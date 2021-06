Android 12 da record ancora prima della versione finale

La veste finale ed il design della prossima versione di Android è sono stati presentati durante il Google I/O ed hanno subito affascinato gli utenti. Prima ancora che Android 12 sia disponibile in versione definitiva e ufficiale ha già infranto un record, il che sembra promettere molto bene per il sistema operativo mobile di Google!

Android 12 è attualmente in fase Beta e la seconda build di questa versione in anteprima del sistema operativo è stata annunciata solamente nella giornata di ieri. Nella Beta 2 di Android 12 è stato meglio integrato il nuovo linguaggio di design Material You, sono stati modificati moltissimi elementi visivi e funzionali oltre ad aver introdotto per la prima volta la Privacy Dashboard.

Nel nostro primo hands-on siamo rimasti colpiti dalla bellezza del motore di generazione dei gradienti di colore per i temi e per le nuove animazioni che Google ha introdotto nella speranza di rendere Android ancora più appetibile dal punto di vista grafico.

Secondo quanto condiviso su Twitter da Dave Burke, VP of Engineering di Google, Android 12 avrebbe già infranto il suo primo record senza nemmeno essere stato reso disponibile in forma finale. La nuova Beta di Android è la più scaricata ed installata di sempre!

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ

— Dave Burke (@davey_burke) June 9, 2021