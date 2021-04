Apple Spring Loaded, cosa aspettarsi?

Apple ha annunciato ufficialmente il suo prossimo evento chiamato Spring Loaded. Come di consueto per i tempi correnti l’evento si terrà solamente online in streaming e avrà luogo il 20 aprile alle ore 19:00. Cosa ci aspettiamo dal primo grande evento Apple del 2021? Quali saranno le novità annunciate?

L’evento primaverile di Apple non è così scontato come molte altre presentazioni che nel corso dell’anno il brand di Cupertino organizza. Gli annunci possono variare tra le categorie iPad, educational, persino prodotti nuovi che non avevamo mai visto prima o auricolari True Wireless. Stando ai rumor di quest’anno, cos’è possibile venga svelato al pubblico?

Come l’anno scorso, Apple dovrebbe presentare molto probabilmente i nuovi modelli di iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici. Il cambiamento più significativo che è atteso per l’iPad Pro più grande dovrebbe essere il passaggio alla tecnologia Mini LED di Apple per il display. I rumor più recenti indicano che la fornitura dei pannelli Mini LED potrebbe essere ridotta e che le scorte del modello più grande potrebbero essere limitate al lancio. In alternativa Apple potrebbe ritardare l’arrivo sul mercato della versione da 12,9 pollici fino a quando la disponibilità non sarà migliore.

Nonostante gli ultimi rumor indichino per questa famiglia di iPad Pro un design simile a quello degli anni precedenti, sotto la scocca dovrebbe trovare posto un nuovo SoC di fascia alta che sarebbe in grado di competere con i recenti Apple M1. I nuovi iPad Pro potrebbero finalmente supportare la connettività Thunderbolt tramite la porta USB Tipo-C e nuove fotocamere.

Apple potrebbe anche cogliere di sorpresa il pubblico e annunciare un nuovo accessorio Apple Pencil da affiancare ai nuovi iPad Pro. Le immagini di una nuova versione lucida dello stilo sono circolate su Twitter e il teaser “spring forward” potrebbe implicare che la nuova Pencil sia simile a quelle di Wacom con la punta montata su un meccanismo a molla.

Non solo prodotti per i Pro, è possibile Apple annunci anche una versione rinnovata di iPad Mini che è rimasto lo stesso negli ultimi due anni. Oltre agli iPad potrebbero finalmente vedere la luce gli ormai conosciutissimi AirTag di cui sentiamo parlare da tantissimo tempo e un nuovo modello di cuffie TWS, le AirPods 3. Apple sta anche evitando di aggiornare la sua Apple TV 4K dal 2017 e i rumor indicano sia al lavoro su un modello da presentare quest’anno. Questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Lato software, ad accompagnare questi nuovi prodotti, potrebbe arrivare la versione definitiva di iOS 14.5 la quale permetterebbe lo sblocco degli iPhone anche indossando la mascherina se si utilizza un Apple Watch, nuove emoji e la funzionalità App Tracking Transparency.

Ovviamente questi sono solamente i prodotti che a nostro parere potrebbero essere annunciati all’evento ma c’è sicuramente spazio per ulteriori colpi di scena a cui l’azienda ci ha abituati. Per quanto riguarda la gamma MacBook Pro, iMac e Mac Pro dotati di chip serie-M è più probabile l’azienda attenda la WWDC 2021.