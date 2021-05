Google I/O 2021: tutte le novità annunciate, da Android 12 Beta al nuovo Wear

L’articolo è in continuo aggiornamento con le novità che verranno annunciate durante il keynote del Google I/O 2021

Il keynote di apertura della conferenza annuale dedicata agli sviluppatori Google I/O è appena iniziato e sono moltissime le novità attese per l’edizione 2021: da Android 12 in versione Beta con un primo sguardo alla rinnovata interfaccia grafica, all’aggiornamento e rebranding di Wear OS, passando per moltissime altre news in ambito hardware e software.

Qui di seguito troverete una lista di tutto ciò che verrà discusso sul palco virtuale dai vari esponenti dell’azienda che si daranno il cambio durante la presentazione.

Google Smart Canvas

La nuova aggiunta alla suite di strumenti da lavoro di Google è chiamata Smart Canvas. L’idea è quella di uno spazio di lavoro condiviso dove poter unire idee, gestire i task di ogni collaboratore e avere accesso ad ogni risorsa necessaria al proprio progetto in ogni momento ed in ogni luogo.

Google ha annunciato anche l’arrivo di Google Meet all’interno di Google Docs sul web per gli utenti Google Workplace. Google Meet sarà in grado di cancellare il rumore di fondo e zoomare sul viso delle persone per un’esperienza di videochiamata migliore.

LaMDA

Si tratta di un sistema in grado di rendere più naturali le conversazioni tra l’intelligenza artificiale (AI) e gli utenti. Sul palco è stata mostrata una conversazione quasi surreale in cui LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) ha risposto a tono alle domande, inserendo battute e rendendo il tutto molto più fluido e piacevole.

LaMDA non dispone di risposte predefinite nel proprio codice ma genera le proprie frasi sul momento in base al modello creato dall’addestramento tramite il machine learning sulle informazioni che gli vengono fornite.

Non è ancora perfetto, come ricordato da Sundar Pichai, e c’è ancora molto lavoro da fare. Ma da quello che abbiamo potuto vedere la strada intrapresa è decisamente promettente! La presentazione ha mostrato alcune conversazioni tra LaMDA e un utente mentre il primo impersonificava il pianeta Plutone e un aeroplanino di carta.

“Nonostante le conversazioni tendano a ruotare attorno ad argomenti specifici, la loro natura aperta significa che possono iniziare in un posto e finire in un altro completamente diverso. Una chiacchierata con un amico su un programma televisivo potrebbe evolvere in una discussione sul Paese in cui lo spettacolo è stato girato prima di risolversi in un dibattito sulla migliore cucina regionale di quel Paese. Questa qualità serpeggiante può rapidamente bloccare i moderni agenti di conversazione (comunemente noti come chatbot), che tendono a seguire percorsi stretti e predefiniti. LaMDA – abbreviazione di Language Model for Dialogue Applications – può impegnarsi in modo fluido su un numero apparentemente infinito di argomenti, una capacità che pensiamo possa sbloccare modi più naturali di interagire con la tecnologia e categorie completamente nuove di applicazioni utili“.

TPU v4

A seguire è stata annunciata la nuova generazione dei chip AI Google personalizzati chiamati Tensor Processing Units (TPU). L’azienda afferma che questi chip sono due volte più veloci della precedente versione. Questi fenomenali chip sono combinati in gruppi di 4.096 TPU v4, con un singolo pod in grado di fornire oltre 1 ExaFLOPS (10^18 Floating Point Operations Per Second) di potenza di calcolo.

Oltre ad essere utilizzati da Google per i propri modelli di machine learning e per i propri servizi, Google prevede di rendere tutta questa potenza di calcolo disponibile per gli sviluppatori Google Cloud.

“In precedenza per ottenere un ExaFLOPS era necessario costruire un supercomputer personalizzato, ma abbiamo già molti di questi distribuiti oggi e presto avremo decine di TPUv4 pod nei nostri data center, molti dei quali opereranno con o vicino al 90% di energia carbon-free” ha affermato Pichai.

Una migliore gestione delle password

Google ha aggiornato il suo gestore di password integrato in Chrome e Android per rendere più facile cambiare le parole chiave che non sono più sicure. Sfruttando Google Duplex e Google Assistant, è ora possibile impostare una password generata casualmente per la maggior parte dei siti web con un singolo tocco. La funzione è in fase di roll out per la versione Android di Chrome negli Stati Uniti e arriverà in altri Paesi nei prossimi mesi.

Una nuova partizione per Android

Google ha annunciato una serie di nuove misure dedicate alla privacy, tra cui una nuova partizione all’interno degli smartphone Android dedicata a gestire i dati delle operazioni di machine learning in modo più sicuro.

Il nuovo Private Compute Core di Android sarà uno spazio privilegiato all’interno del sistema operativo, simile alle partizioni utilizzate per le password o i dati biometrici sensibili. Invece di salvare le vostre credenziali, però, il la partizione conterrà i dati per l’uso nell’apprendimento automatico, come i dati utilizzati per la funzione Smart Reply o Now Playing.

Nonostante nessuna delle due funzioni sia sensibile di per sé, entrambe attingono a dati sensibili come testi personali e audio in tempo reale. La partizione renderà più facile per il sistema operativo proteggere tali dati, pur mantenendoli disponibili per le funzioni a livello di sistema.

Una cartella protetta in Google Foto

Google Foto per Android riceverà molto presto la nuova funzione Locked Folder. Questa permette di nascondere le immagini personali o sensibili in un’area protetta da password, PIN o biometria. La funzione è in rollout a partire da oggi per gli smartphone Google Pixel e raggiungerò gli altri dispositivi Android nel corso del 2021.

“Avete mai prestato il vostro telefono per mostrare una foto a qualcuno, ma vi siete preoccupati che potesse scorrere su un’immagine personale o sensibile – come una foto del vostro passaporto o un regalo a sorpresa? Locked Folder è una nuova funzione in Google Foto – uno spazio protetto da passcode dove le foto selezionate possono essere salvate separatamente. Queste foto non appariranno quando si scorrerà la griglia o negli album condivisi. Questa funzione è in arrivo prima sui Google Pixel, e su altri dispositivi Android nel corso dell’anno“.

Gli atleti prendono vita in Google Search

Gli utenti di Google Search saranno in grado di poter vedere alcuni atleti selezionati prendere vita grazie alla realtà aumentata (AR). L’elenco delle personalità di spicco inizialmente includerà Simone Biles, Megan Rapinoe e Naomi Osaka.

Questi atleti 3D non saranno solo oggetti statici nelle pagine di Google Search. Sarà possibile osservare delle rappresentazioni accurate di ogni persona in azione. Simone Biles, per esempio, mostrerà la propria routine da ginnasta. Questo andrà ad aggiungersi alle decine di animali e oggetti 3D già disponibili per gli utenti.