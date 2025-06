Qualcomm, il gigante americano dei chip per smartphone, starebbe pianificando una strategia inedita per il successore dello Snapdragon 8 Elite, dividendo la produzione tra due fonderie diverse con processi tecnologici differenti. Questa mossa rappresenterebbe una svolta significativa rispetto alla consolidata partnership con TSMC che ha caratterizzato gli ultimi anni dell'azienda.

Secondo quanto riportato da Business Post, la casa di San Diego avrebbe intenzione di sviluppare due versioni distinte del suo prossimo processore di punta. La prima variante continuerebbe a essere prodotta da TSMC utilizzando il processo a 3 nanometri già collaudato, mentre la seconda sfruttererebbe la più avanzata tecnologia a 2 nanometri di Samsung Foundry. Questa strategia duale non rappresenterebbe solo una diversificazione produttiva, ma anche un'opportunità per testare nuove soluzioni tecnologiche su scala commerciale.

La distribuzione dei due chip seguirebbe una logica ben precisa: mentre la versione TSMC sarebbe destinata al mercato generale, quella prodotta da Samsung verrebbe riservata esclusivamente alla serie Galaxy S26. Questo approccio ricorda le attuali edizioni "For Galaxy" dei processori Snapdragon, ma con una differenza sostanziale. Se finora le varianti esclusive per i dispositivi Samsung si limitavano a overclock marginali mantenendo la stessa architettura di base, ora si tratterebbe di chip realizzati con processi produttivi completamente diversi.

Il passaggio alla tecnologia a 2 nanometri di Samsung non è privo di ostacoli tecnici. Attualmente, la resa produttiva della fonderia sudcoreana per questo processo si aggira intorno al 40%, un dato che riflette le difficoltà tipiche delle fasi iniziali di una nuova tecnologia. Questo significa che su dieci chip prodotti, solo quattro risultano perfettamente funzionanti, una percentuale che dovrà necessariamente migliorare prima del lancio commerciale previsto per l'inizio del prossimo anno.

Le fasi di testing sono ancora in corso, e Samsung sta lavorando intensamente per aumentare la resa produttiva fino a livelli commercialmente sostenibili. L'azienda ha infatti attraversato un periodo difficile a causa delle problematiche legate al processo a 3 nanometri, che hanno portato diversi clienti importanti a cercare alternative presso la concorrenza.

La perdita più significativa è stata quella di Google, che ha recentemente abbandonato Samsung per affidare la produzione dei suoi chip Tensor a TSMC. Questo cambio di rotta è stato descritto come uno "shock" per Samsung, considerando la partnership strategica che legava le due aziende. Il passaggio di Google ha evidenziato le criticità della foundry sudcoreana e la necessità di un rilancio tecnologico credibile.

Per Qualcomm, questa potenziale partnership rappresenterebbe una rottura con la strategia degli ultimi anni, durante i quali l'azienda ha affidato quasi esclusivamente a TSMC la produzione dei suoi processori più avanzati. La scelta di diversificare le fonti produttive risponde a logiche sia tecnologiche che commerciali, permettendo di ridurre i rischi legati alla dipendenza da un singolo fornitore e di esplorare nuove possibilità offerte dai processi più avanzati.

Samsung Foundry, dal canto suo, vedrebbe in questo accordo un'opportunità fondamentale per dimostrare la maturità della sua tecnologia a 2 nanometri e riconquistare la fiducia del mercato. La collaborazione con Qualcomm per i chip destinati alla serie Galaxy S26 rappresenterebbe un banco di prova cruciale, considerando i volumi di vendita significativi della lineup flagship di Samsung.