da 1.441,70 euro a 1.274,00 euro (-11,63%)

Xiaomi 14:

12GB/256GB: Da 692,15 euro a 660,68 euro (-4,55%)

Da 692,15 euro a 660,68 euro (-4,55%) 12GB/512GB: Da 796,35 euro a 666,04 euro (-16,36%)

Xiaomi 14 Ultra:

512GB: Da 1.031,00 euro a 969,00 euro (-6,01%)

Da 1.031,00 euro a 969,00 euro (-6,01%) 512GB + Kit Fotografico: Da 1.019,00 euro a 989,00 euro (-2,94%)

L'andamento dei prezzi degli iPhone 15 sembra mostrare un calo significativo rispetto agli altri modelli di punta, con percentuali di riduzione maggiori in molti dei casi. Ad esempio, il Google Pixel 8 128GB ha registrato una riduzione del 27,75%, superiore alla maggior parte degli iPhone 15, ma i modelli di Samsung Galaxy S24 Ultra hanno mostrato cali più moderati, con alcune varianti addirittura stabili o con diminuzioni minime.

C'è però anche da ricordare che Google Pixel 8 e iPhone 15 sono sul mercato da più tempo rispetto agli altri modelli presi in esame.

Se prendiamo come esempio sempre il Google Pixel 8, la cui uscita sul mercato è stata successiva agli iPhone 15, lo smartphone Android ha visto il suo prezzo diminuire più velocemente.

Il mercato dell'usato è molto diverso

Prendendo in esame il periodo di annuncio e immissione sul mercato dei vari prodotti, possiamo quindi fare un confronto più accurato sul tasso di diminuzione medio del prezzo di tali dispositivi.

Dividendo la percentuale di "deprezzamento" dei modelli per il numero di mesi da cui sono disponibili all'acquisto, si arriva velocemente a delle conclusioni:

I flagship Android con memoria base si sono deprezzati più velocemente rispetto agli iPhone 15 con memoria base.

rispetto agli iPhone 15 con memoria base. Gli iPhone con più memoria calano di prezzo più velocemente rispetto agli iPhone base

rispetto agli iPhone base Gli Android con più memoria calano di prezzo più lentamente rispetto ai modelli base

In tutto questo ragionamento fa eccezione Xiaomi che ha visto una variazione minima nel prezzo dei propri prodotti.

Modello Memoria Mese di lancio Variazione di prezzo Tasso di deprezzamento medio iPhone 15 128GB settembre 2023 -21,47% -1,95% 256GB -16.37% -1,49% 512GB -22,81% -2,07% iPhone 15 Plus 128GB -17,76% -1,61% 256GB -15,10% -1,37% 512GB -28,47% -2,59% iPhone 15 Pro 128GB -21,97% -1,99% 256GB -22,74% -2,07% 512GB -23,05% -2,10% 1TB -19,51% -1,77% iPhone 15 Pro Max 256GB -16,37% -1,48% 512GB -25,26% -2,29% 1TB -25,10% -2,28% Google Pixel 8 128GB ottobre 2023 -27,75% -2,78% 256GB -19,6% -1,96% Samsung Galaxy S24 128GB gennaio 2024 -21,46% -3,06% 256GB -17,15% -2,45% Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB -15,63% -2,23% 512GB 0% 0% 1TB -11,63% -1,66% Xiaomi 14 256GB fine febbraio 2024 (Italia) -4,55% -0,91% 512GB -16,36% -3,27% Xiaomi 14 Ultra 512GB -6,01% -1,20% 512GB

(+ kit) -2,94% -0,59%

Perché i prezzi degli smartphone calano?

Il ciclo di vita del prodotto è uno dei fattori principali che influenzano il prezzo degli smartphone. Ogni nuovo lancio tende a iniziare con un prezzo premium, che diminuisce man mano che il prodotto invecchia e vengono introdotti nuovi modelli.

La concorrenza sul mercato degli smartphone è comunque feroce. Apple deve confrontarsi con giganti come Samsung, Google e Xiaomi, ognuno dei quali ha una propria strategia di prezzo per attirare i consumatori.

L'innovazione tecnologica e la percezione del valore sono infine fattori cruciali. I consumatori tendono a considerare i modelli più recenti come superiori, il che può spingere i prezzi dei modelli più vecchi verso il basso.

Implicazioni per i consumatori e il mercato

Per i consumatori, l'andamento dei prezzi rappresenta un'opportunità per fare acquisti informati e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. I cali di prezzo degli iPhone 15 rendono questi dispositivi più accessibili a una fascia più ampia di consumatori, mentre le riduzioni aggressive dei prezzi dei Google Pixel 8 offrono alternative interessanti a prezzi competitivi.

I rivenditori possono utilizzare questi dati per ottimizzare le proprie strategie di prezzo e promozione. Capire quando i prezzi tendono a scendere può aiutare i rivenditori a pianificare le vendite e le promozioni in modo più efficace, massimizzando le vendite e i margini di profitto.

L'andamento dei prezzi degli smartphone influisce anche sulla dinamica del mercato. Riduzioni significative dei prezzi possono spingere altri produttori a rivedere le proprie strategie di prezzo per rimanere competitivi. Questo, a sua volta, può portare a una maggiore concorrenza e innovazione nel settore, beneficiando infine i consumatori.

La continua evoluzione del mercato degli smartphone, dunque, richiede un monitoraggio costante per capire meglio le dinamiche di prezzo e le preferenze dei consumatori.