Le costose Apple AirPods Pro ricoperte d’oro 18K sono realtà

Caviar, brand specializzato in prodotti di lusso, ha recentemente deciso di realizzare delle Apple AirPods Pro rivestite totalmente d’oro. Il prezzo, come prevedibile, è altissimo.

La società, dopo l’iPhone con mezzo chilo di oro nella parte posteriore, ha deciso di realizzare solo un singolo esemplare di queste appariscenti auricolari rivestite da oro 18 carati. Non sono solo le cuffiette interessate, ma anche il contenitore per la ricarica. Il denaro che l’eventuale interessato dovrà investire per portarsi a casa queste particolarissime AirPods Pro è pari a ben 67.790 dollari (che corrisponde a circa 61.632 euro)!

La società ha inoltre dichiarato che le auricolari hanno un peso maggiore rispetto a quelle classiche, ma questo è inevitabile, data la presenza di moltissimo oro. Bisognerà comunque verificare se il ricco metallo non causi problemi con la trasmissione Bluetooth: sarebbe certamente una spiacevole sorpresa per l’acquirente. Altra versione “speciale” di Apple AirPods Pro, del costo di 1.400 dollari, è rivestita con vera pelle di alligatore.

