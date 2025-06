Inaugurando una nuova e ambiziosa fase della sua strategia in Italia, Vivo ha presentato un dispositivo che promette di scuotere il mercato degli smartphone compatti. Con il lancio ufficiale del nuovo X200 FE, l'azienda non solo introduce un prodotto lungamente atteso, ma rafforza la sua presenza nel Paese attraverso l'apertura di un canale ufficiale su Amazon e confermando un impegno tangibile verso la longevità del software, in piena aderenza alle più recenti normative europee.

Il nuovo Vivo X200 FE, il cui acronimo "FE" sta per "Flagship Experience", si posiziona come una risposta diretta e concreta alle richieste di una fetta di consumatori sempre più esigente: quella che cerca la potenza, la qualità fotografica e l'eleganza di un top di gamma, ma racchiusa in un formato più compatto, maneggevole e adatto alla vita di tutti i giorni. Una nicchia di mercato che attendeva un dispositivo capace di offrire un'esperienza premium senza compromessi dimensionali.

Questa mossa strategica vede Vivo importare in Europa, con il nome di X200 FE, un modello già apprezzato sul mercato cinese come Vivo S30 Pro Mini, adattandolo alle esigenze e alle normative del vecchio continente. Una delle novità più significative è infatti l'impegno dell'azienda a garantire ben cinque anni di aggiornamenti software e cinque anni di patch di sicurezza, un segnale forte in termini di affidabilità e investimento a lungo termine per l'utente.

"Con X200 FE abbiamo realizzato un modello compatto nelle dimensioni e nel peso ma grande nelle prestazioni", ha dichiarato Yong Dao, General Manager di Vivo Italia. "Fotografia avanzata, batteria potente, design sofisticato e strumenti intelligenti: tutto è stato pensato per portare un'esperienza top di gamma in un formato compatto e maneggevole".

Il cuore pulsante della serie X di Vivo è da sempre il comparto fotografico, e l'X200 FE non fa eccezione, forte della rinnovata e prestigiosa collaborazione con ZEISS. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema di imaging di alto livello, dove spicca un teleobiettivo IMX882 da 50 MP. Questo sensore abilita funzioni esclusive come la modalità "Palco", progettata per catturare immagini nitide e dettagliate durante concerti ed eventi dal vivo, illuminando la scena in modo ottimale per esaltare la performance.

A questo si affianca una fotocamera principale IMX921 da 50MP con una innovativa modalità "Street Photography", pensata per gli amanti della fotografia urbana che desiderano cogliere l'autenticità e l'espressività della vita quotidiana. A completare il trittico di strumenti per l'immagine interviene la sofisticata luce "Studio-Quality Aura Light", un sistema simile a quello già visto sulla serie vivo V50 che regola in modo intelligente la temperatura colore (da 1800K a 5200K) per garantire un'illuminazione ideale in ogni scatto, specialmente nei ritratti.

Vivo X200 FE è stato progettato per durare. Le linee eleganti, bordi piatti e gli angoli curvi non solo offrono una presa confortevole e un'ergonomia superiore, ma racchiudono un corpo robusto, certificato IP68 e IP69 contro l'infiltrazione di acqua e polvere.

Il display è un pannello ZEISS Master Color da 6,31 pollici che promette un'esperienza visiva immersiva e di altissima qualità. Con una risoluzione 1,5K, il supporto alla gamma cromatica P3 per oltre un miliardo di colori e una luminosità di picco locale che raggiunge i 5000 nit, la visibilità risulta eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La salute degli occhi è garantita dalla certificazione SGS e dalla nuova modalità Smart Eye Protection 2.0.

Sotto la scocca compatta, X200 FE nasconde una componentistica da vero top di gamma. Il processore è il MediaTek Dimensity 9300+, un chipset da vero flagship con architettura a 4+4 all-big-core e un super core da 3,4GHz, affiancato da una potente GPU a 12 core.

L'autonomia è affidata a una sorprendente batteria BlueVolt da 6500mAh, una capacità notevole per un dispositivo di queste dimensioni, resa possibile da innovazioni nei materiali e nella struttura. A questo si aggiunge il supporto alla ricarica ultra-rapida FlashCharge da 90W, che permette di tornare operativi in tempi brevissimi.

Disponibilità e prezzo

Il lancio del Vivo X200 FE consolida la partnership strategica con WINDTRE, dove il dispositivo sarà disponibile nei punti vendita a partire da inizio luglio. Parallelamente, Vivo potenzia la sua presenza online con l'apertura del canale ufficiale su Amazon. La distribuzione sarà completata entro metà luglio con l'arrivo dello smartphone in negozi selezionati delle catene Euronics e SME.

Disponibile nelle due eleganti colorazioni Black Luxe e Blue Breeze, il Vivo X200 FE sarà venduto al prezzo suggerito al pubblico di 849,90 euro. Un tocco di classe finale è la presenza in confezione di una cover protettiva abbinata alla colorazione scelta, a testimonianza dell'attenzione di Vivo per un'esperienza utente completa fin dal primo momento.