Addio ricerca manuale su TikTok? Arrivano i risultati generati dall'IA

TikTok sta introducendo una nuova funzione di ricerca, denominata “search highlights”, che si avvale dell'intelligenza artificiale per fornire risultati più completi e pertinenti. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo nella continua evoluzione della piattaforma, mirata a migliorare l'esperienza di ricerca degli utenti.

La novità è emersa quando alcuni utenti hanno notato l'apparizione di risultati generati dall'IA nella parte superiore delle pagine dei risultati di ricerca su TikTok. Questi risultati sono accessibili tramite una sezione dedicata, e cliccando su di essi, gli utenti possono visualizzare le risposte complete.

Per il momento, i test sembrano concentrarsi su query specifiche come ricette o recensioni di prodotti.

La pagina dei risultati di ricerca che mostra il materiale generato dall'intelligenza artificiale chiarisce che i contenuti sono stati creati utilizzando ChatGPT e viene mostrato quando l'algoritmo li considera rilevanti per la ricerca dell'utente. Tuttavia, è importante notare che questa funzione sembra essere ancora in fase sperimentale, con alcune query che non ancora producono risultati IA.

Questa mossa da parte di TikTok riflette un impegno continuo nell'arricchire l'esperienza di ricerca degli utenti, lo stesso obbiettivo che ha condotto all'aggiunta di risultati di ricerca Google e link a siti come Wikipedia e IMDb. Con sempre più utenti che utilizzano TikTok non solo per il consumo di contenuti video, ma anche come fonte di informazioni e ricerca, l'introduzione di risultati generati dall'IA potrebbe rappresentare una novità molto gradita.