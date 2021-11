Apple: sospese le vendite in Turchia, la Lira turca vale troppo poco

L’inflazione in Turchia è vicina al 20%. Una lira turca, oggi, equivale a circa 0,074 euro. Il valore della moneta è in costante calo dalla settimana scorsa, e – proprio a causa di questa volatilità – Apple ha deciso di sospendere la vendita dei suoi prodotti nel Paese di Erdoğan.

Ciononostante, il relativo calo dei prezzi ha portato i turchi a formare lunghe code fuori dagli Apple Store (ce ne sono tre soltanto a Istanbul) e i dipendenti di Apple sono costretti a mandar via la maggior parte delle persone che si reca lì per acquistare. Per il futuro, si prevede che il colosso di Cupertino aumenterà il prezzo degli iPhone e degli altri dispositivi per compensare il calo di valore della lira. Per adesso, invece, chi pensava di poterne approfittare viene respinto in attesa di tempi migliori.

In particolare, le vendite riprenderanno quando la lira si sarà stabilizzata rispetto al dollaro. I tre negozi di Istanbul hanno smesso di vendere tutti i device Apple – dagli iPhone ai Mac –, fatta eccezione per alcuni modelli di AirPods (questo, almeno, è quanto riferisce a Macreports il dipendente di uno degli Store). Per smaltire le code, ai potenziali clienti viene chiesto preventivamente perché si sono recati all’Apple Store: se sono lì per comprare, vengono mandati a casa; se invece intendono usufruire del supporto tecnico al Genius Bar, possono restare e attendere il loro turno.

Sempre secondo i dipendenti, la domanda di prodotti Apple è stata molto alta nell’ultimo periodo. Il dollaro è cresciuto in confronto alla lira turca di quasi l’80%, e ciò ha fatto sì che i prezzi in Turchia si attestassero a un livello inferiore rispetto a quelli statunitensi. In passato, in realtà, la situazione era opposta: i clienti turchi preferivano acquistare smartphone e computer direttamente dagli Stati Uniti, dal momento che la Turchia ha sempre imposto tasse molto alte su questo tipo di merci importate.