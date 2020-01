Amazfit al CES 2020: auricolari true wireless, tapis roulant e cuffie per dormire

Giorni densi di annunci per Huami al CES 2020 in corso in queste ore a Las Vegas. La società cinese che sta dietro al marchio Amazfit, infatti, non solo ha annunciato i nuovi smartwatch (T-Rex e Bip S) ma anche altri interessanti dispositivi come auricolari true wireless, auricolari per conciliare il sonno e un tapis roulant. Andiamo per ordine.

Amazfit PowerBuds sono degli auricolari true wireless pensati per un pubblico sportivo. La peculiarità è la presenza di un sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale. I dati ovviamente potranno essere visualizzati nell’applicazione proprietaria. Inoltre, si riceverà una notifica qualora il valore dovesse superare il limite preimpostato. Per migliorare l’aderenza e la stabilità, è possibile agganciare un archetto magnetico per fissare meglio gli auricolari alle orecchie.

L’autonomia garantita è di 8 ore di riproduzione con una singola carica che possono arrivare fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica. Presenti le tecnologie di riduzione del rumore ENC, la certificazione IPX5 contro pioggia e sudore e i controlli touch attraverso i quali gestire le telefonate, la riproduzione musicale e avviare gli assistenti virtuali come Siri o Google Assistant. Amazfit PowerBuds saranno disponibili a partire da febbraio in USA a 99,99 dollari.

Amazfit ZenBuds, invece, sono dei particolari auricolari true wireless antirumore pensati per aiutare le persone a rilassarsi e ad addormentarsi. Riducendo i rumori di distrazione e riproducendo suoni rilassanti, consentono all’utente di isolarsi dal mondo esterno. Non poteva mancare la funzione di monitoraggio del sonno che ne analizza la qualità.

È possibile impostare la funzione di pausa automatica dall’applicazione in modo che gli auricolari interrompano la riproduzione musicale quando l’utente si è addormentato. Non possono essere caricate melodie personali. I suoni devono essere scaricati direttamente dall’app. Considerato l’uso a cui sono destinati, ogni auricolare è estremamente leggero pesando solo 1,78 grammi. L’autonomia assicurata è di 8 ore con una singola carica (56 ore con la custodia di ricarica).

Alla fiera di Las Vegas, il produttore cinese ha mostrato anche HomeStudio. Si tratta di un tapis roulant creato in collaborazione con STUDIO dotato di un display da 43 pollici con risoluzione Full-HD e di casse targate JBL. Sfruttando l’intelligenza artificiale, l’attrezzo mette a disposizione dell’utente più di 1000 esercizi per mantenersi in forma.

Lo schermo potrà essere anche utilizzato in maniera indipendente per altri tipi di attività come yoga, stretching, ecc. L’azienda non ha fornito informazioni relative a prezzi e disponibilità. La sensazione comunque è che Huami – cavalcando l’onda del successo data da dispositivi come Amazfit Bip – voglia giocare un ruolo da protagonista nel business dei dispositivi per lo sport e la salute. E sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a far bene.