Android 12 (Go edition): gli smartphone economici mettono il turbo!

Android 12 (Go edition) si presenta come la versione “light” di Android 12 destinata agli smartphone entry-level dal prezzo più contenuto. Nel mondo, le persone che utilizzano un dispositivo con Android in versione Go edition sono circa 200 milioni, confermando in questo modo il successo dei telefoni low-cost in abbinamento a un sistema operativo più snello studiato “su misura” per loro.

Anche questa Go edition basata su Android 12 porta con sé un’esperienza d’uso più veloce, più intelligente e più rispettosa della privacy, come sostiene Google nel suo comunicato. In particolare, Android 12 (Go edition) lancerà le app a una velocità del 30% superiore a quella del suo predecessore – Android 11 (Go edition) – e anche le animazioni saranno più fluide.

Su Android 12 (Go edition), inoltre, ritroveremo l’API SplashScreen, che introduce nuove animazioni molto carine da proporre all’utente durante il caricamento delle app (al posto del semplice schermo bianco).

La nuova versione permette di ottimizzare la durata della batteria attraverso la funzione di ibernazione delle app che non sono state usate per lunghi periodi di tempo. Ogni volta che un’app verrà ibernata, l’utente riceverà una notifica.

Con l’app Files Go sarà possibile recuperare i file entro 30 giorni dall’eliminazione, in modo da non perdere niente di importante.

Tra le funzioni “esclusive” di Android 12 (Go edition) c’è anche l’opzione per ascoltare le notizie e tradurre qualsiasi contenuto nella tua lingua preferita a partire dalla schermata App recenti.

Infine, la condivisione dello schermo con i dispositivi nelle vicinanze è stata resa più semplice e soprattutto più sicura: d’ora in poi sarà possibile accedere ai profili direttamente dalla schermata di blocco e selezionare il “profilo ospite” prima di iniziare la condivisione. Parlando sempre di privacy, nella barra di stato viene aggiunto un indicatore che mostra quando le app stanno utilizzando il microfono e/o la fotocamera. Allo scopo sempre di garantire una maggiore sicurezza, in Android 12 (Go edition) è stata implementata la possibilità di concedere autorizzazioni di localizzazione non più “precise” ma “approssimative”.