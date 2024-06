Apple Diagnostics per le riparazioni "fai da te" arriva anche in Italia

Apple ha esteso il programma Diagnostics per Self Service Repair, lanciato inizialmente lo scorso anno negli Stati Uniti, a 32 paesi europei, tra cui figura anche l'Italia. Il programma mira a fornire agli utenti le stesse capacità di diagnostica dei centri assistenza autorizzati e dei fornitori indipendenti, promuovendo in questo modo le riparazioni "fai da te".

L'iniziativa è stata lanciata da Apple nel 2022 e vuole fornire agli utenti esperti gli stessi strumenti usati dai tecnici autorizzati e dagli Apple Store, per permettere agli "smanettoni" di riparare i propri dispositivi più facilmente. Gli utenti possono sfruttare Apple Diagnostics per verificare le funzionalità e le prestazioni dei componenti sui propri dispositivi con test specifici, identificando così eventuali parti da sostituire.

Componenti iPhone 15 Pro Max / Image Credits - iFixit

Permettere agli utenti di riparare i prodotti non solo li fa risparmiare, ma aumenta anche la longevità dei dispositivi e, di conseguenza, la sostenibilità. I prodotti Apple sono già noti per durare nel tempo, ma la loro vita può aumentare ulteriormente grazie al nuovo programma, che consente di gestire le riparazioni in totale autonomia. Apple ha pubblicato anche un'interessante ricerca dove analizza l'equilibrio tra durabilità e riparabilità.

Come Funziona Apple Diagnostics?

Apple Diagnostics si esegue su un secondo dispositivo, che viene usato per verificare lo stato di quello da controllare. Lo strumento fornisce istruzioni dettagliate che permettono di determinare in modo semplice se bisogna riparare e sostituire qualche componente, o se tutto funziona come dovrebbe.

Il programma, che già supporta un gran numero di dispositivi Apple, ora integra anche i Macbook Air con chip Apple Silicon M3. Apple ha inoltre annunciato che nel prossimo anno si espanderà ulteriormente, arrivando anche in Canada.